Chiều 19/11, tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu đoàn công tác Trung ương Đoàn đến thăm hỏi và chúc mừng GS.TS, Nhà giáo ưu tú Trần Minh Tú - giảng viên cao cấp, nhà nghiên cứu cơ học tại trường, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Tường Lâm gửi lời tri ân sâu sắc đến GS.TS Trần Minh Tú vì những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Anh ghi nhận quá trình gắn bó gần trọn cuộc đời của thầy với trường Đại học Xây dựng Hà Nội, không chỉ trong công tác giảng dạy mà còn ở hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên ngành xây dựng trưởng thành, đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn đến thăm hỏi và chúc mừng GS.TS, Nhà giáo ưu tú Trần Minh Tú nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm chúc GS.TS Trần Minh Tú luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, tri thức cho thế hệ trẻ. Anh nhấn mạnh, sự đồng hành và tâm huyết của các nhà giáo, nhà khoa học đi trước có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, GS.TS Trần Minh Tú bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi của tổ chức Đoàn. Thầy chia sẻ niềm vui giản dị khi năm nay nhận được hoa chúc mừng từ ba lớp sinh viên. Thầy khẳng định mong muốn tiếp tục cống hiến thêm nhiều năm nữa cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

GS.TS, Nhà giáo ưu tú Trần Minh Tú (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh), hiện công tác tại Bộ môn Sức bền vật liệu, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Thầy từng đảm nhiệm cương vị Trưởng bộ môn Sức bền vật liệu trong giai đoạn 2013-2022.

Trong quá trình công tác, GS.TS Trần Minh Tú dành nhiều tâm huyết cho giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ học chất rắn biến dạng, sức bền vật liệu, vật liệu composite, kết cấu tiên tiến và cơ học tính toán. Đây là những hướng nghiên cứu có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cơ sở khoa học cho thiết kế, tính toán và đánh giá khả năng chịu lực, độ an toàn của vật liệu, công trình xây dựng.

GS.TS, Nhà giáo ưu tú Trần Minh Tú.

Với những đóng góp trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, năm 2019, thầy được phong học hàm giáo sư. Năm 2025, thầy được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Không chỉ tham gia đào tạo sinh viên, với vai trò nhà nghiên cứu, giảng viên cao cấp, GS.TS Trần Minh Tú còn góp phần duy trì và phát triển hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về cơ học, sức bền vật liệu tại nhà trường. Những đóng góp của thầy là một phần trong quá trình đào tạo đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học phục vụ lĩnh vực xây dựng và phát triển đất nước.