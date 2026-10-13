Lịch sử 4 trận đối đầu Salzburg vs AC Milan: Giroud lập cú đúp, Rossoneri bất bại suốt 32 năm

Salzburg vs AC Milan: Bốn lần gặp nhau, đại diện Áo chưa từng thắng

Salzburg và AC Milan từng có 4 lần chạm trán tại Champions League trước cuộc tái ngộ ở Europa League 2026/27. Thành tích hoàn toàn nghiêng về đội bóng Italy với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Đáng chú ý, AC Milan ghi tổng cộng 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần sau bốn cuộc đối đầu. Đại diện nước Áo chưa từng đánh bại Rossoneri, dù có hai lần được thi đấu trên sân nhà.

Lần đầu hai đội gặp nhau diễn ra từ năm 1994, khi Salzburg còn thi đấu với tên gọi Austria Salzburg. Sau gần ba thập kỷ, hai câu lạc bộ tái ngộ tại vòng bảng Champions League 2022/23, nơi AC Milan tiếp tục duy trì thành tích vượt trội.

Trước cuộc gặp tại Europa League mùa này, lịch sử mang đến lợi thế tâm lý đáng kể cho AC Milan. Tuy nhiên, Salzburg đang có phong độ phòng ngự tích cực, mở ra hy vọng tạo nên kết quả khác biệt so với những lần đối đầu trước đây.

AC Milan vs Salzburg năm 1994: Stroppa và Simone giúp Rossoneri thắng 3-0

Ngày 28/9/1994, AC Milan tiếp đón Austria Salzburg tại vòng bảng Champions League. Đây là giai đoạn đội bóng Italy sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu, dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Capello.

Milan bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin lớn, nhưng Salzburg vẫn nỗ lực tổ chức phòng ngự nhằm hạn chế sức ép từ đội chủ nhà.

Phút 40, Giovanni Stroppa ghi bàn mở tỷ số, giúp Rossoneri tạo ra lợi thế trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Marco Simone trở thành nhân vật nổi bật với hai bàn thắng liên tiếp, hoàn tất chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân San Siro.

Đây là lần đầu hai đội gặp nhau trong lịch sử, nhưng Milan đã nhanh chóng tạo ra sự khác biệt về chất lượng đội hình và khả năng tận dụng cơ hội.

Chiến thắng 3-0 cũng mở đầu cho chuỗi thành tích đối đầu thuận lợi của AC Milan trước Salzburg, tạo nền tảng để đại diện Italy tiếp tục khẳng định ưu thế ở những lần gặp sau.

Salzburg vs AC Milan năm 1994: Massaro ghi bàn duy nhất giúp đội khách thắng 1-0

Ngày 7/12/1994, hai đội tái đấu tại lượt cuối vòng bảng Champions League. Salzburg được chơi trên đất Áo với mục tiêu cải thiện kết quả sau thất bại 0-3 ở trận lượt đi.

Tuy nhiên, AC Milan tiếp tục cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Phút 26, Daniele Massaro ghi bàn mở tỷ số, đưa Rossoneri vượt lên dẫn trước.

Salzburg nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu, nhưng hệ thống phòng ngự Milan đã bảo vệ thành công lợi thế. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đại diện Italy.

Sau hai cuộc đối đầu trong năm 1994, AC Milan toàn thắng, ghi 4 bàn và không để thủng lưới. Đáng chú ý, những kết quả này đến trong giai đoạn Rossoneri sở hữu nhiều cầu thủ phòng ngự xuất sắc như Paolo Maldini và Franco Baresi.

Với Salzburg, hai thất bại trước Milan phản ánh khoảng cách đáng kể về kinh nghiệm và chất lượng nhân sự tại sân chơi Champions League thời điểm đó.

Salzburg vs AC Milan năm 2022: Okafor ghi bàn, Saelemaekers giúp Milan thoát thua

Sau gần 28 năm, Salzburg và AC Milan tái ngộ tại vòng bảng Champions League mùa 2022/23. Trận lượt đi diễn ra ngày 6/9/2022 trên sân Red Bull Arena, nơi đại diện nước Áo quyết tâm thay đổi lịch sử đối đầu.

Salzburg nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự Milan. Phút 28, Noah Okafor ghi bàn mở tỷ số, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Salzburg vào lưới AC Milan trong lịch sử đối đầu, chấm dứt chuỗi trận không thể ghi bàn trước đại diện Italy.

Tuy nhiên, Milan nhanh chóng tìm được lời đáp trả. Phút 40, Alexis Saelemaekers ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp Rossoneri tránh rơi vào thế bất lợi trước giờ nghỉ.

Trong hiệp hai, cả hai đội đều tìm kiếm cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, đánh dấu lần đầu Salzburg giành được điểm trước AC Milan tại Champions League.

Đối với đại diện Áo, đây là kết quả mang ý nghĩa tích cực sau hai thất bại liên tiếp năm 1994. Còn với Milan, trận hòa cho thấy Salzburg đã có sự tiến bộ đáng kể về cách tổ chức lối chơi và khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu Âu.

AC Milan vs Salzburg năm 2022: Giroud lập cú đúp trong chiến thắng 4-0

Ngày 2/11/2022, AC Milan tiếp đón Salzburg tại lượt cuối vòng bảng Champions League. Trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, khiến cả hai đội đều bước vào sân với quyết tâm lớn.

Olivier Giroud trở thành nhân vật nổi bật nhất khi mở tỷ số ở phút 14 bằng một pha đánh đầu chính xác. Bàn thắng sớm giúp Milan chiếm lợi thế và triển khai thế trận thuận lợi.

Ngay đầu hiệp hai, Rade Krunić nhân đôi cách biệt ở phút 46, trước khi Giroud hoàn tất cú đúp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 57.

