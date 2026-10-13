Tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik chọn nước cờ nào cho Asian Cup

Từ những phép thử

FIFA ASEAN Cup 2026 được xem là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm tra lực lượng, tìm kiếm những nhân tố mới cho tuyển Việt Nam. Nhưng, rốt cuộc những cầu thủ được chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội chưa thoả mãn sự kỳ vọng một cách tối đa.

Theo đánh giá, Adou Minh là người chơi tốt nhất trong số 3 tân binh được HLV Kim Sang Sik gọi lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung gần nhất, còn lại William Minh Hoàng hay Ngô Đăng Khoa chưa tạo được dấu ấn rõ nét.

Những phép thử của HLV Kim Sang Sik ở FIFA ASEAN Cup chưa có kết quả rõ ràng

Vì thế FIFA ASEAN Cup 2026 chưa thể xem là một cuộc thử nghiệm thành công trọn vẹn. Tuyển Việt Nam có thêm dữ liệu về nhân sự, nhưng cũng cho thấy những giới hạn của các tân binh trong việc hoà nhập với lối chơi mà HLV Kim Sang Sik đề ra.

Thất bại tại giải đấu đồng thời cũng là một lời nhắc rằng tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn thành công tại Asian Cup trước mắt hay xa hơn nữa là vòng loại World Cup 2030.

Ông Kim Sang Sik chọn ai?

Nếu không tìm thêm được những nhân tố mới đủ sức tạo khác biệt, lựa chọn của HLV Kim Sang Sik có thể vẫn xoay quanh các cựu binh hoặc nhóm cầu thủ U23 Việt Nam đã tích lũy kinh nghiệm qua những giải đấu gần đây.

Đây không phải phương án tồi, những cầu thủ trẻ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Phát… thời điểm hiện tại đang chơi khá tốt ở V-League 2026/27, hoàn toàn có thể sẵn sàng trở lại tuyển Việt Nam sau khi vắng mặt ở những giải đấu gần đây.

Rất có thể HLV Kim Sang Sik phải dùng người cũ từ U23 hoặc các cựu binh vốn vắng mặt trong vài giải đấu gần đây

Ở chiều ngược lại, những cựu binh như Tiến Linh, Đức Chiến… vẫn có giá trị riêng. Kinh nghiệm và khả năng duy trì sự ổn định là điều HLV Kim Sang Sik cần, nhất là khi Asian Cup 2027 đang tới rất gần, trong bối cảnh thuyền trưởng người Hàn Quốc ít lựa chọn mới về mặt nhân sự.

Xét trên nhiều yếu tố, ông Kim Sang Sik vẫn còn lực lượng đủ để chinh chiến ở Asian Cup cũng như hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, có đủ người để đá giải và có một đội hình đủ sức cạnh tranh là hai chuyện khác nhau. Nếu tiếp tục sử dụng những gương mặt quen thuộc, HLV Kim Sang Sik cần làm mới cách vận hành, thay vì chỉ trông chờ vào kinh nghiệm của các cựu binh.

Còn với những cầu thủ trẻ, cơ hội phải đi kèm niềm tin và thời gian thi đấu thực chất. Asian Cup 2027 không phải nơi để tuyển Việt Nam bắt đầu tìm lời giải, mà là bài kiểm tra cho những gì ông Kim Sang Sik xây dựng từ bây giờ.

Cờ có thể chưa bí đến mức hết nước đi, nhưng nếu tuyển Việt Nam vẫn chỉ quanh quẩn với những quân bài cũ sẽ khó tạo được bước tiến đủ lớn ở giải đấu sắp tới.