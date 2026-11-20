Phát huy vai trò của người thầy

Năm học 2025-2026, năm học đầu tiên sáp nhập tỉnh, chất lượng giáo dục toàn diện của thành phố Bắc Ninh vẫn giữ vững vị trí tốp đầu toàn quốc với nhiều thành tích nổi bật. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định; giáo dục mũi nhọn ghi dấu ấn tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều chỉ số dẫn đầu toàn quốc… Đáng chú ý, chất lượng giáo dục khu vực miền núi cũng có bước chuyển rõ rệt, nhiều học sinh đoạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia và trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu cả nước, giúp từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa miền núi với khu vực đô thị.

Thầy Lê Văn Quynh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Phong (phường Yên Phong) động viên cô và trò trong dịp ôn thi học sinh giỏi.

Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh đánh giá: “Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả ấn tượng đó là Bắc Ninh có đội ngũ giáo viên đồng bộ về số lượng, cơ cấu, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao. Việc bố trí, sử dụng đội ngũ được thực hiện theo hướng phù hợp năng lực, sở trường để mỗi giáo viên phát huy tốt nhất năng lực bản thân”.

Thực tế những năm qua, đội ngũ nhà giáo được quan tâm chăm lo cả về số lượng và chất lượng. Thành phố Bắc Ninh dành nguồn lực lớn đầu tư cho giáo dục. Riêng năm 2025, ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp giáo dục chiếm 40,32% tổng chi thường xuyên ngân sách thành phố.

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Bắc Ninh có gần 53 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, trong đó có 10 tiến sĩ, hơn 3 nghìn thạc sĩ. Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn chiếm 98,2%, trong đó trên chuẩn đạt 32,5%. Đây là nền tảng quan trọng để ngành Giáo dục Bắc Ninh tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Để xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển giáo dục, ngành đã tham mưu UBND thành phố xây dựng Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2031”. Theo đó, ngành tiếp tục rà soát, tổ chức lại mạng lưới trường, lớp và sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp; triển khai đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên ở các cấp học.

Trong đó thực hiện tuyển dụng, bố trí cán bộ, giáo viên phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mạng lưới trường học sau sắp xếp. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng chuẩn trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và đổi mới phương pháp dạy học cũng được triển khai thường xuyên, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Cơ hội để nhà giáo phát triển

Trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông, phương pháp dạy học và yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh không ngừng được đổi mới, đòi hỏi mỗi nhà giáo phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy.

Với cô, trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Sơn (xã Đại Sơn), mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Ngành Giáo dục đã xây dựng kế hoạch đào tạo đạt chuẩn, nâng chuẩn trình độ đào tạo cho giáo viên, đồng thời tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường ở tất cả các cấp học. Qua đó, giáo viên ở các địa bàn, vùng miền và loại hình trường học có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ phương pháp giảng dạy, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng chuyên môn.

Từ tháng 2 đến tháng 12/2026, ngành dự kiến hoàn thành 192 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên với 96.748 lượt người tham gia bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các hoạt động bồi dưỡng được triển khai theo hướng thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ. Ngành phấn đấu đến năm 2030 sẽ chuẩn hóa 100% giáo viên các cấp học.

"Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả ấn tượng là Bắc Ninh có đội ngũ giáo viên đồng bộ về số lượng, cơ cấu, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao. Việc bố trí, sử dụng đội ngũ được thực hiện theo hướng phù hợp năng lực, sở trường để mỗi giáo viên phát huy tốt nhất năng lực" - Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Minh Nhiên, Phó Trưởng Phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo) cho hay, điểm mới trong công tác bồi dưỡng chuyên môn năm học 2026-2027 là ngành phát huy hiệu quả đội ngũ giáo viên cốt cán tại các trường trung học phổ thông chuyên và 18 trường trung học cơ sở trọng điểm. Ngành tổ chức chuyển giao chuyên đề từ các trường trọng điểm đến tất cả các trường đại trà trên địa bàn; đồng thời kết nối, chuyển giao chuyên môn giữa các trường trung học phổ thông chuyên với trường trung học cơ sở trọng điểm. Cách làm này không chỉ tạo điều kiện để giáo viên được tiếp cận phương pháp giảng dạy mới mà còn mở rộng môi trường học tập, chia sẻ kinh nghiệm của giáo viên các loại hình trường, các cấp học.

Bên cạnh đó, ngành cũng tập trung đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động như “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập”... Cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Phong số 1 (phường Yên Phong) chia sẻ: “Được tiếp nhận các chuyên đề mũi nhọn do đồng nghiệp cốt cán Trường Trung học cơ sở Yên Phong chuyển giao, chúng tôi rất hứng thú. Đây là cơ hội tốt để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy. Tôi mong muốn hoạt động này được duy trì định kỳ để giáo viên có thêm điều kiện giao lưu, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ”.

Theo thầy Vương Bá Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, trước đây, học sinh trong các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia chủ yếu được học tập với giáo viên của trường mình. Nay các em có thêm cơ hội được học với những giáo viên giỏi của cả hai trường chuyên. Điều này vừa tạo điều kiện nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, vừa giúp giáo viên hai trường giao lưu, học hỏi, bổ sung kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn.

Có thể thấy, việc mở rộng kết nối chuyên môn sau sáp nhập đang tạo ra không gian phát triển mới cho đội ngũ nhà giáo. Khi tri thức, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy được chia sẻ, những lợi thế riêng của từng nhà trường có điều kiện bổ trợ cho nhau, tạo sức mạnh chung cho toàn ngành.

Sau sắp xếp hệ thống trường học, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là ổn định tổ chức, bố trí nhân lực hợp lý mà quan trọng hơn là xây dựng môi trường làm việc thuận lợi để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên yên tâm công tác, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. Bởi chính phẩm chất, năng lực, tâm huyết và khát vọng cống hiến của mỗi nhà giáo sẽ góp phần tạo nên chất lượng giáo dục, vun đắp truyền thống hiếu học và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng đất học Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới.