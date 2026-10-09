Kiểm tra, làm rõ khoản thu 3 triệu đồng ghi 'quỹ trường' tại Trường THCS Nguyễn Du

Ngày 9/10, lãnh đạo UBND phường Diên Hồng cho biết, đơn vị đã giao Phòng Văn hóa – Xã hội làm việc với Trường THCS Nguyễn Du để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh. Nếu phát hiện việc thu, chi chưa đúng quy định, địa phương sẽ yêu cầu chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh giao dịch chuyển tiền với nội dung liên quan đến “quỹ trường”, thu hút sự chú ý của dư luận. Theo hình ảnh được chia sẻ, một số lớp 6 và lớp 7 chuyển khoản 3 triệu đồng, với nội dung như “lớp 7.5 nộp tiền quỹ trường”, “lớp 6.6 đóng quỹ trường”. Các giao dịch thể hiện số tiền được chuyển vào tài khoản mang tên N.T.L.G.

Hình ảnh giao dịch chuyển tiền với nội dung liên quan đến “quỹ trường”. Ảnh NDCC

Theo tìm hiểu của PV, sự việc liên quan đến Trường THCS Nguyễn Du, phường Diên Hồng. Nhà trường hiện có 47 lớp, trong đó đã có 18 lớp thực hiện khoản thu được phản ánh.

Ông Bùi Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, khẳng định: “Nhà trường không tổ chức thu khoản tiền nói trên. Ngoài khoản thu bảo hiểm y tế bắt buộc, nhà trường không thu thêm khoản nào khác. Tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học, nhà trường cũng đã quán triệt và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm giám sát các khoản thu, chi liên quan đến phụ huynh học sinh”.

Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh Trần Hiền

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, khoản tiền được phản ánh là khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không phải chủ trương của nhà trường. Nhà trường sẽ kiểm tra, nắm lại sự việc; nếu phát hiện Ban đại diện cha mẹ học sinh thu không đúng quy định mới thì phải hoàn trả.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Anh Minh, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội phường Diên Hồng, cho biết việc vận động phụ huynh, tổ chức hoặc mạnh thường quân hỗ trợ nhà trường chỉ nên thực hiện khi thực sự cần thiết, trên tinh thần tự nguyện, không yêu cầu tất cả phụ huynh phải đóng góp.

“Dù theo quy định cũ hay mới, nhà trường đều không được thu khoản thu nói trên. Đối với phản ánh tại Trường THCS Nguyễn Du, Chủ tịch UBND phường đã giao đơn vị xác minh cụ thể. Sau khi có kết quả, phòng sẽ tham mưu UBND phường chấn chỉnh, xử lý nếu phát hiện sai phạm”, ông Minh nhấn mạnh.

Hiện chính quyển địa phương đã chỉ đạo làm rõ khoản thu 3 triệu đồng ghi “quỹ trường” tại Trường THCS Nguyễn Du. Ảnh Trần Hiền

Hiện việc kiểm tra, xác minh đang được địa phương triển khai. Kết quả sẽ là căn cứ để làm rõ bản chất khoản thu, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, bảo đảm việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp trong trường học đúng quy định, công khai, minh bạch, không tạo thêm gánh nặng cho phụ huynh.

Gia Lai quy định cụ thể các khoản thu dịch vụ trong trường công lập

Liên quan đến các khoản thu trong trường học, UBND tỉnh Gia Lai mới đây đã ban hành quyết định quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin được cung cấp, quy định bắt đầu áp dụng từ ngày 15/10.

Danh mục bao gồm các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục như trông giữ, chăm sóc trẻ ngoài giờ, cung cấp bữa ăn, tổ chức bán trú và các dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục khác. Mỗi dịch vụ có quy định cụ thể về mức thu tối đa đối với 4 cấp học: mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

Theo quy định, việc sử dụng dịch vụ phải xuất phát từ nhu cầu và đăng ký tự nguyện của cha mẹ hoặc người giám hộ và người học. Các cơ sở giáo dục không được gắn việc đăng ký, nộp tiền dịch vụ với điều kiện tuyển sinh, xếp lớp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện hoặc quyền tiếp cận các hoạt động giáo dục bắt buộc.

Trước khi tổ chức thu, cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án cung cấp dịch vụ, dự toán thu, chi cụ thể; đồng thời công khai nội dung dịch vụ, đối tượng áp dụng, thời gian thực hiện, mức thu, nội dung chi, phương thức thu và chính sách miễn, giảm nếu có.

Các cơ sở giáo dục cũng phải chịu trách nhiệm giải trình về căn cứ xác định mức thu, nội dung chi và chất lượng dịch vụ; đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền, người học và cha mẹ hoặc người giám hộ theo quy định.