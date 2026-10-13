Lịch sử đối đầu Wolves vs Bolton: Ký ức thắng 5-1, ngày đăng quang và cuộc tái ngộ tại Molineux

Wolves vs Bolton tái ngộ tại Championship 2026/27

Wolverhampton Wanderers và Bolton Wanderers không phải hai cái tên xa lạ của bóng đá Anh. Từ Premier League đến Championship, những cuộc chạm trán giữa họ từng mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng, cạnh tranh thứ hạng và cả hành trình giành chức vô địch.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trước mùa giải 2026/27, Wolves nhỉnh hơn với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, hai cuộc đối đầu cuối cùng trong giai đoạn này đều khép lại với chiến thắng cách biệt cho đội bóng áo vàng đen.

Cuộc tái ngộ tại vòng 10 Championship mùa giải 2026/27 diễn ra trên sân Molineux. Wolves đang hướng đến một vị trí trong nhóm cạnh tranh suất thăng hạng, còn Bolton cần thêm điểm để cải thiện thứ hạng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Wolves vs Bolton năm 2012: Bolton ngược dòng thắng 3-2 tại Molineux

Ngày 31/3/2012, Wolves tiếp đón Bolton trong trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc chiến trụ hạng Premier League. Cả hai đều chịu sức ép lớn, khiến màn so tài tại Molineux trở thành một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa hai câu lạc bộ.

Wolves khởi đầu thuận lợi khi Michael Kightly ghi bàn mở tỷ số ở phút 53. Tuy nhiên, lợi thế ấy nhanh chóng biến mất khi Bolton vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai.

Martin Petrov gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 63, trước khi Marcos Alonso và Kevin Davies lần lượt ghi bàn giúp đội khách dẫn ngược 3-1. Matt Jarvis rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 88, nhưng thời gian còn lại không đủ để Wolves giành lại điểm số.

Chiến thắng này giúp Bolton cải thiện vị trí trong cuộc chiến trụ hạng, đồng thời đẩy Wolves vào tình cảnh khó khăn hơn. Đây cũng là minh chứng cho việc Bolton hoàn toàn có thể tạo bất ngờ ngay tại Molineux, bất chấp bất lợi sân khách.

Wolves vs Bolton năm 2017: Cavaleiro lập cú đúp trong chiến thắng 5-1

Ngày 25/11/2017, Wolves tạo ra một trong những màn trình diễn áp đảo nhất trước Bolton tại Championship. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Espirito Santo, đội chủ sân Molineux giành chiến thắng 5-1 để tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua thăng hạng.

Willy Boly mở tỷ số ở phút 13, trước khi Léo Bonatini nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Ivan Cavaleiro ghi hai bàn, còn Diogo Jota cũng điền tên lên bảng tỷ số. Bolton chỉ có một bàn danh dự do công của Will Buckley.

Đáng chú ý, Wolves ghi tới 5 bàn vào lưới Bolton bằng những phương án tấn công đa dạng. Tốc độ ở hai hành lang, khả năng phối hợp của các cầu thủ tấn công và sự chủ động nơi tuyến giữa giúp đội chủ nhà liên tục tạo ra khoảng trống.

Trận thắng 5-1 không chỉ mang về 3 điểm mà còn phản ánh sức mạnh của tập thể Wolves trong mùa giải họ tiến gần hơn đến mục tiêu trở lại Premier League.

Bolton vs Wolves năm 2018: Chiến thắng 4-0 đưa Wolves lên ngôi vô địch

Ngày 21/4/2018, Wolves hành quân đến sân Bolton với cơ hội chính thức đăng quang Championship. Chỉ cần một trận hòa, đoàn quân của Nuno Espirito Santo đã có thể hoàn tất mục tiêu, nhưng họ lựa chọn cách kết thúc cuộc đua bằng một chiến thắng thuyết phục.

Barry Douglas mở tỷ số cho Wolves, trước khi Benik Afobe nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Diogo Jota tiếp tục lập công và Conor Coady hoàn tất chiến thắng 4-0 bằng một quả phạt đền.

Đây là một trong những trận đấu mang ý nghĩa lớn nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Wolves không chỉ đánh bại Bolton ngay trên sân khách mà còn chính thức giành chức vô địch Championship mùa 2017/18.

Với Bolton, thất bại 0-4 là một trong những lần họ chịu sức ép lớn nhất trước Wolves. Còn đối với đội bóng áo vàng đen, đó là ngày đánh dấu sự trở lại Premier League trong tư thế nhà vô địch.

Nhận định Wolves vs Bolton: Molineux có tiếp tục là điểm tựa?

Wolves bước vào cuộc tái ngộ với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn. Theo dữ liệu ELO mô phỏng được cung cấp, đội chủ nhà đạt 82 điểm, so với 73 điểm của Bolton. Tuy nhiên, những thống kê gần đây cũng cho thấy Wolves đang gặp vấn đề đáng kể về phong độ.

Đội bóng áo vàng đen đã thua cả 5 trận gần nhất trong mẫu thống kê, chỉ ghi 3 bàn và nhận 12 bàn thua. Khả năng phòng ngự thiếu ổn định, đặc biệt khi đối thủ chuyển trạng thái nhanh, có thể khiến Wolves gặp khó khăn dù sở hữu ưu thế về nhân sự.

Bolton cũng không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất, đội khách đang có kết quả tích cực hơn. Lối chơi phòng ngự phản công có thể trở thành phương án để Bolton khai thác những khoảng trống mà Wolves để lại.

Dự đoán số bàn thắng Wolves vs Bolton

Trong 5 trận gần nhất được cung cấp, Wolves chỉ ghi 3 bàn nhưng để thủng lưới 12 lần. Hiệu suất tấn công thấp khiến đội chủ nhà khó kỳ vọng vào một chiến thắng dễ dàng.

Dù vậy, những trận đối đầu đáng nhớ trước đây từng xuất hiện khá nhiều bàn thắng, đặc biệt là chiến thắng 5-1 năm 2017 và trận thắng 4-0 năm 2018 của Wolves. Nếu Bolton tận dụng được các tình huống phản công, cuộc tái ngộ có thể diễn ra cởi mở hơn dự kiến.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Dự đoán tỷ số Wolves vs Bolton

Quá khứ mang đến nhiều ký ức đẹp cho Wolves, nhưng phong độ hiện tại đòi hỏi đội chủ nhà phải thận trọng. Bolton có cơ hội gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự tốt và tận dụng được những sai lầm ở tuyến dưới của đối thủ.

Lợi thế Molineux cùng chất lượng nhân sự vẫn giúp Wolves được đánh giá nhỉnh hơn, song khả năng giành chiến thắng cách biệt không thực sự rõ ràng.

Dự đoán tỷ số: Wolves 2-1 Bolton.