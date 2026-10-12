Đội tuyển Việt Nam đón tin vui

Đội tuyển Việt Nam được vào thẳng vòng loại 2 World Cup 2030 khu vực châu Á nhờ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 99 thế giới và hạng 17 châu Á).

Theo phương án phân nhóm, đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại 2 World Cup 2030.

Như vậy, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ nằm cùng nhóm với loạt đội bóng mạnh là Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain và Tajikistan.

Điều đó đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được 8 đội bóng mạnh nói trên và có cơ hội ghi danh vào vòng loại thứ 3.

Ở vòng loại 2 World Cup 2030 khu vực châu Á có tổng cộng 36 đội tham gia tranh tài (bao gồm 26 đội vào thẳng và 10 đội thắng ở vòng loại thứ nhất), được chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách), chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng loại thứ ba.

Vòng loại 2 World Cup 2030 khu vực châu Á diễn ra từ tháng 9/2027 tới tháng 3/2028.

Lễ bốc thăm dự kiến được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức vào ngày 15/12/2026 tại Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam từng vào tới vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á dưới thời HLV Park Hang-seo.