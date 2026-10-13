Giá hồ tiêu hôm nay 13.10.2026: Nhiều nơi tăng tới 1.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 13.10 tiếp tục có diễn biến tích cực khi giá tăng tại phần lớn các khu vực khảo sát. Mức tăng phổ biến 1.000 đồng/kg, riêng Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ nguyên 140.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Sau những phiên phục hồi gần đây, mặt bằng giá tiêu trong nước đã được nâng lên khoảng 137.500 – 140.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa vùng thấp nhất và cao nhất cũng thu hẹp còn 2.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 13.10.2026 tăng tại nhiều khu vực

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 137.500 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) cũng có mức tăng tương tự, đạt 137.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tăng thêm 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng nhẹ hơn, thêm 500 đồng/kg lên 139.000 đồng/kg, chỉ còn thấp hơn khu vực có giá cao nhất 1.000 đồng/kg.

Riêng Đắk Nông (Lâm Đồng) không thay đổi so với ngày trước đó, tiếp tục giữ mức 140.000 đồng/kg và đứng đầu bảng giá.

So với phiên trước, diễn biến ngày 13.10 cho thấy đà phục hồi đã lan rộng hơn. Đáng chú ý, dù Đắk Nông (Lâm Đồng) không tăng thêm, các vùng còn lại đang dần thu hẹp khoảng cách với mức giá 140.000 đồng/kg.

Đắk Lắk đã lên 139.000 đồng/kg, trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 138.000 đồng/kg. Đây là tín hiệu cho thấy mặt bằng giá chung đang được cải thiện thay vì chỉ tăng cục bộ tại một địa phương.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Trong khi giá hồ tiêu trong nước tăng tại nhiều vùng, thị trường Ấn Độ chưa xuất hiện điều chỉnh mới về giá tính theo Rupee/tạ.

Tiêu GARBLED duy trì ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 198.378 đồng/kg. UNGARBLED đứng ở 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 192.821 đồng/kg.

Loại Gram/lít giữ mức 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 190.043 đồng/kg. Nhìn chung, thị trường Ấn Độ vẫn chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Mặt bằng giá đang tiến gần mốc 140.000 đồng/kg

Điểm đáng chú ý trong phiên 13.10 không chỉ nằm ở mức tăng 500 – 1.000 đồng/kg mà còn ở việc khoảng cách giá giữa các vùng đang thu hẹp.

Mức thấp nhất hiện là 137.500 đồng/kg tại Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai), chỉ thấp hơn giá cao nhất 2.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk đã tiến sát mốc 140.000 đồng/kg khi đạt 139.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang duy trì trạng thái tích cực hơn sau giai đoạn điều chỉnh và đi ngang đầu tháng. Tuy nhiên, khả năng giá tiếp tục tăng hay chuyển sang tích lũy quanh vùng hiện tại còn phụ thuộc vào sức mua, lượng hàng đưa ra thị trường và nhu cầu giao dịch trong những phiên kế tiếp.

Nếu lực mua được duy trì, mốc 140.000 đồng/kg sẽ tiếp tục là vùng giá đáng chú ý của thị trường hồ tiêu trong ngắn hạn.