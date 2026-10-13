Doanh nhân TPHCM tiên phong kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Trên mỗi chặng đường phát triển của TPHCM, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân thành phố luôn hiện diện ở vị trí tiên phong, trực tiếp tạo ra của cải, việc làm, nguồn lực cho nền kinh tế và đồng hành cùng chính quyền giải quyết những bài toán lớn của quá trình phát triển đô thị. Những đóng góp ấy không chỉ được đo bằng vốn, doanh thu, ngân sách hay việc làm, mà còn bằng tinh thần vượt khó, năng lực thích ứng và khát vọng vươn lên đã được khẳng định qua nhiều giai đoạn phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Bằng khen và Cúp Thánh Gióng tặng các doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Ảnh: TTXVN

Doanh nhân - chủ thể kiến tạo sức bật mới

Nhìn lại chặng đường đã qua, đội ngũ doanh nhân TPHCM nói riêng và doanh nhân Việt Nam nói chung ngày càng khẳng định vai trò là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM có 42.423 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ; trong đó, các dự án thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là hơn 676.000 tỷ đồng, đạt 84,2% dự toán và tăng 16,9% so với cùng kỳ; GRDP tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Quan trọng hơn, quy mô dòng vốn là xu hướng ngày càng nhiều nguồn lực được đưa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao.

TPHCM đang triển khai đợt thi đua cao điểm “150 ngày đêm” quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải hành động quyết liệt, đồng bộ; đồng thời cần sự chung sức, đồng hành và phát huy cao nhất nguồn lực của cộng đồng DN, doanh nhân; góp phần tạo động lực để thành phố phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên và thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Về dài hạn, thành phố không thể chỉ dựa vào việc mở rộng vốn, đất đai, lao động và những lợi thế sẵn có. Động lực phát triển mới dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế bạc; qua đó hình thành hệ sinh thái tăng trưởng có năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao hơn.

Trong mô hình phát triển mới của thành phố, cộng đồng DN không chỉ là lực lượng tạo ra tăng trưởng mà phải trở thành một chủ thể kiến tạo tăng trưởng; doanh nhân không chỉ làm giàu chính đáng cho mình mà còn cùng Nhà nước tiên phong đổi mới, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, mang trong mình khát vọng toàn cầu và bản lĩnh Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, doanh nhân TPHCM không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế đất nước mà còn cần mang trong mình khát vọng toàn cầu và bản lĩnh Việt Nam - tự tin hội nhập, chủ động dẫn dắt, từng bước nâng vị thế DN và thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Khát vọng toàn cầu, bản lĩnh Việt Nam

Khát vọng toàn cầu và bản lĩnh Việt Nam phải được thể hiện bằng năng lực cạnh tranh, bằng sản phẩm, công nghệ, thương hiệu và vị trí của DN Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khát vọng toàn cầu phải đi cùng bản lĩnh Việt Nam. Bản lĩnh ấy trước hết là tinh thần năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám bước vào những lĩnh vực mới và chấp nhận cạnh tranh ở những thị trường khó; là khả năng thích ứng trước những biến động bất ngờ của kinh tế thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng, thay đổi công nghệ và những bất định địa chính trị; là khả năng chuyển sức ép thành động lực đổi mới.

Bản lĩnh ấy còn là đạo đức kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, văn hóa liêm chính, trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và đất nước. Một DN có thể lớn nhanh bằng vốn, nhưng chỉ có thể đi xa bằng uy tín, năng lực quản trị và những giá trị bền vững mà DN theo đuổi.

Dây chuyền sản xuất linh kiện phụ trợ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Thái, phường Long Phước, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về môi trường, lao động, quản trị... ngày càng trở thành điều kiện tiếp cận các dòng vốn, chuỗi cung ứng và thị trường lớn, thực hành ESG (môi trường - xã hội - quản trị) ngày càng trở thành yêu cầu của năng lực cạnh tranh, là “tấm hộ chiếu” để DN Việt Nam bước ra thế giới.

Bên cạnh đó, doanh nhân TPHCM cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân kết nối DN trong vùng và cả nước; hướng tới hình thành những chuỗi giá trị thực chất giữa DN đầu tàu với DN nhỏ và vừa, giữa DN có vốn đầu tư nước ngoài với DN trong nước, giữa trung tâm nghiên cứu với cơ sở sản xuất...

Về phía chính quyền, lãnh đạo TPHCM luôn xác định một nguyên tắc nhất quán: nguồn lực của DN là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong phát triển thành phố; thời gian của DN cũng là nguồn lực xã hội. Mỗi thủ tục được rút ngắn, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ, mỗi dự án được đưa vào vận hành sớm hơn đều có thể chuyển hóa thành việc làm, nguồn thu và tăng trưởng.

Những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải được xử lý nhanh, theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); không để sự chậm trễ của bộ máy làm mất cơ hội đầu tư, kinh doanh của DN. Thành phố sẽ nỗ lực kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo; bảo đảm quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh hợp pháp...

TPHCM đã và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với một không gian lớn hơn, một tầm nhìn xa hơn và những yêu cầu cao hơn. Thành phố cần những DN lớn mang tầm khu vực và toàn cầu; cần những DN nhỏ và vừa năng động, chuyên nghiệp, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Chính quyền thành phố cam kết đồng hành, kiến tạo và hành động để DN có môi trường phát triển thuận lợi nhất. Thành phố đặt niềm tin và kỳ vọng cộng đồng doanh nhân sẽ biến những cơ hội thành dự án mới, sản phẩm mới, công nghệ mới, thị trường mới và những thương hiệu Việt Nam có sức cạnh tranh toàn cầu.

Khát vọng của TPHCM và khát vọng của doanh nhân phải gặp nhau ở một điểm: cùng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn tầm đô thị toàn cầu; nơi DN Việt Nam lớn lên, vươn xa và góp phần làm nên một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Chính quyền TPHCM tin tưởng rằng, với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình và tinh thần dám dấn thân, mở đường đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, cộng đồng DN, doanh nhân TPHCM sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong biến khát vọng thành giá trị, biến cơ hội thành động lực, biến tiềm năng thành sức mạnh phát triển và cùng thành phố kiến tạo tương lai.

Để cộng đồng DN, doanh nhân yên tâm đầu tư dài hạn, TPHCM đang đồng thời kiến tạo, triển khai 3 điều kiện nền tảng: một khu vực kinh tế tư nhân đủ mạnh; một không gian phát triển được quy hoạch dài hạn và một khuôn khổ thể chế có tính đột phá, ổn định. TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 có 750.000 DN tư nhân hoạt động, đóng góp 55%-58% GRDP và 50%-55% tổng thu ngân sách thành phố, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 10%-12%/năm. Đến năm 2045, số DN tư nhân của thành phố dự kiến đạt 1,05-1,25 triệu DN. Đây là chỉ tiêu được thành phố đề ra trong Quyết định số 2205/QĐ-UBND triển khai chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. TPHCM cũng đang khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, với tầm nhìn chiến lược 100 năm. Quy hoạch tổng thể không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, mà quan trọng hơn, đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng, bảo đảm tính ổn định để các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước có thể yên tâm xúc tiến đầu tư, cam kết đồng hành và phát triển bền vững cùng thành phố. Cùng với đó, điểm nhấn thể chế mang tính đột phá chính là Luật Phát triển đô thị đang mở ra dư địa phát triển lớn cho TPHCM, trong đó khối DN chính là đối tượng được thụ hưởng trực tiếp và nhiều nhất từ các chính sách ưu đãi của luật.

NGUYỄN CÔNG VINH

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM