Cô giáo Phùng Thị Huyền dạy học sinh giờ học trải nghiệm. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Từ những ngày đầu vượt núi, băng rừng đến với trẻ em vùng đặc biệt khó khăn Pa Vệ Sủ, đến những năm tháng bám lớp tại các điểm trường xa xôi ở xã Bum Nưa (Lai Châu), cô giáo Phùng Thị Huyền đã có hơn 15 năm gắn bó với giáo dục vùng cao.

Bằng sự tận tụy, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm, cô lặng lẽ vượt qua khó khăn, góp sức duy trì việc dạy và học ở những địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

Vượt cung đường gian khó, đứng lớp nơi bản xa

Điểm trường Khoang Thèn thuộc Trường Mầm non xã Bum Nưa, cách trung tâm xã khoảng 30 km. Để đến lớp, các cô giáo phải vượt qua những cung đường quanh co, gập ghềnh với nhiều khúc cua gấp giữa núi rừng.

Hơn 15 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, cô Huyền đã quen với những khó khăn trên hành trình đến trường. Mùa mưa, đường trơn trượt, nhiều đoạn sạt lở; mùa đông, sương mù dày đặc, cái rét vùng cao len vào từng lớp học.

Ở một số điểm trường, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đồ dùng dạy học, đồ chơi, điện, nước sinh hoạt và khu vui chơi chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Những khó khăn ấy đòi hỏi giáo viên không chỉ có chuyên môn mà còn phải kiên trì, linh hoạt và dành nhiều tâm sức cho công việc.

Năm học này, cô Huyền được phân công giảng dạy tại điểm trường Khoang Thèn, một trong những điểm trường xa trung tâm xã.

Nơi đây có 2 lớp với gần 40 học sinh từ 3 đến 5 tuổi và 4 cô giáo phụ trách. Học sinh đều là con em đồng bào La Hủ, đời sống kinh tế còn rất nhiều khó khăn.

Mỗi nhóm tuổi có đặc điểm tâm sinh lý và khả năng tiếp nhận khác nhau đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, linh hoạt trong từng hoạt động.

Từ thực tế đó, cô Huyền chủ động xây dựng các hoạt động học tập đan xen, phân chia nội dung phù hợp với từng độ tuổi, vận dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Trong giờ học và vui chơi, trẻ lớn được khuyến khích hướng dẫn, hỗ trợ các em nhỏ. Cách tổ chức này vừa tạo môi trường giao tiếp tự nhiên, vừa giúp trẻ hình thành tinh thần sẻ chia, đoàn kết và phát huy khả năng của từng cá nhân.

Nhiều trẻ khi mới đến trường còn hạn chế tiếng Việt, ngại giao tiếp, chưa mạnh dạn.

Cô Huyền kiên trì giúp trẻ làm quen với tiếng Việt từ những điều gần gũi nhất như: lời chào, tên gọi đồ vật, những câu chuyện ngắn và trò chơi gắn với cuộc sống hằng ngày. Qua từng hoạt động, trẻ dần hiểu lời cô, biết diễn đạt và tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể.

Cô giáo Phùng Thị Huyền chia sẻ, học sinh ở đây còn nhiều thiệt thòi so với trẻ em miền xuôi nên càng cần được quan tâm, chăm sóc để tự tin và phát triển toàn diện.

Cô giáo Phùng Thị Huyền, Trường Mầm non xã Bum Nưa (Lai Châu) đã hơn 15 năm bám bản dạy học. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Dù công việc vất vả, điều kiện giảng dạy còn nhiều khó khăn, cô vẫn cảm thấy vui khi được cùng đồng nghiệp góp sức nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.

Đặc biệt, vận động trẻ ra lớp luôn là công việc đòi hỏi nhiều công sức. Trước mỗi năm học, cô Huyền cùng đồng nghiệp đến từng bản, gõ cửa từng nhà, tuyên truyền để phụ huynh hiểu ý nghĩa của giáo dục mầm non.

Với những trẻ lần đầu xa gia đình, cô Huyền kiên nhẫn dỗ dành, chăm sóc, giúp các em vượt qua tâm lý bỡ ngỡ. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc tập những kỹ năng tự phục vụ, mọi công việc đều cần sự quan tâm tỉ mỉ của người giáo viên.

