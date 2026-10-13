Nhận định Arsenal vs Lille, 02h00 ngày 14/10: Pháo thủ nối dài mạch thắng

Nhận định trước trận Arsenal vs Lille

Arsenal đang có khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục Champions League mùa này. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đánh bại Napoli 1-0 ngay trên sân khách ở lượt trận đầu tiên, nhờ pha lập công của Martin Odegaard ở phút 75.

Chiến thắng ấy không chỉ mang về 3 điểm mà còn nối dài chuỗi trận toàn thắng của Pháo thủ tại giai đoạn vòng bảng Champions League lên con số 13, kể từ sau thất bại 0-1 trước Inter Milan vào tháng 11/2024.

Trở về "tổ ấm" Emirates, Arsenal có thêm lợi thế sân nhà để hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Champions League mùa này. Nhà đương kim vô địch Premier League vừa đánh bại Leeds United 2-1 cuối tuần qua, dù phải trải qua hơn một giờ thi đấu không thực sự thuyết phục trước khi Riccardo Calafiori và Bruno Guimaraes lần lượt lập công. Kết quả này giúp thầy trò Arteta duy trì đà hưng phấn trước khi bước vào thử thách tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, Arsenal không thể chủ quan sau những diễn biến gần đây. Hàng phòng ngự của đội bóng thành London đã để thủng lưới 6 bàn trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trái ngược với thành tích chỉ nhận một bàn thua ở 6 trận đầu tiên của mùa giải. Nếu tiếp tục mắc sai lầm, Pháo thủ hoàn toàn có thể tự đẩy mình vào thế khó, ngay cả khi được đánh giá cao hơn đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, Lille đến London với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này. Đội bóng Pháp đã hai lần vượt lên dẫn trước Real Betis ở trận mở màn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại 2-3 trong một trận đấu mà họ phải trả giá vì những sai lầm phòng ngự và tấm thẻ đỏ của Ethan Mbappe. Thất bại ấy khiến Lille chưa có điểm nào, qua đó càng làm tăng sức ép trước chuyến làm khách tại Emirates.

Dù vậy, Lille không phải đội bóng dễ bị khuất phục. Thầy trò Davide Ancelotti vừa đánh bại Le Havre 1-0 tại Ligue 1, qua đó có 6 điểm trong 3 vòng đấu gần nhất. Chiến thắng này giúp họ vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Monaco một điểm. Phong độ trong nước là cơ sở để Lille nuôi hy vọng tạo bất ngờ trong chuyến đi đầy thử thách tới London.

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Lille

Arsenal cho thấy khả năng áp đảo đối thủ tại Champions League ngay trong trận thắng Napoli. Dù chỉ ghi được một bàn, đội bóng Anh tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 4,05, mức cao nhất của họ trong một trận đấu Champions League. Con số này cho thấy Pháo thủ đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và hoàn toàn có thể giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn nếu tận dụng tốt các tình huống dứt điểm.

Arsenal (áo đỏ) đang bước vào trận gặp Lille với tinh thần hưng phấn.

Thành tích của Arsenal tại đấu trường châu Âu cũng đem lại sự tự tin đáng kể. Đội bóng thành London chỉ thua 2 trong 31 trận gần nhất thuộc giai đoạn vòng bảng hoặc vòng phân hạng các giải đấu của UEFA. Đặc biệt, Arsenal ghi ít nhất 3 bàn ở 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất tại giai đoạn này của Champions League. Khả năng tạo sức ép liên tục tại Emirates sẽ là lợi thế quan trọng khi họ tiếp đón Lille.

Với Lille, chiến thắng trước Le Havre giúp đội bóng lấy lại tinh thần sau cú sảy chân tại Champions League. Tuy nhiên, phong độ sân khách tại Anh lại là điểm yếu đáng lo ngại. Lille đã thua cả 8 chuyến làm khách gần nhất trước các CLB Anh, lần cuối cùng giành chiến thắng là trước Aston Villa ở Intertoto Cup năm 2002.

Arsenal và Lille chưa từng gặp nhau trong lịch sử. Dù vậy, đội chủ nhà có kinh nghiệm đối đầu khá tốt với các đại diện Pháp, khi giành 18 chiến thắng sau 35 lần chạm trán. Những thống kê này không đảm bảo một kết quả thuận lợi, nhưng kết hợp với lợi thế sân nhà và phong độ tại Champions League, Arsenal có cơ sở để tự tin hướng tới 3 điểm.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Lille

Arsenal chịu tổn thất đáng kể trước trận đấu khi Piero Hincapie và Martin Zubimendi cùng gặp chấn thương mắt cá trong buổi tập hồi phục sau chiến thắng trước Leeds. HLV Mikel Arteta xác nhận cả hai chắc chắn vắng mặt, trong khi mức độ nghiêm trọng của chấn thương vẫn cần được đánh giá thêm. William Saliba và Christos Tzolis cũng tiếp tục phải ngồi ngoài.

Sự vắng mặt của Hincapie mở ra cơ hội cho Myles Lewis-Skelly trở lại đội hình xuất phát ở vị trí hậu vệ trái. Riccardo Calafiori vừa ghi bàn vào lưới Leeds nhưng có thể được nghỉ ngơi sau quãng thời gian thi đấu liên tục cùng đội tuyển Italy. Ở tuyến giữa, Mikel Merino nhiều khả năng được sử dụng thay Zubimendi, trong khi Declan Rice vẫn sẵn sàng ra sân.

Trên hàng công, Eberechi Eze và Viktor Gyokeres có cơ hội đá chính, còn Bruno Guimaraes được kỳ vọng tiếp tục góp mặt sau bàn thắng quyết định cuối tuần qua. Khả năng dâng lên ghi bàn của tiền vệ người Brazil sẽ là vũ khí lợi hại trước một hàng thủ Lille gần như chắc chắn sẽ chơi với số đông, lùi sâu.

Trên sân nhà, Viktor Gyokeres (áo đỏ) và các đồng đội đủ khả năng áp đảo Lille.

Phía Lille, Ethan Mbappe chắc chắn vắng mặt vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Real Betis, đồng thời đang điều trị chấn thương mắt cá dự kiến khiến anh phải nghỉ khoảng 3 tuần. Tiago Santos cũng gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối sau khi phải rời sân bằng cáng trong trận gặp Le Havre, còn hậu vệ trái Romain Perraud chưa chắc kịp bình phục. Tiền đạo Hamza Igamane tiếp tục vắng mặt dài hạn vì chấn thương dây chằng chéo trước.

Ở hàng thủ, Nathan Ngoy được kỳ vọng trở lại sau khi không có tên trong danh sách thi đấu trước Le Havre. Trên hàng công, Ayase Ueda nhiều khả năng thay Olivier Giroud đá chính. Tiền đạo kỳ cựu người Pháp, hiện đã 40 tuổi, có thể được HLV Davide Ancelotti giữ lại cho phương án sử dụng trong hiệp hai.

Nếu được ra sân, Giroud sẽ có màn tái ngộ đặc biệt với đội bóng cũ, nơi anh đã trải qua 6 năm và ghi 105 bàn sau 253 trận. Tuy nhiên, Lille sẽ cần nhiều hơn kinh nghiệm của tiền đạo kỳ cựu người Pháp nếu muốn ngăn Arsenal nối dài chuỗi thắng tại Champions League.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Lille Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Merino; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres. Lille: Ozer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Verdonk; Andre, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Perrin; Ueda.

Dự đoán tỷ số Arsenal 3-1 Lille