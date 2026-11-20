Tâm huyết, sáng tạo

Gần 1/4 thế kỷ gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô Nông Thị Mai Hương, giáo viên Địa lí, Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 1 (xã Sơn Động) được biết đến là một giáo viên dạy giỏi, tâm huyết khu vực miền núi. Với tâm niệm, nhà giáo không chỉ truyền đạt mà còn khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức, phát triển bản thân, hình thành kỹ năng sống cần thiết cho học trò, cô giáo Hương luôn chủ động tìm tòi, đổi mới sáng tạo phương pháp giảng dạy để mang đến cho học sinh những bài học bổ ích.

Cô giáo Nông Thị Mai Hương và học sinh Trường Trung học phổ thông Sơn Động trong giờ ôn luyện môn Địa lí.

“Giảng dạy tại ngôi trường miền núi, nhiều học trò là con em đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao nên tôi luôn tận tụy với từng em, thường xuyên phụ đạo, bổ trợ kiến thức để các em đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Tôi tận tình chỉ bảo các em cũng như ngày xưa thầy cô tận tình dạy chúng tôi muốn vươn ra từ bản làng vùng khó khăn chỉ có thể bằng con đường học tập”, cô Hương chia sẻ.

Cô giáo người Tày mang theo trái tim nhiệt huyết để con chữ được “nảy mầm” trên vùng đất khó. Cô Nông Thị Mai Hương vinh dự là một trong 7 cán bộ, giáo viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp trồng người của thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo tôn vinh dịp 20/11 năm nay.

Những người thầy ấy không chỉ tận tụy cống hiến mà còn tích cực đổi mới, sáng tạo, hun đúc truyền thống hiếu học ngày càng phát triển trên quê hương Kinh Bắc.

Để bài giảng hấp dẫn, hiệu quả hơn, nhiều nhà giáo đã triển khai các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng vào thực tiễn. Học sinh tự tin, hứng thú hơn với các môn học, phát huy khả năng tự học, mở rộng kiến thức, ứng dụng vào thực hành, thí nghiệm gắn với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bởi vậy, trong quá trình dạy Vật lí cho học sinh đội tuyển, thầy giáo Nguyễn Chí Trung, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh luôn trăn trở tìm tòi, đổi mới bài học. Từ thực tiễn giảng dạy mũi nhọn, thầy Trung đã có 6 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào giảng dạy như: Các bài tập chuyên sâu về lưỡng cực điện, hệ thống bài tập từ trường và cảm ứng điện từ trong bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, hệ tọa độ cực trong bài tập vật lí... Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy còn là nguồn cảm hứng, truyền năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần tận hiến với nghề tới học trò và đồng nghiệp. Dịp này, thầy Trung vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Những người thầy ấy không chỉ tận tụy cống hiến mà còn tích cực đổi mới, sáng tạo, hun đúc truyền thống hiếu học ngày càng phát triển trên quê hương Kinh Bắc. Ở nhiều bộ môn, cấp học trên địa bàn thành phố đã hình thành đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy, có kỹ năng truyền đạt kiến thức, là tấm gương tự học, tự rèn luyện, say mê lao động sáng tạo.

Lan tỏa những tấm gương nhà giáo tiêu biểu

Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay là sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành Giáo dục trong công cuộc đổi mới, phát triển chiến lược giáo dục và đào tạo.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhâm với các em học sinh Trường Trung học cơ sở Tiền An (phường Kinh Bắc).

Cô Vũ Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Hòa số 1 (phường Hiệp Hòa) - ngôi trường vừa được Chính phủ tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, cho biết: “Để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường chủ động đổi mới công tác quản lý, phân công nhiệm vụ, theo dõi, giám sát hiệu quả hoạt động của từng tổ chuyên môn, từng giáo viên, từng lớp học, kiểm tra, đánh giá thực chất. Đặc biệt, sau sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường học, nhà trường tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục STEM, ngoại ngữ (đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai theo định hướng chung), nâng cao năng lực số, năng lực giảng dạy thực hành, gắn với yêu cầu thực tiễn cho mỗi nhà giáo”.

Trong không khí hân hoan hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vinh dự có 3 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đó là cô giáo Đào Hải Yến, giáo viên môn Sinh học; thầy giáo Đỗ Minh Thuấn, giáo viên môn Tin học và cô giáo Hoàng Thị Thanh Quyên, giáo viên môn Lịch sử, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 29 nhà giáo có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cô và trò Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên trong giờ học Toán.

Với đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm, giỏi chuyên môn đã đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố đạt nhiều thành tích xuất sắc như: Nằm trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục; xếp thứ 2 toàn quốc, sau thành phố Hà Nội về số huy chương trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026; nhiều học sinh là Thủ khoa, Á khoa trong các tổ hợp xét tuyển đại học năm 2026.

Đồng chí Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngành luôn đặt chất lượng giáo dục lên hàng đầu và triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, ứng dụng hiệu quả công nghệ trong giảng dạy, khích lệ học trò phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu. Trong thời gian tới, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Trong đó, các nhà trường quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, gắn với xây dựng trường học thông minh. Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ về tăng cường tại những trường có chất lượng giáo dục chưa cao, yêu cầu các nhà trường chú trọng phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu của cả giáo viên và học sinh.

Ngành Giáo dục Bắc Ninh phấn đấu giữ vững và phát huy, khẳng định vị thế là điểm sáng toàn quốc về chất lượng giáo dục, đào tạo.