Cô Lầu Thị Dợ nhận hoa từ Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội dịp 20/11. Ảnh: Mỹ Hà

Cô Lầu Thị Dợ hiện là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường THCS Pắc Ngà, xã Pắc Ngà, tỉnh Sơn La. Mỗi ngày, cô dậy từ 5h30, di chuyển gần 30km đường rừng lên trường và khi trời tối mịt mới trở về nhà. Trong lớp, nhiều học sinh chỉ quen tiếng dân tộc bản địa, tiếng Kinh còn bập bẹ, cô Dợ đã có nhiều sáng kiến để các em yêu thích tiếng Anh. "Nắm bắt được điểm yếu của học sinh ở đây, mình bắt đầu thiết kế bài giảng phù hợp. Xác định các em yếu nhất là từ vựng, mình sử dụng các hình ảnh minh họa từ cuộc sống để các em dễ hiểu hơn. Sau đó, mình sử dụng các video, giúp các em cải thiện nghe, nói”, cô Dợ chia sẻ.

Để giúp người dân hiểu hơn về sự khó khăn trong việc học tiếng Anh của trẻ em vùng cao, cô Dợ cũng làm các clip sinh động, ghi lại nhiều tình huống thực tế để đăng tải lên các trang mạng xã hội. Các clip của cô nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng, góp phần lan toả việc học tiếng Anh đến học sinh vùng khó khăn. Với sự tận tình của cô Dợ, học sinh trường THCS Pắc Ngà đã có sự thay đổi rõ rệt về việc học tiếng Anh, nhiều em đã tự tin giao tiếp những tình huống đơn giản chỉ sau thời gian ngắn học tập.

Nói về lý do quyết tâm bám trụ dạy tiếng Anh cho trẻ em nơi đây, cô Dợ cho biết, năm 2019, khi học năm thứ nhất trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đã sốc vì không hiểu khi thầy cô giảng bài hoặc bạn bè trao đổi bằng tiếng Anh. “Những buổi học đầu tiên, mình rất căng thẳng. Đặc biệt, các chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, mình không hiểu gì. Mình cũng không thể trao đổi được với các bạn. Hết năm thứ nhất, điểm số của mình một số môn bị điểm B, thậm chí là C, D. Lúc đó, mình từng nghĩ đến việc bỏ học để về quê”, cô Dợ nhớ lại.

Từng định bỏ về quê vì không thể học được tiếng Anh, Lầu Thị Dợ đã quyết tâm tốt nghiệp loại Giỏi. Ảnh: Mỹ Hà

Khi đang loay hoay, nhờ lời khuyên của một thầy giáo, Dợ bắt đầu thay đổi phương pháp học tập và quyết tâm học IELTS. Tuy vậy, hai lần đầu, cô chỉ đạt 6.0 và 6.5, không đủ chuẩn đầu ra của trường. Năm thứ tư, Dợ chấp nhận chấp nhận tốt nghiệp muộn 6 tháng để dành thời gian “cày” tiếng Anh.

“Mình tự nhốt bản thân trong phòng mỗi ngày chỉ để học IELTS. Học vất vả đến mức người thân bảo “học như phát điên”. Và rồi lần thi thứ 3, mình đạt 8.0 IELTS, hơn cả mong đợi”, cô Dợ tâm sự. Sau khi đạt chứng chỉ IELTS 8.0, Lầu Thị Dợ quay lại trường ĐH Sư phạm Hà Nội tiếp tục việc học. Điểm số của cô ở năm cuối cùng đạt liên tục điểm A.

Mặc dù muộn hơn các bạn tới 6 tháng, năm 2024, Dợ tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Hà Nội với tấm bằng loại Giỏi. Cô cũng chọn trở về quê hương Sơn La, nơi mình sinh ra và lớn lên để dạy tiếng Anh. Từ khi ra trường đến nay, cô đã có 2 năm gắn bó với trường THCS Pắc Ngà.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Lầu Thị Dợ cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với học sinh vùng cao và mong ước học trò ở miền núi cả nước đều có thể học thật tốt tiếng Anh, giúp các em tự tin trong kỷ nguyên 4.0. Đó cũng là lý do cô về dạy học ở trường THCS Pắc Ngà.