Ngày 13/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng

Giá lúa tươi IR 50404 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.500 - 6.600/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay giá lúa tăng nhẹ. Tại Đồng Tháp, nông dân chào lúa các loại nhích nhẹ, giao dịch mua bán ít. Tai An Giang, lúa Thu Đông giao dịch mới ít, giá lúa tăng nhẹ. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giao dịch mua bán chậm, giá lúa ít biến động.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.750 - 9.150 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.900 - 9.000 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.750 - 8.050 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.500 - 17.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg,gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động từ 371 - 375 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn.

Tại các nước xuất khẩu lớn khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan dao động 455 - 459 USD/tấn, trong khi gạo cùng loại của Pakistan giữ nguyên ở mức 409 - 413 USD/tấn.

Ở Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện được chào bán trong khoảng 382 - 386 USD/tấn./.