Cô giáo Vũ Thị Hường, Hiệu trưởng Trường mầm non Bum Nưa chia sẻ, cô Huyền rất tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm với nghề. Nhiều năm gắn bó với những điểm trường khó, xa xôi nhưng cô luôn nỗ lực hết mình vì học sinh vùng cao.

Với cô Huyền, đứng lớp ở vùng cao không đơn thuần là thực hiện chương trình giáo dục mà còn là quá trình đồng hành cùng trẻ trong từng bước trưởng thành.

Chính sự gắn bó ấy giúp cô thêm kiên trì trước những khó khăn, thiếu thốn tại các điểm trường vùng biên.

Đổi mới vì sự phát triển toàn diện của học sinh

Không có nhiều thiết bị dạy học hiện đại, cô Huyền cùng đồng nghiệp tìm cách tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để tạo môi trường học tập cho trẻ.

Từ vỏ chai, bìa carton, sỏi đá, cành cây khô, tre nứa được thu gom và làm sạch để sáng tạo thành đồ dùng, đồ chơi và vật liệu phục vụ các hoạt động giáo dục.

Những vật liệu tưởng chừng bỏ đi nhưng qua bàn tay khéo léo của giáo viên trở thành các góc học tập nhiều màu sắc, gần gũi thiên nhiên. Trẻ được trực tiếp quan sát, cầm nắm, sắp xếp, thử nghiệm và khám phá thế giới xung quanh.

Cô giáo Phùng Thị Huyền chăm sóc giấc ngủ trưa cho học sinh. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Từ đó, cô Huyền lồng ghép giáo dục STEAM và phương pháp học thông qua thực hành, trải nghiệm, khuyến khích trẻ phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và tính tự lập.

Bên cạnh việc tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương, cô Huyền tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục.

Những câu chuyện kể sinh động, hình ảnh trực quan và trải nghiệm gắn với đời sống bản làng được đưa vào bài giảng, giúp trẻ tăng khả năng quan sát, phát triển ngôn ngữ và khơi gợi sự tò mò.

Cô Huyền chia sẻ, công tác tại vùng khó khăn, mỗi giáo viên đều xác định phải nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu.

Không ngừng học hỏi, cô còn chủ động nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong soạn giảng.

Việc sử dụng các phương tiện trực quan, tư liệu hình ảnh giúp bài học thêm sinh động, dễ hiểu, tạo điều kiện để trẻ tiếp cận kiến thức tốt hơn.

Qua đó, cô góp phần khắc phục những hạn chế về điều kiện học tập và trải nghiệm tại các điểm trường xa trung tâm.

Cô giáo Lò Thị Tuyết, giáo viên tại điểm trường Khoang Thèn cho biết, cô Huyền tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; hỗ trợ giáo viên trong xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.

Đối với những giáo viên trẻ mới về công tác tại vùng khó, kinh nghiệm thực tiễn của cô Huyền là nguồn động viên quý báu để các đồng nghiệp thêm tự tin, yên tâm gắn bó với nghề.

Những nỗ lực của cô giáo Phùng Thị Huyền được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu. Cô vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2026, 5 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 7 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 2 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm 2026 đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Đặc biệt, cô có 7 năm liên tiếp đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Phía sau những tấm bằng khen, danh hiệu thi đua mà cô Huyền được nhận là những tháng ngày lặng lẽ vượt núi đến trường, những giờ học được chuẩn bị từ vật liệu giản dị và sự kiên trì chăm sóc từng em nhỏ.

Câu chuyện của cô giáo Phùng Thị Huyền cũng là câu chuyện về sự tận tụy của những giáo viên đang ngày ngày vượt khó, bám trường, giữ lớp ở vùng cao Lai Châu.

Trên những cung đường còn nhiều gian nan, các cô vẫn tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả của mình, bởi với người giáo viên mầm non, mỗi đứa trẻ mạnh dạn hơn, biết thêm một điều mới và trưởng thành từng ngày chính là kết quả thiết thực nhất của hành trình gieo mầm tri thức nơi biên cương./.