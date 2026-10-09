Nhóm thiện nguyện Tâm Phú trao hơn 350 triệu đồng quà tặng tại xã Yên Minh

Đoàn tặng quà tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Vần Chải.

Tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Vần Chải, nhóm đã tặng quà cho 7 học sinh khuyết tật, hỗ trợ cơ sở vật chất nội trú và 1.350 suất ăn trưa. Tại điểm trường Mầm non Đăng Vai, đoàn đã tặng quần áo, dép và trên 108 suất bánh kẹo, sữa cho các học sinh.

Đoàn tặng quà các em học sinh điểm trường mầm non Đăng Vai.

Tại các thôn Vần Chải, Bản Trưởng, Nà Tậu, Nà Hảo, Bản Chang, Khai Hoang 1, đoàn đã tặng 354 suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình khó khăn; riêng 14 hộ đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm chăn ấm và gà giống để phát triển kinh tế, với tổng trị giá trên 155 triệu đồng.

Sự đồng hành và những phần quà thiết thực từ Nhóm thiện nguyện Tâm Phú kịp thời hỗ trợ về vật chất và lan tỏa sự sẻ chia đến với thầy cô, học sinh và bà con nhân dân vùng cao Yên Minh.