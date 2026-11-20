Từ dìu dắt các nhà nghiên cứu trẻ, mở rộng cơ hội học tập quốc tế cho sinh viên đến phục tráng giống nếp bản địa, ba thầy cô cho thấy sự phát triển của đội ngũ giảng viên mang lại những giá trị cụ thể cho người học và cộng đồng.

PGS.TS Lương Đăng Kỳ dìu dắt thế hệ nghiên cứu trẻ

PGS.TS Lương Đăng Kỳ (hàng thứ nhất, ngoài cùng, bên phải) nghiên cứu tại Pháp.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán học tại Trường Đại học Quy Nhơn, thầy Lương Đăng Kỳ ở lại giảng dạy tại chính ngôi trường đã nuôi dưỡng niềm say mê toán học của mình. Hơn hai thập kỷ gắn bó với QNU, cùng thời gian nghiên cứu tại Pháp, thầy đã phát triển hướng nghiên cứu về giải tích điều hòa và lý thuyết toán tử. Hiện thầy là giảng viên cao cấp, Giám đốc Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học, Khoa Sư phạm.

Tính đến tháng 11/2026, thầy đã công bố 31 bài báo khoa học quốc tế, gồm 27 bài thuộc danh mục SCIE và 4 bài thuộc danh mục Scopus. Thầy cũng là đồng tác giả sách chuyên khảo do Nhà xuất bản Springer ấn hành. Những đóng góp khoa học của thầy được ghi nhận qua Giải thưởng khoa học của Viện Toán học Việt Nam năm 2015, giải Nhất Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2018 và giải Nhì Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023.

Với thầy Kỳ, một niềm vui sâu sắc của nghề giáo là được chứng kiến học trò trưởng thành. TS Dương Quốc Huy, nghiên cứu sinh do thầy hướng dẫn, hiện tiếp tục sự nghiệp tại Trường Đại học Tây Nguyên. TS Nguyễn Nguyễn Trúc Đào, người từng được thầy hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp tại QNU, nay là giảng viên, nhà nghiên cứu tại San Diego State University, Hoa Kỳ. Từ một sinh viên được QNU đào tạo, thầy Kỳ đã trở thành người đồng hành với những thế hệ học trò bắt đầu con đường nghiên cứu của riêng mình.

TS Phạm Trần Trúc Viên đưa trải nghiệm quốc tế vào lớp học

TS Trúc Viên giảng dạy tại Đại học Ứng dụng VIVES, Bỉ trong khuôn khổ trao đổi giảng dạy, nghiên cứu thuộc dự án ICP Connect.

Trong các lớp học chung của dự án hợp tác quốc tế ICP Connect, sinh viên QNU có cơ hội trao đổi bằng tiếng Anh và tham gia các dự án học tập cùng bạn học, giảng viên và đối tác từ Bỉ, Uganda và Ecuador. Góp phần đưa những hoạt động ấy vào giảng đường là TS Phạm Trần Trúc Viên, giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, điều phối viên dự án tại QNU.

Từng nhận học bổng quốc tế để học tập và nghiên cứu tại New Zealand và Australia, cô Viên có cơ hội tiếp cận các môi trường giáo dục đa văn hóa. Cô theo đuổi hướng nghiên cứu về du lịch, con người và phát triển bền vững, với các công bố trên những tạp chí thuộc danh mục Scopus và Web of Science.

Qua ICP Connect, kinh nghiệm học tập quốc tế của cô trở thành cơ hội để sinh viên thực hành ngoại ngữ, trao đổi quan điểm và làm việc với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau ngay trong quá trình học tại QNU. Cô mong qua mỗi học phần, sinh viên sẽ “có thêm sự tự tin, tinh thần học hỏi và khả năng bước ra thế giới bằng chính năng lực của mình”.

TS Nguyễn Thanh Liêm đưa khoa học đến ruộng đồng

TS Nguyễn Thanh Liêm thực hiện phục tráng thành công hai giống nếp Ngự Sa Huỳnh và nếp Cút.

Tại Quảng Ngãi, đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh do TS Nguyễn Thanh Liêm thực hiện đã phục tráng thành công hai giống nếp Ngự Sa Huỳnh và nếp Cút. Kết quả nghiên cứu góp phần bảo tồn nguồn gen cây trồng bản địa, gìn giữ những giống nếp gắn với đời sống nông nghiệp và tạo cơ sở khoa học để địa phương phát triển sản phẩm đặc sản.

Năm 2026, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh thầy Liêm là một trong 42 nhà khoa học nhận danh hiệu “Nhà Khoa học của Nhà nông”, ghi nhận những đóng góp của thầy trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

TS Nguyễn Thanh Liêm được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là một trong 42 nhà khoa học nhận danh hiệu “Nhà Khoa học của Nhà nông”.

Là giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên, Giám đốc Chương trình đào tạo ngành Nông học, chuyên ngành Nông nghiệp Công nghệ cao, thầy đưa những vấn đề từ sản xuất vào bài giảng. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận công nghệ và tập vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề cụ thể của nghề nghiệp. Kinh nghiệm tích lũy từ nghiên cứu và làm việc với địa phương cũng trở thành một phần trong quá trình đào tạo nhân lực nông nghiệp tại QNU.

Phát triển đội ngũ từ thế mạnh của mỗi giảng viên

Tập thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Từ cơ hội ở lại giảng dạy của một cựu sinh viên đến trách nhiệm dẫn dắt chương trình đào tạo và điều phối dự án quốc tế, câu chuyện của ba thầy cô cho thấy cách QNU phát huy năng lực của giảng viên qua từng vị trí công tác. Khi kinh nghiệm nghiên cứu, mạng lưới học thuật và hiểu biết thực tiễn được đưa vào chương trình đào tạo, những gì mỗi giảng viên tích lũy trong quá trình làm nghề trở thành nguồn lực chung của nhà trường. Đó cũng là nền tảng để QNU bồi dưỡng các thế hệ kế cận và gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Đại học Quy Nhơn trân trọng tri ân PGS.TS Lương Đăng Kỳ, TS Phạm Trần Trúc Viên, TS Nguyễn Thanh Liêm cùng các thế hệ nhà giáo đã dành tâm huyết cho người học, khoa học và cho sự phát triển của nhà trường.