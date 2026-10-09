Đắk Lắk đề nghị thận trọng khi thông tin về bạo lực học đường

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu.

Chiều 9/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhằm đánh giá công tác báo chí tháng 9 và định hướng tuyên truyền tháng 10/2026.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình hoạt động báo chí trong tháng 9.

Theo đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn; quan tâm thông tin về nhiệm vụ đầu năm học mới, công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập và những vấn đề được dư luận quan tâm.

Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi tại buổi giao ban báo chí. (Ảnh: Kiều My)

Kết luận tại hội nghị, liên quan đến vụ nữ sinh bị bạn gây thương tích chiều 7/10, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề nghị các cơ quan báo chí cân nhắc kỹ nội dung thông tin liên quan đến vụ việc.

Theo ông Tuấn, phóng viên, nhà báo không dẫn lại những số liệu không chính thống; tránh tranh cãi, bình luận mang tính phỏng đoán, suy diễn.

“Việc đưa tin không đi sâu vào chi tiết vụ việc, không làm lộ thông tin nhận diện học sinh và các nội dung có thể ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, giáo viên, phụ huynh, gây tác động đến dư luận trên mạng xã hội”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn, các cơ quan báo chí cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục, nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường.

Đối với những thông tin chưa rõ, chưa được kiểm chứng, các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để cập nhật trên cơ sở nguồn tin chính thức, bảo đảm khách quan, chính xác.