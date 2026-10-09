An Giang tiếp tục phát triển năng lực toán học cho học sinh

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Tuấn Khanh (bìa trái) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX).

Chiều 9/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phối hợp BITEX tổ chức lễ tri ân hành trình đồng hành phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua ứng dụng máy tính khoa học.

Theo thống kê, riêng năm học 2025-2026, kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay có 1.378 thí sinh tham gia, gần 800 giải thưởng được trao. Bên cạnh hoạt động dành cho học sinh, giai đoạn 2022-2025, BITEX phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu cho gần 2.700 lượt giáo viên trên toàn tỉnh, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác công nghệ trong dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) Trần Thanh Thảo (giữa) tặng quà tri ân cán bộ quản lý, giáo viên.

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang và BITEX ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031. Hai bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động thực hành giải toán trên máy tính cầm tay, tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề cho giáo viên và các cuộc thi về kỹ năng sử dụng máy tính cầm tay dành cho học sinh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho BITEX vì có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội và sự nghiệp giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026. Công ty cũng tặng quà tri ân cán bộ quản lý, giáo viên đã đồng hành trong các hoạt động phát triển năng lực toán học cho học sinh.