Cô Phan Thị Tâm (thứ 2 từ trái sang) đã có 30 năm gắn bó với vùng biên. Ảnh: Lê Văn Chương

"Pơ đay mơ tăm"

Cô giáo Phan Thị Tâm (sinh năm 1971) đến trường sớm và lặng lẽ ngắm những khuôn mặt ngây thơ, trong trẻo của học sinh, khi các em bước vào sân trường. Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai là một trong tổng số 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được triển khai thần tốc từ cuối năm 2025 tại 248 xã biên giới đất liền. Từ ngày có ngôi trường mới khang trang, các em học sinh đi học rất đều đặn. Em Kpă H’Duyên, học sinh lớp 5, thỏ thẻ: “Dạ, cháu và bạn đi học sớm, vì trường đẹp, bàn ghế cũng đẹp, có nhiều chỗ để chơi vui”.

Phần lớn học sinh đang học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom là con em đồng bào Jrai. Ngoài ra, còn có các em học sinh dân tộc Tày, Nùng, Thái, Dao từ phía Bắc theo cha mẹ vào vùng kinh tế mới. Cô Tâm kể, các em học sinh bây giờ đều có nét mặt tươi tắn, ánh mắt trong trẻo. Còn cách đây 30 năm, khi đặt chân lên Tây Nguyên, cô thường bắt gặp những ánh mắt ngơ ngác, những dáng người gầy gò, những bộ quần áo học sinh lấm lem bùn đất.

Năm 1996, khi đặt chân lên vùng đất biên viễn, lớp học đầu tiên mà cô Tâm dạy là lớp xóa mù chữ cho bà con ở xã Ia Dom. Cô Tâm nhớ lại, chị Rơ Mah BLân, một học viên trong lớp, lớn hơn cô giáo 1 tuổi. Lúc mới gặp, chị đã thốt lên: “Pơ đay mơ tăm” (sốt rét). Sau đó, ông trưởng thôn giải thích rằng, người học trò muốn hỏi cô Tâm sẽ ở đây bao lâu rồi về xuôi, vì ai lên cũng bị sốt rét rừng.

Năm đó, cô Tâm là đảng viên dự bị (được kết nạp tại Nghệ An). Khi lên tới vùng biên viễn, cô càng thấm thía những nhọc nhằn của đồng bào. Mỗi lớp xóa mù chữ có sĩ số khoảng 30 học viên. Lớp học vào ban đêm được cấp một chiếc đèn măng xông loại lớn. Cứ mỗi khi đêm xuống, tiếng muông thú lại vang lên khắp nơi. Khi trời hửng sáng, bà con lại kể cho nhau nghe chuyện những chuyến đi săn. Học trò thương cô giáo nên thỉnh thoảng mang cho cô quả bí, một miếng thịt thú rừng. Những món quà ấy giúp cô vơi bớt khó khăn khi đồng lương giáo viên thời điểm đó chưa tới 150.000 đồng/tháng.

Cõng trò, "chở chữ"

Ở vùng biên viễn những ngày tháng đó, lớp học đêm được thắp sáng bằng những chiếc đèn dầu, có lớp học xóa mù chữ do Bộ đội Biên phòng đảm nhiệm, có lớp do cô Tâm và các đồng nghiệp phụ trách. Đa phần đồng bào Jrai lúc đó chỉ nói được chút ít tiếng phổ thông. Vì vậy, việc học chữ phải tiến hành từng bước, đòi hỏi sự cần mẫn, kiên trì của cả người dạy và người học. Thỉnh thoảng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đến thăm các cô giáo tại khu tập thể của Trường Phổ thông cơ sở Ia Dom, huyện Đức Cơ cũ, tỉnh Gia Lai (sau này được tách thành Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Trãi và Trường Tiểu học Trần Phú), chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của các cô. Toàn bộ giếng nước ở gần trường đều phải đào sâu tới 30m. Từ 3 giờ sáng, cô Tâm và các đồng nghiệp đã phải dậy múc nước, rồi chờ lắng bùn đất, tới sáng mới có nước để nấu ăn.

