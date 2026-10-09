An Giang giảm 618 đầu mối trường học, triển khai 9 trường nội trú biên giới

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Chiều 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dự tại điểm cầu tỉnh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến đầu tháng 9-2026, cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp, giảm số cơ sở giáo dục công lập từ 37.530 xuống còn 18.555, tương đương 50,6%, vượt mục tiêu tối thiểu 30%.

Đối với chương trình trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, cả nước đã xác định danh mục đầu tư 229 trường. Trong 108 trường thuộc giai đoạn 1, có 102 trường đã đưa vào vận hành phục vụ năm học 2026-2027; 121 trường giai đoạn 2 đang thi công hoặc chuẩn bị đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dự họp tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Tại An Giang, tỉnh đã giảm 618 đầu mối trường học, đạt 47,7%; tuyển dụng 1.300 viên chức, tiếp nhận 690 phó hiệu trưởng chuyển sang giảng dạy và đang tập trung giải quyết tình trạng thiếu khoảng 1.300 giáo viên đứng lớp.

Về trường nội trú biên giới, An Giang đã đưa 3 trường Khánh An, Vĩnh Gia và Giang Thành vào sử dụng, phục vụ 3.719 học sinh. Sáu trường thuộc giai đoạn 2 đang được triển khai với tổng vốn khoảng 1.313 tỉ đồng.

Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm hướng dẫn định mức cấp phó, chế độ đối với trường quy mô lớn và chính sách nhân lực phục vụ nội trú, bán trú vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp trường học phải hướng đến nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, không chạy theo thành tích giảm đầu mối một cách máy móc.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố rà soát những cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều điểm trường; kịp thời điều chỉnh những trường vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng chất lượng và an toàn. Việc rà soát, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ và phân định trách nhiệm phải hoàn thành trong tháng 10-2026.

Đối với trường nội trú liên cấp giai đoạn 1, các địa phương phải xác định mốc hoàn thành từng trường, khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn lại, nhất là 9 trường có khối lượng thi công dưới 80%. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 30-11-2026; đồng thời phải bảo đảm an toàn trong thời gian vừa dạy học vừa thi công, đủ giáo viên, nhân viên và điều kiện tổ chức dạy học, chăm sóc học sinh.