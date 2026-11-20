Sáng hôm đó là ngày đầu cô đến lớp chúng tôi - lớp 2A. Sau một hồi làm quen với các trò mới, cô bắt đầu tiết dạy với bài tập đọc: Có công mài sắt có ngày nên kim. Cô giảng bài rất hay. Giọng cô ấm, nhẹ, dịu dàng. Cô chỉ cho chúng tôi cách đọc và hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện. Giờ học kết thúc cô dặn cả lớp về chép lại bài tập đọc đấy.

Sáng hôm sau, cô bảo bạn Nga lớp trưởng mang vở của chúng tôi lên để cô kiểm tra. Cô lật xem từng cuốn một cách rất cẩn thận. Tôi ngồi dưới nghe tiếng giấy sột soạt lòng đầy sợ hãi. Bỗng cô dừng lại và cất giọng hỏi:

- Ai là Hương đứng dậy cho cô.

Nghe gọi đến tên mình, tôi từ từ đứng lên.

- Dạ... thưa cô... em là Hương ạ.

Cô bước lại gần tôi:

- Sao chữ em viết không thể đọc được thế này? Sao không đúng nét và ra hàng lối gì cả?

Mặc dù nghe rất rõ câu hỏi của cô nhưng tôi lại im lặng. Tôi cứ đứng đấy không biết nên trả lời cô thế nào.

Một lúc lâu vẫn không thấy tôi nói gì, cô hỏi:

- Sao em không trả lời cô?

Đáp lại sự khó chịu vì hết kiên nhẫn ấy vẫn là sự lặng thinh. Tôi không biết có nên nói thật với cô không hay là tìm đại một lí do nào đó. Tôi bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt của sự tủi thân và lo lắng từ từ lăn qua hai gò má nóng hổi. Không khí lớp học càng trở nên nặng nề. Dường như xung quanh các bạn đang nhìn tôi. Cô giáo cũng nhìn tôi càng khiến tôi thêm sợ.

Trong lúc tôi đang loay hoay nghĩ cách trả lời cô thì Nga dơ tay xin ý kiến.

- Em nói gì nói đi.

Nga từ từ đứng lên, giọng run run:

- Dạ thưa cô... Cô đừng trách bạn Hương nữa... thật ra mắt bạn ấy... nhìn rất kém nên chữ viết của Hương mới làm cô phật lòng thôi.

Cô vội vàng hỏi:

- Em bảo sao? Sao mắt bạn ấy lại không nhìn rõ? Sao cả lớp không cho cô biết.

Cô hỏi nhưng không ai biết nên phải giải thích thế nào. Cả Nga, tôi và các bạn đều không ai lên tiếng. Cô sợ ảnh hưởng tới tiết học nên bảo:

- Thôi hai em ngồi xuống. Còn Hương cuối giờ ở lại gặp cô.

Suốt buổi học, lòng tôi nặng trĩu không tài nào tập trung được. Sau cùng tiếng trống tan trường cũng vang lên. Ai nấy đều vội vàng thu dọn sách vở để theo chân bố mẹ về nhà. Trong lớp học lúc này chỉ còn lại cô và tôi.

Tôi từ từ kể cho cô nghe:

- Em nghe mẹ bảo lúc sinh ra cả hai mắt của em hoàn toàn không thấy gì. Nhưng mãi đến năm hai tuổi gia đình mới phát hiện và đưa đi chữa. Em được các bác sĩ ở Viện mắt Trung ương phẫu thuật hai lần rồi nhưng chỉ có mắt phải nhìn kém còn mắt trái bị hỏng đáy rồi cô ạ.

Tôi nói với cô trong nước mắt giàn giụa. Cô cũng đã khóc. Cô vuốt tóc tôi rồi hỏi:

- Sao bố mẹ không gửi em vô hội người mù để sinh hoạt và học chữ nổi?

Tôi hồn nhiên đáp:

- Cả bố và mẹ đều không biết đi xe cô ạ. Mà em nghe nói hội người mù ở bên kia sông, xa quá không ai đưa đón. Mà để em ở luôn trong đó bố mẹ không yên tâm.

Cô dường như đã hiểu vì sao trong lớp lại có một học sinh khác biệt với các bạn. Cô dịu dàng an ủi tôi:

- Em đừng buồn và lo lắng nữa. Cô sẽ giúp em biết đọc, biết viết để sau này học theo kịp các bạn. Cô tin nhất định em sẽ làm được.

Nghe cô nói vậy tôi vui lắm. Trở về nhà tôi khoe với ông nội và bố mẹ. Cả nhà ai cũng mừng và thầm cảm ơn cô.

Ngày hôm sau, cô mua tặng tôi một cuốn vở và cây bút chì mới. Cô bảo:

- Cô sẽ cùng em luyện chữ Hương nhé.

Cô nói là làm. Những lúc rảnh cô lại đến bên tôi, cầm tay dạy tôi từng li từng tí. Cô biết tôi không nhìn rõ nên cô rất kiên trì để chỉ tôi cách cầm bút và viết sao cho thẳng hàng, đúng nét. Cô còn dạy tôi đánh vần, ghép chữ. Hơn thế nữa cô còn khuyến khích các bạn trong lớp hỗ trợ tôi. Mỗi lần đến tiết kiểm tra hay thi học kỳ cô sẽ in đề ra giấy cho tôi hoặc nhờ bạn kế bên đọc hay chép ra giấy giúp.

