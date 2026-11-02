Quảng Trị huy động nguồn lực đầu tư để thông toàn tuyến Quốc lộ 15D

Quảng Trị hoàn thành tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Tỉnh Quảng Trị đang huy động nguồn vốn để đầu tư các đoạn tuyến, tiến tới thông toàn tuyến Quốc lộ 15D, kết nối trực tiếp từ cảng biển nước sâu Mỹ Thủy đến Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Quốc lộ 15D là tuyến đường bộ nối từ Cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị. Đây là tuyến quốc lộ chính yếu của khu vực miền Trung được xác định trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chiều dài tuyến khoảng 92km (bao gồm đoạn tuyến đi trùng với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dài khoảng 24 km), quy mô đường cấp III-IV, mặt cắt ngang 2-4 làn xe, bao gồm 04 đoạn.

Đoạn 1 từ Cảng Mỹ Thủy đến Quốc lộ 1 có chiều dài 13,78km; đoạn 2, từ Quốc lộ 1 đến đoạn giao với đường dẫn vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn, chiều dài tuyến 6,72km, đây là tuyến đi mới hoàn toàn, không có đường cũ và địa hình khu vực tuyến đi qua là đồng bằng và đồi núi thấp, giao với đường sắt Bắc Nam tại Km13+802.

Đoạn đường này đang được triển khai thi công với tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng (trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.600 tỷ đồng, ngân sách địa phương 340 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2027.

Theo số liệu khảo sát thiết kế sơ bộ, dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 73,5ha; trong đó, đất lúa khoảng 14,9ha, rừng sản xuất 50ha và các loại đất khác 8,6ha.

Hướng tuyến đi qua các xã: Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Diên Sanh; xã Vĩnh Định có 33 hộ và xã Diên Sanh có 32 hộ bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng.

Quốc lộ 15D đoạn đi trùng với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đã được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư với sơ bộ tổng mức đầu tư 1.053 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2027-2030.

Đây là dự án nhóm B, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60 km/h, riêng các đoạn địa hình khó khăn vận tốc thiết kế 40 km/h.

Quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Cửa khẩu quốc tế La Lay 12,2 km đã được đầu tư xây dựng nhưng cần sửa chữa, nâng cấp.

Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Cửa khẩu quốc tế La Lay, với tổng mức đầu tư là 1.458 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng là 1.088 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư là 42 tỷ đồng.

Dự kiến nguồn vốn dự án này nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Quốc lộ 15D đoạn Cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dài 34km chưa được đầu tư, nên tuyến đường này chưa thể thông toàn tuyến. Đoạn tuyến này của Quốc lộ 15D, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ngoài là đoạn tuyến dài nhất, cần vốn đầu tư lớn nhất, đoạn Cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây của Quốc lộ 15D còn đi qua địa hình đồi núi và nhiều diện tích rừng.

Tỉnh Quảng Trị đang làm việc với các nhà đầu tư, để thống nhất phương án đầu tư hiệu quả nhất.

Theo mục tiêu đầu tư, công trình không chỉ cải thiện năng lực lưu thông, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải và giao thương hàng hóa mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

Người dân tại các địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, sẽ có thêm điều kiện thuận lợi trong đi lại, giao thương và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Bên cạnh hiệu quả về kinh tế-xã hội, dự án còn góp phần tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hợp tác kinh tế đối ngoại với nước láng giềng. Đồng thời, việc nâng cấp tuyến đường cũng từng bước hỗ trợ hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, góp phần đầu tư nâng cấp Quốc lộ 9G đạt cấp kỹ thuật theo quy hoạch./.