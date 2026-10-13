Quy hoạch tốt là điều kiện cần, thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra định hướng và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Hưng Yên. Tỉnh có vị trí địa kinh tế thuận lợi, vừa gắn với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn phía Bắc, vừa có không gian hướng biển, mở ra cơ hội phát triển kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và logistics. Hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, tạo thuận lợi kết nối các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển và thị trường lớn. Sự hội tụ của yếu tố con người, văn hóa, vị trí địa chiến lược và dư địa phát triển tạo nên những lợi thế riêng có, mở ra không gian và động lực phát triển mới bứt phá cho tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, quy hoạch tốt là điều kiện cần, nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định. Một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đúng đắn và khát vọng đến đâu cũng không tạo ra giá trị thực tiễn nếu không được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất.

Để Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng, nhất là các tuyến kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; các trục giao thông Bắc - Nam trong tỉnh, kết nối khu vực phía Bắc gắn với Thủ đô Hà Nội với khu vực phía Nam và không gian ven biển.

Đối với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt và còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân; phấn đấu với quyết tâm cao nhất để đến trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.