Với một mắt mù, một mắt kém tôi hoàn toàn không thể tiếp cận với bảng đen phấn trắng. Chính cách này của cô đã trở thành phương pháp để các thầy cô lớp trên và cả những người bạn mới giúp tôi hoàn thành các bài thi. Ban đầu mọi người, nhất là các bạn cảm thấy rất phiền và khó chịu, thậm chí còn muốn xa lánh tôi. Nhưng tôi đã dùng thành tích học tập để đổi lấy sự tôn trọng và tình yêu thương của họ. Để không phụ lòng cô và những người tốt bên cạnh, tôi đã cố gắng từng ngày và đạt kết quả tốt. Trong bài kiểm tra chính tả cuối năm, cô cho tôi 9 điểm.

Cô đem vở cho cả lớp xem rồi cười hiền từ bảo: Hôm nay cô cho bạn Hương 9 điểm. Mặc dù chữ của bạn chưa đẹp như điểm 9 của các bạn khác. Nhưng cô muốn khích lệ tinh thần vượt khó, sự chăm chỉ của bạn. Bạn đã phải áp sát mặt vào giấy, phải rà qua rà lại một cách rất khó khăn nhưng bạn vẫn không hề bỏ cuộc, trái lại còn tiến bộ rất nhiều.

Điểm 9 đó là niềm mong ước, là cả một thời gian khó nhọc của tôi. Tôi hạnh phúc và biết ơn cô thật nhiều.

Các bạn biết không, nhờ đôi bàn tay và tình thương vô bờ của cô giáo chủ nhiệm lớp hai, một đứa học sinh khiếm thị như tôi đã biết đọc, biết viết. Chính những nét chữ đầu tiên ấy đã viết nên cuộc đời tôi. Sau khi được cô dạy cho đọc thông viết thạo, tôi đã theo cùng các bạn sáng mắt học hết cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3 và thi đậu vào Đại học Vinh chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. Tôi hiểu rất rõ nếu như không có cô có lẽ tôi đã phải từ bỏ tất cả và cuộc đời tôi sẽ trở thành vô định.

Mặc dù tôi không hoàn thành được ước mơ làm cô giáo nhưng trên bước đường mưu sinh đầy trắc trở tôi vẫn luôn giữ trọn tình yêu văn thơ và niềm đam mê viết lách. Tôi luôn cố gắng trau dồi ngòi bút để mỗi khi có cơ hội tôi lại đem chính câu chuyện của cuộc đời mình kể cùng bạn đọc. Tôi luôn tin rằng con đường nghệ thuật là con đường đưa con người đến gần với nhau và cũng là nhịp cầu để kết nối yêu thương và lan toả nguồn cảm hứng sống tích cực. Tôi luôn trân trọng và tự hào về những con chữ. Bởi cuộc đời tôi được thay đổi là nhờ vào nó. Tôi vui khi được chỉ bài cho các bạn nhỏ khiếm thị ở hội người mù Lâm Đồng. Tôi háo hức mỗi lần thấy có cuộc thi viết và sẵn sàng tham gia để giữ lửa nghệ thuật - ngọn lửa luôn rực cháy trong tâm hồn tôi.

Tôi biết ơn cô thật nhiều. Cô đã cùng với những người giáo viên khác và cả các bạn học chung đã giúp tôi có một tương lai, một cuộc sống ổn định như bây giờ. Tôi luôn nhớ về cô, nhớ về buổi học ngày hôm đó.

Tiếc thay một điều là sau khi dạy hết năm học đó cô xin chuyển trường về gần nhà. Và cũng từ lần đó tôi không còn gặp lại cô nữa. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến cô, lòng thầm mong cho cô luôn mạnh khoẻ, an lạc để ngày ngày làm người lữ khách tận tụy, thương trò nhỏ như đã từng thương tôi. Tôi vẫn luôn hi vọng rằng cô sẽ nhìn thấy tôi qua những trang viết, qua các tác phẩm dự thi để biết rằng cô trò nhỏ khiếm thị ngày nào cô cầm tay luyện chữ cho giờ đây đã trưởng thành và luôn mong được gặp lại cô.

Các bạn biết không? Dù tôi kém may mắn khi không thể nhìn rõ, dù tôi bị dang dở ước mơ nhưng tôi đã nhận lại được rất nhiều thứ, hơn hết là tình yêu thương, sự dìu dắt từ gia đình, bè bạn, thầy cô. Muốn thành công thì nỗ lực của bản thân thôi là chưa đủ. Những người yếu thế như tôi và tất cả chúng ta cần lắm chút hơi ấm từ những người xung quanh. Chỉ cần chúng ta biết hi vọng, biết nỗ lực và trân trọng những gì mình có thì chúng ta sẽ tự tạo được niềm vui cho mình. Chỉ cần chúng ta biết yêu thương thì sẽ được nhận lại yêu thương. Bạn, tôi và tất cả chúng ta hãy cùng nhau trở thành những mảnh ghép ý nghĩa trong cuộc đời, bạn nhé!

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