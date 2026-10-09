Nghệ An: Khi 'nút thắt' được tháo gỡ, trẻ thơ rộn rã đến trường

Khi chính quyền "về làng" và những quyết sách thấu lý, đạt tình

Nhìn lại khởi điểm của sự việc, việc dừng hoạt động điểm lẻ thôn Tiến Sơn để sáp nhập học sinh về điểm trường chính Trường Tiểu học Quỳnh Tam là một quyết định xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn cấp bách về an toàn và chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, khi bước vào đầu năm học 2026-2027, phương án sáp nhập này đã va phải một "nút thắt" tâm lý lớn từ phía cộng đồng dân cư Tiến Sơn. Một bộ phận phụ huynh bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi con em mình còn quá nhỏ nhưng phải di chuyển trên quãng đường xa hơn, phát sinh thêm nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và gánh nặng chi phí đưa đón. Bên cạnh những trăn trở chính đáng đó, quá trình xác minh của cơ quan chức năng cũng chỉ ra dấu hiệu của hành vi xúi giục, lôi kéo và ngăn cản phụ huynh đưa trẻ đến trường.

Hơn một tháng trôi qua, khoảng trống tri thức của các em ngày một rộng thêm trong sự sốt ruột của chính quyền và niềm hoài ngóng đến khắc khoải của các thầy cô giáo.

Toàn cảnh buổi đối thoại ngày 1/10 của UBND tỉnh với cha mẹ học sinh thôn Tiến Sơn về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam, để đưa học sinh Tiến Sơn trở lại trường học.

Nhận thức rõ quyền được học tập của trẻ em là ưu tiên hàng đầu không thể bị trì hoãn, UBND tỉnh Nghệ An cùng Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai hàng loạt biện pháp chỉ đạo hỏa tốc và trực tiếp vào cuộc giải quyết vướng mắc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đã trực tiếp về tận địa phương kiểm tra thực địa, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn phát sinh, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối điều kiện cho học sinh tới trường và xử lý nghiêm các hành vi cản trở trái pháp luật.

Chìa khóa mở ra sự đồng thuận chính là chuỗi hoạt động đối thoại dân chủ, công khai giữa lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương với đông đảo phụ huynh thôn Tiến Sơn. Tại các cuộc gặp gỡ, những băn khoăn về khoảng cách địa lý và tài chính của người dân đã được chính quyền lắng nghe, tiếp thu và giải quyết bằng một gói giải pháp hỗ trợ toàn diện, mang tính thực tiễn cao.

Hiện tại học sinh thôn Tiến Sơn được áp dụng các chính sách hỗ trợ về chi phí xe đưa đón và suất ăn bán trú.

Cụ thể, nhà trường đã ký hợp đồng bố trí 3 xe ô tô chuyên chở đưa đón học sinh tận nơi. Đồng thời, địa phương thống nhất huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ 100% kinh phí cho toàn bộ học sinh thôn Tiến Sơn. Theo phương án được phê duyệt, mỗi em học sinh được nhận mức hỗ trợ 400.000 đồng/tháng cho chi phí xe đưa đón và 500.000 đồng/tháng cho tiền ăn bán trú. Sự đồng hành thiết thực này đã giải tỏa hoàn toàn áp lực kinh tế lẫn nỗi lo an toàn trên đường tới trường của các gia đình, tạo cơ sở vững chắc để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.

Sự kiên trì của đội ngũ giáo viên đã chạm đến trái tim

Bên cạnh các cơ chế hỗ trợ tài chính và phương tiện chuyên chở, nhân tố quyết định làm chuyển biến nhãn quan của người dân chính là sự kiên trì, tận tụy không biết mỏi mệt của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Rốt ráo suốt hơn 4 tuần lễ, các thầy cô giáo cùng lực lượng đoàn thể địa phương luôn dành sự cảm thông và kiên trì chờ đợi. Họ lắng nghe từng dòng tâm sự, ân cần giải thích rõ những ưu thế vượt trội khi trẻ được học tập tại môi trường kiên cố, chuẩn hóa, có đầy đủ bạn bè và điều kiện chăm sóc bán trú.

Sáng ngày 9/10, 161/ 166 em học sinh thôn Tiến Sơn đã đến trường học tập.

Sự kiên trì thầm lặng và tình yêu thương ấy đã chinh phục hoàn toàn niềm tin của người dân. Một đại diện phụ huynh thôn Tiến Sơn xúc động chia sẻ rằng, sau khi nhận thấy rõ sự quan tâm thấu đáo từ chính quyền và nhà trường, bà con trong thôn đã đồng lòng thống nhất gạt bỏ mọi bất đồng để đưa tất cả con em trở lại trường lớp. Giá trị của sự đồng thuận và quyền được đến trường của con trẻ đã tạo nên một chuyển biến bùng nổ chỉ trong vòng 24 giờ. Nếu như sáng ngày 8/10, toàn thôn mới chỉ có 56 em đến lớp, thì đến sáng ngày 9/10, số lượng học sinh Tiến Sơn hiện diện tại trường chính đã cán mốc 161/166 em.

Thầy Nguyễn Văn Sự, Phó Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết đến sáng 9/10, tỷ lệ học sinh thôn Tiến Sơn ra lớp đã đạt gần như tuyệt đối; 5 em chưa thể đến trường là do nguyên nhân sức khỏe (bị ốm) và đã có đơn xin nghỉ tạm thời. Trực tiếp có mặt tại cổng trường từ sớm để đón chào các em, thầy Hiệu trưởng Đậu Viết Triều không giấu nổi niềm vui mừng khi rạng rỡ ân cần nắm tay, động viên từng học sinh bước vào lớp học mới khang trang.

Điểm trường chính Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, sở hữu đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của học sinh.

Khung cảnh trầm lắng suốt một tháng qua lập tức nhường chỗ cho không khí rộn rã, tiếng cười nói giòn giã và ánh mắt trong veo của con trẻ. Ngay sau khi ổn định sĩ số, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã khẩn trương rà soát tình hình, xây dựng kế hoạch phân loại và phụ đạo đặc biệt nhằm bổ sung lượng kiến thức bị thiếu hụt trong hơn 4 tuần qua. Với sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm của tập thể giáo viên, nhà trường cam kết sẽ đồng hành sát sao để giúp các em học sinh Tiến Sơn nhanh chóng bắt kịp tiến độ chương trình năm học.

Chuyện học sinh thôn Tiến Sơn trở lại trường học không chỉ dừng lại ở một tin vui thời sự thuần túy, mà còn mang lại bài học sâu sắc về công tác quản trị xã hội và thực thi chính sách giáo dục ở cơ sở. Khi tiếng trống trường Quỳnh Tam tiếp tục vang lên rộn rã đón bước chân của 161 học sinh Tiến Sơn, đó cũng là lúc những hoài nghi được đẩy lùi, nhường chỗ cho niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn trên hành trình chinh phục tri thức của các em.