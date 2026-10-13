Newcastle thảm bại trước đội bóng của Lampard

Chiến thắng ấn tượng của Coventry.

Sau chiến thắng đầu tiên ở vòng trước, Coventry bước vào cuộc tiếp đón Newcastle với tinh thần hưng phấn. Đội chủ sân Coventry Building Society Arena nhanh chóng biến lợi thế sân nhà thành bàn thắng ngay phút thứ 6.

Tình huống dẫn đến quả phạt đền xuất phát từ sai lầm của thủ môn Lukas Hornicek. Người gác đền Newcastle xử lý thiếu chắc chắn trước vùng cấm, sau đó phạm lỗi với Sidiki Cherif. Trọng tài John Brooks lập tức chỉ tay vào chấm 11 m. Trên chấm phạt đền, Jack Rudoni bình tĩnh đánh lừa Hornicek, đưa Coventry vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng càng trở nên đặc biệt khi Coventry phải chờ đợi suốt hơn 9.000 ngày mới lại được ăn mừng bàn thắng trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất đội bóng này ghi bàn trên sân nhà ở giải đấu là pha lập công của John Hartson trong chiến thắng Sunderland ngày 16/4/2001, tại sân Highfield Road cũ.

Bị dẫn bàn, Newcastle đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những đợt tấn công của đội khách liên tục vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của Coventry. Newcastle thậm chí bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc, trong đó có tình huống Matias Fernandez-Pardo không thể ghi bàn trước khung thành bỏ trống.

Newcastle thua Coventry lần đầu tiên kể từ tháng 10/1999.

Ngay đầu hiệp hai, Coventry giáng thêm gáo nước lạnh lên đối thủ. Phút 48, Cherif tỏa sáng với cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, đưa bóng xuyên qua hai chân trung vệ Sven Botman trước khi nằm gọn trong lưới.

Newcastle nỗ lực vùng lên và tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 70. Từ một tình huống tấn công, Botman tung cú sút chân trái đầy uy lực, thắp lại hy vọng giành điểm cho đội khách.

Tuy nhiên, Coventry không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế. Phút 81, Ellis Simms tung cú dứt điểm khiến bóng đổi hướng sau khi chạm Malick Thiaw, nâng tỷ số lên 3-1. Năm phút sau, Stephen Mfuni tiếp tục ghi bàn, khép lại chiến thắng tưng bừng 4-1 cho đội chủ nhà.

Kết quả giúp thầy trò Frank Lampard thắng hai trận liên tiếp sau 4 thất bại trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 10/1999, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh gục ngã trước Coventry. Sau 6 vòng đấu, Coventry tạm đứng thứ 14 với 6 điểm, còn Newcastle giậm chân ở vị trí thứ 11 với 8 điểm.