Phạm Văn Thắng (sinh năm 2004) tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tuổi thơ của Thắng không được may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Mồ côi mẹ, bố mất sớm, Thắng lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội. Dù tuổi cao, sức yếu và cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, ông bà luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Thắng. Chính tình yêu thương ấy đã nuôi dưỡng trong Thắng niềm tin rằng, học tập là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.

Năm lớp 9, khi ông nội lâm bệnh nặng, Thắng từng nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm phụ giúp ông bà. Thời điểm ấy, ước mơ lớn nhất của Thắng chỉ đơn giản là được học hết THPT. Nhờ sự động viên của thầy cô và bạn bè, Thắng mới có động lực để tiếp tục đến trường và thi đỗ vào ngôi trường THPT mong muốn. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì ông nội qua đời, chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau. Biến cố gia đình đã buộc Thắng phải trưởng thành sớm hơn để vừa cố gắng học tập, vừa chăm sóc bà và tự lo cho cuộc sống của mình.

Tại trường THPT Trần Đại Quang (Ninh Bình), Thắng gặp thầy Bùi Xuân Trịnh - giáo viên môn Vật lý và là người trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường. Từ những buổi học đầu tiên, thầy Trịnh đã nhận ra ở cậu học trò nhỏ một nghị lực đặc biệt.

Thầy cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thắng là đôi mắt thông minh, sắc sảo nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu lắng, khiến tôi vừa thương, vừa muốn tìm hiểu và sẻ chia với em. Tuổi thơ của em thiếu vắng tình yêu thương của người cha, người mẹ, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng em luôn khiến tôi cảm phục bởi nghị lực và ý chí vươn lên trong học tập.”

Chính thầy Trịnh là người đã truyền cảm hứng và niềm yêu thích môn Vật lý cho Thắng, giúp chàng trai có thêm động lực theo đuổi đam mê. Với Thắng, thầy không chỉ truyền đạt những kiến thức trong sách vở mà còn dạy cậu nhiều bài học về cuộc sống. Điều khiến Thắng ghi nhớ và biết ơn hơn cả là sự quan tâm, thấu hiểu mà thầy dành cho mình.

Chàng trai tâm sự: “Tôi nhớ nhất khoảng thời gian lớp 12, khi tôi phải cùng lúc tập trung ôn thi học sinh giỏi và kỳ thi tốt nghiệp THPT thì sức khỏe bà tôi ngày càng yếu. Có những đợt ôn thi quan trọng, tôi phải xin phép thầy nghỉ học để ở nhà chăm sóc bà. Có lần, thầy còn trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, động viên hai bà cháu. Sự quan tâm ấy khiến tôi vô cùng xúc động. Đó có lẽ là khoảng thời gian áp lực và khó khăn nhất của cuộc đời tôi, nhưng thầy đã luôn bên cạnh động viên, chia sẻ và giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể yên tâm học tập”.

Nhắc đến quãng thời gian đó, thầy Trịnh vẫn còn nguyên cảm xúc: “Điều khiến tôi nhớ nhất và xúc động nhất là dù đang trong giai đoạn ôn thi học sinh giỏi đầy vất vả, Thắng vẫn xin ở nhà để chăm sóc người bà nội đang ốm. Nghĩa cử ấy khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn ở em, không chỉ nghị lực học tập mà còn là tấm lòng hiếu thảo, giàu tình yêu thương”.

Nhờ nỗ lực của bản thân cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, Thắng đã giành giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Vật lý. Sau đó, Thắng thi đỗ ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội. Dù vậy, tình cảm và sự đồng hành của thầy Trịnh không dừng lại, ngay cả khi Thắng đã rời mái trường THPT.

Những ngày đầu xa nhà lên đại học, Thắng cũng như nhiều sinh viên khác, không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và cô đơn. Dù khoảng cách địa lý khiến hai thầy trò ít có cơ hội gặp mặt, những cuộc điện thoại hỏi thăm hay những tin nhắn động viên vẫn đều đặn được gửi đi.

Thắng bộc bạch: "Có những cuộc trò chuyện kéo dài cả buổi tối, tôi có thể chia sẻ với thầy từ chuyện học hành đến những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Mỗi khi nhận được những lời động viên, tin nhắn hỏi thăm của thầy, tôi lại cảm thấy mình có thêm một điểm tựa để tiếp tục cố gắng. Tôi càng trân trọng hơn khi biết thầy luôn lấy hành trình nỗ lực vươn lên của tôi làm tấm gương để động viên các thế hệ học sinh sau".

Thầy Trịnh và Thắng trong ngày tốt nghiệp tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tháng 10 vừa qua, Thắng đã hoàn thành chương trình cử nhân và tốt nghiệp loại Xuất sắc ĐH Bách khoa Hà Nội. Khi biết tin, thầy Trịnh vô cùng vui mừng và tự hào. Niềm vui ấy lớn đến mức thầy đã từ quê lên thủ đô để trực tiếp chúc mừng và chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của cậu học trò.

Thầy Trịnh nhắn nhủ: “Thầy mong em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, phát huy tinh thần ham học hỏi và nghị lực vươn lên trên hành trình chinh phục học vị thạc sĩ tại ĐH Bách khoa Hà Nội, để mai này đem tri thức và tài năng của mình góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Hãy nhớ rằng, hoàn cảnh có thể không lựa chọn được, nhưng tương lai hoàn toàn có thể được tạo nên bằng ý chí và sự nỗ lực tự thân”.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thắng nhận ra, điều quý giá nhất mình học được từ thầy không chỉ là kiến thức trên lớp mà còn là ý chí, nghị lực, sự kiên trì và cách sống biết yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh.

Thắng bày tỏ: “Với một người sớm thiếu vắng tình cảm của cha, thầy đã mang đến cho mình cảm giác ấm áp của một người cha thứ hai. Thầy không đi thay mình trên con đường phía trước, nhưng đã giúp mình có thêm niềm tin và nghị lực để tự mình bước tiếp. Tấm bằng tốt nghiệp hôm nay cũng là món quà nhỏ mình muốn dành tặng thầy như lời tri ân cho những năm tháng được thầy tận tâm dìu dắt. Thầy sẽ mãi là người thầy đáng kính, người cha thứ hai mà mình luôn biết ơn và tự hào”.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thắng mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người thầy đã luôn yêu thương và đồng hành cùng mình. Chàng trai cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm để không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng mà thầy đã gửi gắm.

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