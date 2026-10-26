Đổi mới đưa pháp luật về cơ sở

Đưa pháp luật đến gần hơn với Nhân dân

Mới đây, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ giúp việc, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Đề án 1371 năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk Ảnh: Phan Diệm

Các kế hoạch, nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chú trọng đặc điểm từng địa bàn và nhu cầu tiếp nhận thông tin pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, như tổ chức hội nghị chuyên đề, giao lưu, trao đổi, hỏi đáp pháp luật; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, pa nô, khẩu hiệu và cấp phát tài liệu. Nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương. Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 3.500 lượt người dân tại các xã, phường; thu hút trên 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và cấp phát 7.500 tờ gấp pháp luật.

Đáng chú ý, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật còn được lồng ghép với các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, công tác dân vận, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Chú trọng tuyên truyền phòng, chống IUU

Cùng với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống khai thác IUU tiếp tục được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai.

Giữa tháng 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND phường Hòa Hiệp tổ chức hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo và phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Hội nghị có sự tham gia của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị liên quan cùng 150 chủ phương tiện, thuyền trưởng, máy trưởng và ngư dân trên địa bàn.

Thông qua hội nghị, cán bộ, các cơ quan, đơn vị và ngư dân được cập nhật những nội dung quan trọng về công tác thông tin đối ngoại, chủ quyền biển, đảo và các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm khi hoạt động trên biển là nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, tập trung vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi khai thác IUU.

Các nội dung tuyên truyền nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về giấy phép khai thác thủy sản, giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo sản lượng khai thác; nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân trong chấp hành pháp luật, góp phần tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại được chú trọng nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về chủ quyền, biên giới, biển, đảo Việt Nam năm 2026 tại các xã Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Bung. Nội dung tập huấn tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại; kiến thức pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kỹ năng cung cấp, xử lý thông tin và tổ chức truyền thông tại cơ sở.

Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, già làng, trưởng buôn, người có uy tín và Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ truyền thông mới và chuyển đổi số trong xây dựng, biên tập sản phẩm truyền thông; nhận diện, xử lý và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc.

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở

Xác định nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Trong đó, chú trọng xác định đúng đối tượng, nhu cầu tiếp nhận thông tin pháp luật; lựa chọn nội dung tuyên truyền sát thực tiễn, đa dạng hóa hình thức tổ chức theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với đặc điểm dân cư và tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, chủ động khảo sát địa bàn xã Ia Lốp để chuẩn bị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Đối với công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo, các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn; tăng cường phối hợp, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho người dân, nhất là cộng đồng ngư dân trong thực hiện các quy định pháp luật về khai thác thủy sản.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.