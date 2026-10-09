378 học sinh tham gia lớp học đặc biệt của Công an Phú Thọ

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Phú Thọ, xuất phát từ thực tế nhiều học sinh trên địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận và thực hành công nghệ thông tin, Công an xã Hùng Việt đã chủ động khảo sát nhu cầu, xây dựng và triển khai mô hình “Công an xã Hùng Việt đồng hành cùng em khám phá tri thức số, vững bước tương lai”.

Mô hình chính thức ra mắt ngày 31/5/2026, hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần đưa kiến thức công nghệ đến gần hơn với học sinh tại cơ sở.

Đến tháng 9/2026, mô hình đã thu hút 378 học sinh đăng ký tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác chăm lo, đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Cán bộ, đoàn viên Công an xã trực tiếp đứng lớp để truyền đạt kiến thức tin học cho các em học sinh. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Với vai trò nòng cốt, Công an xã trực tiếp xây dựng chương trình, biên soạn giáo án, bố trí cán bộ giảng dạy và tổ chức các lớp học vào dịp cuối tuần. Đến tháng 9/2026, 378 học sinh đã đăng ký tham gia, được chia thành 12 lớp theo nhóm tuổi, chủ yếu từ lớp 1 đến lớp 9.

Trong các buổi học, cán bộ, chiến sĩ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tận tình hướng dẫn từng thao tác, từ sử dụng chuột, bàn phím, quản lý tệp tin đến thực hành các phần mềm Word, Excel và PowerPoint.

Đối với những học sinh còn bỡ ngỡ, cán bộ kiên trì hướng dẫn, làm mẫu nhiều lần để các em nắm vững kỹ năng. Với những em tiếp thu nhanh, giáo viên chủ động bổ sung bài tập nâng cao nhằm phát huy khả năng học tập.

Phát huy vai trò trong công tác phòng ngừa tội phạm, Công an xã Hùng Việt còn chú trọng lồng ghép kiến thức về an toàn trên không gian mạng vào từng buổi học. Học sinh được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, phòng tránh nguy cơ bị dụ dỗ, xâm hại trên Internet và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường.

Để bảo đảm điều kiện giảng dạy, Công an xã chủ động trang bị máy tính, đồng thời vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ phương tiện học tập.

Ngày 7/8, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng trao tặng thêm 5 máy tính xách tay trị giá 75 triệu đồng, nâng tổng số máy tính được trang bị, hỗ trợ lên 12 chiếc. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn huy động máy tính cá nhân để phục vụ học sinh thực hành.

Sau thời gian triển khai, nhiều học sinh đã có tiến bộ rõ rệt, từng bước sử dụng thành thạo các phần mềm tin học cơ bản, đồng thời nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng.

Từ sự chủ động, tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hùng Việt, các lớp học miễn phí đã trở thành hoạt động thiết thực, góp phần phổ cập kỹ năng số và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trên Internet từ sớm.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình, từng bước hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, vì Nhân dân phục vụ.