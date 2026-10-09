Đỡ đầu 13 học sinh mồ côi, khó khăn đến năm 18 tuổi

Chương trình do Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục triển khai, nhằm tiếp sức cho các em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.

13 học sinh được nhận đỡ đầu hiện đang theo học tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, Trường THCS Phan Bội Châu và Trường THCS Hà Huy Tập.

Theo chương trình, các em được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cùng 5kg gạo mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 9-2026 và duy trì đến khi đủ 18 tuổi.

Phường Đông Hưng Thuận và các nhà tài trợ ký kết chương trình "Vòng tay yêu thương - Mẹ đỡ đầu". Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong số các em được nhận đỡ đầu, em Lê Thị B.N. có hoàn cảnh khó khăn khi mất cha trong đợt dịch Covid-19, mẹ phải vất vả lo toan cuộc sống. Sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình là nguồn động viên để em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ. “Con rất vui và hạnh phúc khi nhận được quà, con xin hứa sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt”, em B.N. chia sẻ.

Theo UBND phường Đông Hưng Thuận, kinh phí thực hiện chương trình được vận động từ các đơn vị tài trợ, trong đó, Hội Doanh nghiệp phường Đông Hưng Thuận ủng hộ 700 triệu đồng.

Để bảo đảm việc hỗ trợ đến đúng đối tượng, kinh phí học tập được chuyển trực tiếp đến các trường từ ngày 5 đến ngày 10 hằng tháng. Gạo và những phần quà thiết thực cũng được chuyển qua nhà trường để trao tận tay các em.

Chương trình “Vòng tay yêu thương - Mẹ đỡ đầu” không chỉ góp phần san sẻ khó khăn về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh mồ côi vững bước trên hành trình học tập, trưởng thành.