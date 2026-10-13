Dự đoán tỷ số Công an Hà Nội vs Kashima Antlers, AFC Champions League Elite 2026-2027

Công an Hà Nội quyết tâm tạo bất ngờ

CLB Công an Hà Nội có khởi đầu khá ấn tượng ở mùa giải 2026-2027 khi liên tục giành những kết quả tích cực tại đấu trường quốc nội và khu vực.

Sau 3 vòng đấu tại V-League, đoàn quân của HLV Mano Polking toàn thắng, giành trọn 9 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng.

CLB Công an Hà Nội sẵn sàng cho trận đấu với Kashima Antlers.

Cụ thể, đội bóng ngành Công an lần lượt đánh bại Hà Tĩnh 2-0, Thể Công Viettel 1-0 và Đồng Nai 3-0. Những chiến thắng này cho thấy khả năng cạnh tranh của CLB Công an Hà Nội trước các đối thủ trong nước.

Mới đây nhất, CLB Công an Hà Nội tiếp tục vượt qua Lion City Sailors với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách tại lượt trận đầu tiên bảng B Shopee Cup 2026-2027.

Dù vậy, khi bước ra đấu trường châu lục, đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Ở trận mở màn AFC Champions League Elite 2026-2027, CLB Công an Hà Nội nhận thất bại 1-4 trên sân của Gamba Osaka.

Kết quả này phần nào cho thấy khoảng cách về trình độ giữa đội bóng ngành Công an và các đối thủ mạnh của bóng đá châu Á.

Dưới thời HLV Mano Polking, CLB Công an Hà Nội thường chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công từ tuyến dưới và tìm kiếm cơ hội thông qua những pha phối hợp ở trung lộ hoặc hai cánh.

Tuy nhiên, khi gặp đối thủ có tốc độ triển khai bóng cao, hệ thống phòng ngự của đại diện Việt Nam lại cho thấy sự lúng túng và bộc lộ nhiều sơ hở để đối phương khai thác.

Đặc biệt, khả năng hỗ trợ phòng ngự của tuyến tiền vệ chưa thực sự hiệu quả khiến các hậu vệ thường xuyên phải đối mặt với những tình huống tấn công nguy hiểm. Đây là vấn đề CLB Công an Hà Nội cần cải thiện nếu muốn giành điểm trước Kashima Antlers, đội bóng sở hữu hàng công đang đạt phong độ cao.

Không chỉ vậy, CLB Công an Hà Nội lúc này cũng đang có nỗi lo về lực lượng khi Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh đều chưa chắc chắn có thể thi đấu.

Kashima Antlers tự tin hướng đến 3 điểm

Bên kia chiến tuyến, Kashima Antlers đang thể hiện phong độ khá ấn tượng trước chuyến làm khách tại Việt Nam khi chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 16 bàn và để thủng lưới 7 lần.

Đáng chú ý, Kashima Antlers đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại AFC Champions League Elite 2026-2027 khi đánh bại Newcastle Jets với tỷ số 7-1.

Kashima Antlers đặt mục tiêu 3 điểm trước CLB Công an Hà Nội.

Kết quả trên cho thấy sức mạnh của hàng công Kashima Antlers, đặc biệt ở khả năng tạo cơ hội và tận dụng những sai lầm của đối thủ.

Không chỉ chơi tốt tại đấu trường châu lục, đội bóng này còn duy trì được phong độ tích cực ở giải quốc nội. Ở trận đấu gần nhất tại J-League 1, Kashima Antlers đánh bại Gamba Osaka với tỷ số 2-0. Đáng chú ý, đây chính là đội bóng vừa thắng CLB Công an Hà Nội 4-1 ở AFC Champions League Elite.

Bên cạnh phong độ tốt, Kashima Antlers còn là một trong những đội bóng giàu truyền thống của Nhật Bản, từng giành chức vô địch AFC Champions League năm 2018.

Về lối chơi, đại diện Nhật Bản được đánh giá cao ở khả năng tổ chức đội hình, phối hợp nhanh và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Các cầu thủ Kashima Antlers thường xuyên di chuyển linh hoạt để tạo khoảng trống, đồng thời chủ động tăng tốc khi đối phương để lộ sơ hở ở hàng phòng ngự.

Nhìn vào những gì đang diễn ra, Kashima Antlers được đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu không thi đấu cẩn trọng, họ hoàn toàn có nguy cơ phải nhận kết quả bất lợi trước CLB Công an Hà Nội.

Dự đoán tỷ số: Công an Hà Nội 1-2 Kashima Antlers. Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Frans Putros, Kevin Phạm Ba, Jason Quang Vinh Pendant, Lê Văn Đô, Stefan Mauk, Lê Phạm Thành Long, Alan Grafite, David Henen, Brayan Perea. Kashima Antlers: Tomoki Hayakawa, Rikuto Hirose, Naomichi Ueda, Kim Tae Hyeon, Ryoya Ogawa, Yuta Matsumura, Kento Misao, Gaku Shibasaki, Minato Yoshida, Yuma Suzuki, Leo Ceara.