Đến phút 90+1, Junior Messias ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Rossoneri. Đây là một trong những màn trình diễn tấn công hiệu quả nhất của Milan tại Champions League mùa giải đó.

Đáng chú ý, Giroud không chỉ trực tiếp ghi hai bàn mà còn đóng góp quan trọng vào khả năng phối hợp và tổ chức tấn công của đội chủ nhà. Màn trình diễn của tiền đạo người Pháp giúp Milan giành quyền vào vòng 1/8 Champions League.

Với Salzburg, thất bại 0-4 là kết quả nặng nề nhất trong lịch sử đối đầu với AC Milan. Còn với Rossoneri, chiến thắng này khép lại vòng bảng bằng một màn trình diễn thuyết phục, đồng thời nối dài thành tích bất bại trước đại diện Áo.

Nhận định Salzburg vs AC Milan: Lịch sử có tiếp tục gọi tên Rossoneri?

Salzburg bước vào màn tái ngộ với những tín hiệu tích cực từ hệ thống phòng ngự. Theo dữ liệu được cung cấp, đội bóng Áo ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới một lần trong 5 trận gần nhất.

Khả năng duy trì cự ly đội hình, pressing từ tuyến giữa và chuyển trạng thái nhanh giúp Salzburg trở thành đối thủ khó chịu khi được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, AC Milan vẫn sở hữu nhiều lợi thế về kinh nghiệm tại các giải đấu châu Âu. Đội bóng Italy có những cầu thủ đủ khả năng tạo ra khác biệt trong các tình huống dứt điểm, đồng thời sở hữu khả năng tổ chức tấn công đa dạng.

Christian Pulisic có thể đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác khoảng trống giữa các tuyến. Bên cạnh đó, khả năng điều tiết nhịp độ và những tình huống phối hợp ở khu vực trung tuyến sẽ là yếu tố giúp Milan tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng ngự Salzburg.

Điểm đáng lo của Rossoneri là phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, AC Milan chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 1, ghi 7 bàn nhưng để thủng lưới 6 lần.

Salzburg vì thế có cơ sở để hy vọng tạo ra khác biệt so với quá khứ. Nếu duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ và tận dụng tốt những thời điểm đối thủ mất tập trung, đại diện Áo hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Milan.

Dự đoán số bàn thắng Salzburg vs AC Milan

Salzburg ghi 8 bàn và chỉ nhận một bàn thua trong 5 trận gần nhất. AC Milan có 7 pha lập công và để thủng lưới 6 lần trong cùng số trận.

Trong 4 cuộc đối đầu trước đây, AC Milan ghi 9 bàn còn Salzburg chỉ có một pha lập công. Tổng cộng hai đội tạo ra 10 bàn thắng, tương đương 2,5 bàn mỗi trận.

Dù Milan áp đảo về thành tích đối đầu, khả năng phòng ngự hiện tại của Salzburg có thể khiến trận đấu diễn ra chặt chẽ hơn.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Salzburg vs AC Milan

Theo dữ liệu được cung cấp, Salzburg có một số trường hợp cần theo dõi về tình trạng chấn thương gồm Nikolas Veratschnig, Enrique Aguilar, Justin Omoregie, Damir Redzic và Soumaïla Diabaté.

AC Milan có Alexis Saelemaekers trong danh sách cần kiểm tra khả năng thi đấu trước trận. Tình trạng lực lượng chính thức cần được đối chiếu khi hai đội công bố danh sách đăng ký.

Phong độ và lịch sử đối đầu Salzburg vs AC Milan

Trong 5 trận gần nhất, Salzburg ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. AC Milan thắng 1, hòa 3 và thua 1, ghi 7 bàn và nhận 6 bàn thua.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Rossoneri với 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 lần gặp nhau. Milan ghi 9 bàn, còn Salzburg chỉ ghi được một bàn thắng.

Đáng chú ý, hai đội từng gặp nhau ở Champions League các năm 1994 và 2022. Cuộc tái ngộ tại Europa League 2026/27 sẽ là lần đầu họ đối đầu tại sân chơi này.

Salzburg vs AC Milan: Liệu lịch sử có thay đổi sau 32 năm?

Sau hơn ba thập kỷ kể từ lần gặp đầu tiên, Salzburg và AC Milan bước vào một cuộc đối đầu mới với nhiều thay đổi về lực lượng và phong cách thi đấu.

AC Milan vẫn là đội bóng có truyền thống và kinh nghiệm châu Âu vượt trội. Những chiến thắng trước Salzburg trong quá khứ, đặc biệt là trận thắng 4-0 năm 2022, mang đến lợi thế tâm lý nhất định cho Rossoneri.

Tuy nhiên, Salzburg hiện đang thể hiện sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Đội bóng Áo có thể không sở hữu nhiều ngôi sao như Milan, nhưng cách tổ chức lối chơi tập trung và khả năng chuyển trạng thái nhanh đủ sức gây ra những thời điểm khó khăn cho đối thủ.

Nếu Salzburg kéo được trận đấu vào thế giằng co, cơ hội giành điểm của đội chủ nhà sẽ trở nên rõ ràng hơn. Ngược lại, Milan vẫn có thể tạo khác biệt bằng kinh nghiệm và chất lượng xử lý trong những tình huống quyết định.

Dự đoán tỷ số Salzburg vs AC Milan

Salzburg có lợi thế sân nhà và phong độ phòng ngự tốt hơn, trong khi AC Milan nhỉnh hơn về lịch sử đối đầu cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đại diện nước Áo đủ sức gây khó khăn cho Rossoneri nếu duy trì được sự tập trung. Với tương quan hiện tại, một kết quả hòa có bàn thắng là kịch bản đáng cân nhắc.

Dự đoán tỷ số: Salzburg 2-2 AC Milan.