Nụ cười rạng rỡ của học sinh con em đồng bào các dân tộc ở xã Ia Dom. Ảnh: Lê Văn Chương

Năm đầu tiên lên Tây Nguyên, cô Tâm dạy lớp xóa mù chữ có phần lớn học viên là người lớn tuổi. Các anh chị, cô chú người Jrai mặc những chiếc áo cũ, nhiều người bế con đến lớp để nghe cô hướng dẫn từng nét chữ. Cuộc sống lam lũ, thiếu gạo ăn vào mùa giáp hạt khiến sĩ số lớp học cứ biến động liên tục. Có hôm vắng 7 - 10 người vì bà con lên rẫy bẻ ngô. Có hôm, đồng bào lên rẫy chọc lỗ để tỉa lúa về muộn nên mọi người phải chờ đông đủ mới bắt đầu học chữ.

Rồi điều mà cô Tâm luôn lo lắng cũng ập tới. Cô bị sốt rét rừng. Có đợt, cơn sốt kéo dài vài ngày, vừa dứt lại tái phát. Có lúc đang đứng trên bục giảng, cơn sốt rét khiến cô cảm thấy mặt đất như đang chao đảo. Vừa vượt qua những cơn sốt, cô lại phải lo chuyện vào làng vận động học trò trở lại lớp. Cứ vài ngày lại có một đợt học sinh nghỉ học. Vậy là cô Tâm lại phải lặn lội vào tận nhà các em Rơ Ô H’Điu, Rơ Ô H’Nơn, Kpă H’Nuôn, Siu Hyian... để hỏi thăm hoàn cảnh gia đình.

Rồi cô giáo được trưởng bản, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng dẫn đến các nương rẫy. Bằng sự kiên trì động viên, thuyết phục, cô Tâm và nhiều thầy cô giáo trong trường lần lượt đưa các em trở lại lớp. Đến năm 2008, cô Tâm kiêm nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ thôn Làng Ó. Trong nghị quyết lãnh đạo, cô luôn chú trọng nhiệm vụ vận động con em người Jrai đến trường, gắn với trách nhiệm của từng đảng viên trong chi bộ.

Nụ cười ở ngôi trường mới

Từ khi Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom được hoàn thành, đưa vào sử dụng vào dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027, thỉnh thoảng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh lại ghé thăm trường, hỏi han các cháu học sinh. Cô Tâm kể, Tết Trung thu vừa qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho gần 1.200 em học sinh. Theo cô, đây là lần đầu tiên địa bàn có một chương trình Tết Trung thu với quy mô lớn như vậy.

Nhìn lại chặng đường 30 năm gắn bó với vùng đất biên viễn, cô Tâm nhắc đến những học trò đã trưởng thành. Đó là Rơ Mah Dũng, hiện giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom; Siu Linh là cán bộ Biên phòng; Thảo Lan Hương, Phạm Thị Tuyết Mai trở thành giáo viên; Rơ Mah Bling là Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ia Dom; Siu Blý là cán bộ phụ nữ xã Ia Dom...

Cô Phan Thị Tâm có 25 năm giữ cương vị Chủ tịch Công đoàn của trường, 2 năm làm Bí thư Chi bộ trường, 10 năm làm Bí thư Chi bộ thôn Làng Ó. Cô Tâm chia sẻ: “Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã biên giới Ia Dom, các em học sinh ham đi học, thầy cô cũng tự hào vì được dạy ở một ngôi trường lớn khang trang. Ngôi trường sẽ là nơi ươm mầm cho tương lai của con em đồng bào các dân tộc".

Câu chuyện với cô Tâm tạm dừng khi tiếng trống vào lớp vang lên. Tiếng nói cười ríu rít của các em nhỏ gợi cô nhớ về những ngày đầu đặt chân lên vùng đất biên viễn. Ngày ấy, cô thường phải nhờ người phiên dịch, học trò người Jrai vẫn lắc đầu nói: “Lơ-h min” (khó hiểu, khó quá). Giờ đây, các em đã đọc thông, viết thạo, cô Tâm không còn phải nhờ người phiên dịch mỗi khi giảng bài.