Bắc Ninh: Cắt giảm thủ tục hành chính, nâng chất lượng phục vụ

Tập trung vào thủ tục phát sinh nhiều giao dịch

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Chi tiếp nhận từ 100 - 120 hồ sơ thủ tục hành chính. Để nâng cao chất lượng phục vụ, UBND xã rà soát những lĩnh vực có nhu cầu giao dịch thường xuyên của người dân, tổ chức, từ đó đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết đối với 31 thủ tục hành chính với mức giảm từ 28,6% đến 40% so với quy định hiện hành.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Chi hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký lĩnh vực nộp hồ sơ.

Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được đề xuất giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; thủ tục đăng ký kinh doanh được đề xuất rút từ 3 ngày xuống còn 2 ngày. Phương án cắt giảm tập trung vào rút ngắn thời gian giải quyết, không đề xuất thay đổi trình tự thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, điều kiện thực hiện, phí, lệ phí, mẫu đơn và tờ khai. Ông Nguyễn Trọng Cường (sinh năm 1970), trú tại thôn Tư Chi (xã Tân Chi) cho biết: “Đến đăng ký hộ kinh doanh phòng trọ, tôi được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến nên các bước thực hiện thuận tiện hơn, nhận được kết quả sớm hơn quy định hơn 1 ngày”.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, công văn chỉ đạo của Trung ương về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tập trung vào những thủ tục phát sinh nhiều giao dịch. Từ năm 2025 đến nay, Sở Xây dựng đã đề xuất bãi bỏ 2 thủ tục hành chính đặc thù, đồng thời cắt giảm từ 30 đến 33% thời gian thực hiện đối với 19 thủ tục hành chính nội bộ.

Trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm quy trình giải quyết đối với 13 thủ tục hành chính; đề xuất cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với 1 thủ tục đặc thù từ 10 ngày xuống còn 5 ngày làm việc; đề nghị bãi bỏ 1 thủ tục về hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Đối với thủ tục hành chính nội bộ, ngành đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian xử lý đối với 12 thủ tục; đồng thời đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ dựa trên việc khai thác, tái sử dụng dữ liệu đối với 80 thủ tục phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tình, Chánh Văn phòng Sở Y tế cho biết: “Cùng với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngành triển khai thông báo kết quả giải quyết bằng hình thức điện tử; xây dựng sổ tay hướng dẫn và thiết lập kênh Zalo OA để hỗ trợ tổ chức, cá nhân”.

Đẩy mạnh khai thác thông tin dựa trên dữ liệu

Cùng với rà soát thủ tục tại từng ngành, lĩnh vực, Bắc Ninh đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, hướng tới giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai lại thông tin hoặc nộp những giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có dữ liệu để khai thác, đối chiếu. Sáng 8/10, anh Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 2003), trú tại tổ dân phố Lũng Giang (phường Tiên Du) đến bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) làm thủ tục đề nghị thu hồi biển kiểm soát phương tiện. Nhờ thông tin được khai thác, đối chiếu trên hệ thống và hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ, quá trình tiếp nhận, xử lý diễn ra nhanh chóng, anh Linh nhận kết quả ngay trong buổi sáng, sớm so với thời hạn quy định hơn 1 ngày.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính.

Tương tự, anh Nguyễn Thừa Vinh (sinh năm 1984), trú tại tổ dân phố Trà Lâm (phường Trí Quả) cũng nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký sang tên xe đã qua sử dụng sớm hơn quy định 1 ngày. Trong lĩnh vực thuế, việc đồng bộ, kết nối dữ liệu góp phần thúc đẩy người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Ghi nhận tại Thuế cơ sở 1 (Thuế thành phố Bắc Ninh), 9 tháng năm 2026, đơn vị tiếp nhận hơn 141,3 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có hơn 139,4 nghìn hồ sơ điện tử, chiếm 98,6%; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn đạt hơn 90%.

Đến nay, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 31 thủ tục hành chính, trong đó bãi bỏ 23 thủ tục, đơn giản hóa và cắt giảm thời gian giải quyết 8 thủ tục; đồng thời đề xuất đơn giản hóa 37 thủ tục hành chính nội bộ. Thành phố đã rà soát 100% thủ tục thuộc phạm vi, chức năng quản lý, đề xuất cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu đối với 52 thủ tục.

Đồng chí Phạm Quang Nguyên, Trưởng Thuế cơ sở 1 cho biết: “Việc đồng bộ mã số thuế với căn cước công dân giúp người dân đăng nhập các hệ thống điện tử của ngành thuế thông qua VNeID mà không cần đến cơ quan thuế để xác thực tài khoản. Cùng đó, việc liên thông dữ liệu cho phép cấp mã số thuế đồng thời với quá trình đăng ký kinh doanh theo cơ chế liên thông, tạo điều kiện để người nộp thuế tiếp tục thực hiện các thủ tục thuế trên môi trường điện tử”.

Theo thống kê, đến nay, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 31 thủ tục hành chính, trong đó bãi bỏ 23 thủ tục, đơn giản hóa và cắt giảm thời gian giải quyết 8 thủ tục; đồng thời, đề xuất đơn giản hóa 37 thủ tục hành chính nội bộ. Thành phố đã rà soát 100% thủ tục thuộc phạm vi, chức năng quản lý, đề xuất cắt giảm hoặc thay thế thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu đối với 52 thủ tục. Đối với 96 thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ, việc rà soát giúp các cơ quan nhận diện những khâu, thành phần hồ sơ có thể tiếp tục đơn giản hóa, đồng thời xác định khả năng khai thác, sử dụng thông tin từ các cơ sở dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố cũng định hướng nhân rộng mô hình “Trợ lý nhân dân” nhằm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là những nhóm còn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ và những thủ tục có tần suất giao dịch cao.

Cùng với đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính được gắn với yêu cầu bảo đảm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thông suốt trong quá trình điều chỉnh tổ chức hành chính; công khai quy trình, thời hạn và kết quả giải quyết; kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Qua đó, từng bước chuyển từ giảm giấy tờ sang khai thác dữ liệu thực chất, lấy mức độ thuận tiện và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.