Các đơn vị, mạnh thường quân ra mắt mô hình “Đồng hành cùng em đến trường”.

Trong đợt đầu triển khai, Công an xã đã rà soát, lựa chọn 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, hỗ trợ và đồng hành lâu dài trong quá trình học tập. Thông qua mô hình, các đơn vị phối hợp thường xuyên quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh và tình hình học tập của các em; kịp thời động viên, hỗ trợ khi các em gặp khó khăn. Qua đó, góp phần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội và lực lượng Công an trong công tác chăm lo, bảo vệ, giáo dục thế hệ trẻ.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, các đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả mô hình, góp phần chăm lo, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương vững bước trên con đường học tập.