Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam cần vượt qua vòng bảng

Người hâm mộ chờ đợi Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng ở Asian Cup 2017 để thắp sáng lại niềm tin. (Ảnh: nhandan.vn)

Asian Cup 2027 gồm 24 đội tham dự, được chia làm 6 bảng. Việt Nam ở bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào vòng trong. Ngoài ra, 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào vòng 16 đội.

Tại bảng E, 2 đối thủ Hàn Quốc và UAE được đánh giá nhỉnh hơn, gần như nắm giữ 2 tấm vé vào vòng trong. Do đó, để vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam phải nhắm đến vị trí thứ ba có thành tích tốt. Cụ thể hóa mục tiêu này chính là giành chiến thắng trước Yemen.

Đây là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở bởi chúng ta đã từng đánh bại đội bóng này. Nếu nhận kết quả bất lợi trước Yemen, cơ hội vào vòng trong gần như khép lại với đội tuyển Việt Nam.

Riêng ở các trận đấu với Hàn Quốc và UAE, Việt Nam phải chơi phòng ngự với hy vọng tạo ra bất ngờ bằng một kết quả hòa. Nếu để thua, đội tuyển cũng cần hạn chế bàn thua bởi hiệu số bàn thắng bại đóng vai trò quan trọng trong việc xếp hạng các đội đứng thứ ba.

Đó là những toan tính khi Asian Cup 2027 khởi tranh. Từ đây đến đó vẫn còn khoảng 3 tháng, đủ để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik có những kế hoạch phù hợp nhằm hiện thực hóa mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Về phía Liên đoàn, cần tạo cầu nối để đội tuyển Việt Nam có những trận giao hữu với các đối thủ phù hợp. Trong đợt FIFA Days từ ngày 9 đến 17-11, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu tam hùng tại sân Thiên Trường với 2 đối thủ là Đài Loan và Kyrgyzstan. Đây được xem là 2 đội bóng có trình độ phù hợp để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Yemen tại Asian Cup.

Kế đến, chúng ta sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Nhật Bản và Qatar. Đây cũng được xem là những đối thủ có trình độ tương đồng với Hàn Quốc và UAE. Đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam “thử lửa” với những đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp.

Về phần VFF, công tác tìm kiếm các đối thủ phù hợp để đội tuyển rèn quân gần như đã ổn thỏa. Phần nhiệm vụ còn lại phụ thuộc nhiều vào HLV Kim Sang-sik.

Thất bại tại FIFA ASEAN Cup đã bộc lộ nhiều điểm yếu của đội tuyển. Trong đó, điểm yếu cố hữu chính là lực lượng mỏng, thiếu chiều sâu đội hình. Đã vậy, những chấn thương ở hàng công còn đặt HLV Kim Sang-sik vào một bài toán khó. Những Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều phải nghỉ thi đấu dài ngày. Trong đó, trường hợp của Hoàng Hên gần như khiến cầu thủ này bỏ lỡ Asian Cup 2027. Trong khi đó, những nhân tố còn lại chưa đủ sức khỏa lấp khoảng trống.

Đứng trước bài toán này, Tiến Linh là một trong những phương án mang lại lời giải hợp lý nhất. Dù không đạt phong độ tốt nhất thời gian qua và từng có lúc vắng mặt, kinh nghiệm cùng bản năng săn bàn của Tiến Linh vẫn rất cần thiết vào lúc này. Cầu thủ khoác áo CLB Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã có bàn thắng khai hỏa ở vòng mở màn V.League. Ở vòng đấu vừa qua, Tiến Linh cũng gián tiếp mang về bàn thắng cho CLB chủ quản.

Nếu Tiến Linh là niềm hy vọng “mở khóa” bài toán hàng công, thì tuyến tiền vệ vẫn còn để lại nhiều dấu hỏi. Ở đó, người ta thấy một Hoàng Đức phải gánh trên mình trọng trách quá lớn. Một khi cầu thủ này không đạt thể trạng tốt nhất, “bộ máy” của đội tuyển lập tức vận hành có vấn đề.

HLV Kim Sang-sik cần một “phương án B” thay thế mỗi khi Hoàng Đức quá tải hoặc không đạt phong độ cao, đồng thời có những điều chỉnh chiến thuật cần thiết để tránh phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ này.

Nguyễn Tuấn Anh có thể là giải pháp mà HLV Kim Sang-sik tham khảo. Dù đã có tuổi, khát vọng cống hiến cho đội tuyển của cầu thủ này vẫn còn vẹn nguyên.

Đội tuyển Việt Nam đã “lỡ nhịp” tại FIFA ASEAN Cup. Vì vậy, Asian Cup 2027 là cơ hội để đội tuyển tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí thứ 18 châu lục và tiếp tục cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Asian Cup 2027 vì vậy không phải là nơi thử nghiệm hay đơn thuần là trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Đó là giải đấu mà bóng đá Việt Nam cần khẳng định vị thế, cho thấy mình đã sẵn sàng hướng đến những sân chơi tầm châu lục.

Mục tiêu vượt qua vòng bảng không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhưng cũng không phải bất khả thi. Ở đó, người hâm mộ chờ đợi “những chiến binh sao vàng” sải những bước chân đầy tự tin và quả cảm trên đấu trường châu lục.