Bước ngoặt của nhiều nhà giáo

Có thể thấy, cuộc sắp xếp, tinh gọn các cơ sở giáo dục công lập trước thềm năm học 2026 - 2027 đã tạo nên sự thay đổi lớn trong bộ máy ngành Giáo dục. Nhà giáo Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: “Sau sáp nhập, toàn thành phố giảm 1.242 cán bộ quản lý, gồm 572 hiệu trưởng và 670 phó hiệu trưởng. Nhiều thầy, cô trưởng thành từ giáo viên giỏi, sau đó được tổ chức tin tưởng giao trọng trách quản lý. Nhiều thầy, cô giáo đã trải qua nhiều nhiệm kỳ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, dành phần lớn thời gian công tác để vun đắp cho sự phát triển của nhà trường. Bởi vậy, khi chuyển về làm giáo viên, không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, bỡ ngỡ. Chúng tôi rất thấu hiểu và chia sẻ với đồng nghiệp trước bước ngoặt lớn trong cuộc đời công tác.”

Bốn nữ hiệu trưởng trường tiểu học ở xã Yên Thế tự nguyện viết đơn xin làm giáo viên. Từ trái sang phải: Cô Trần Hương Nhung, cô Nguyễn Hương Huệ, cô Lê Thu Hường và cô Phan Thanh Linh.

Nhà giáo Tạ Việt Hùng phân tích, công việc quản lý và chuyên môn có nhiều điểm khác nhau. Nhiều cán bộ quản lý đã rời xa bục giảng trong thời gian dài nên khi trở lại đứng lớp thường xuyên không tránh khỏi những khó khăn. Nhất là với những người quỹ thời gian công tác còn ít thì sự thay đổi này càng dễ tạo nên tâm trạng nặng nề, thậm chí cảm giác không được trân trọng sau nhiều năm cống hiến.

Một nữ hiệu trưởng trường tiểu học tại phường Võ Cường, sau nhiều năm giữ cương vị quản lý, khi không đủ thời gian bổ nhiệm lại, phải bố trí làm giáo viên, cô tâm sự: Ban đầu rất sốc và cảm thấy hụt hẫng, tủi thân. Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ, cô nhận ra đây là yêu cầu từ chủ trương chung, bởi vậy mỗi cá nhân cần đặt lợi ích tập thể lên trên hoàn cảnh riêng.

Tự nguyện trở về bục giảng

Nếu sự thay đổi vị trí công tác là thử thách với nhiều cán bộ quản lý thì ở một số địa phương, việc này diễn ra khá nhẹ nhàng bởi những suy nghĩ sâu sắc và đáng trân trọng của các nhà giáo vốn rất tận tâm với nghề.

Những lá đơn tự nguyện không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong bố trí cán bộ sau sáp nhập, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của những người từng đứng đầu nhà trường. Họ hiểu rằng, ở bất kỳ vị trí nào, điều quan trọng nhất vẫn là góp sức cho sự nghiệp giáo dục.

Theo bà Nguyễn Phương Thảo, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Thế, trong đợt sắp xếp trường học tháng 8/2026, số trường công lập trên địa bàn giảm từ 17 xuống còn 8 trường; đội ngũ cán bộ quản lý giảm từ 41 xuống 28 người. Ban đầu, địa phương rất lo lắng về việc bố trí nhân sự. Tuy nhiên, chính sự chủ động của đội ngũ quản lý trường học đã giúp quá trình sắp xếp diễn ra thuận lợi. Điều đáng trân trọng, ở xã có 4 hiệu trưởng tiểu học, vốn trưởng thành từ đội ngũ giáo viên cốt cán, từng trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, đều tự nguyện viết đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý để trở lại làm giáo viên.

Trong số đó có cô Trần Hương Nhung, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Lạc, nay là giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Tâm. Sau 25 năm đảm nhiệm chức vụ hiệu phó rồi hiệu trưởng, cô Nhung quyết định trở lại với công việc chuyên môn. Cô tâm sự, bản thân trưởng thành từ nghề dạy học, được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý từ năm 2001. Vì vậy, khi viết đơn xin chuyển làm giáo viên, cô xác định đây là lựa chọn xuất phát từ trách nhiệm với tập thể. Điều khiến cô vui nhất là lại được gần gũi học sinh, được truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng các em trong từng bài học.

Cùng với cô Nhung, ba nữ hiệu trưởng khác tại xã Yên Thế cũng tự nguyện xin chuyển xuống làm giáo viên. Đó là cô Nguyễn Hương Huệ, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, nay là giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp; cô Lê Thu Hường, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Sỏi, nay là giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp; cô Phan Thanh Linh, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Hiệp, nay là giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Lạc. Những lá đơn tự nguyện ấy không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong bố trí cán bộ sau sáp nhập, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của những người từng đứng đầu nhà trường.

Sau 25 năm công tác, trong đó có 11 năm làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lương Văn Nắm, cô Giáp Ngọc Hân được phân công làm giáo viên Trường Mầm non Nhã Nam số 2. Cô Hân nhớ lại, khi nhận quyết định, bản thân không tránh khỏi tâm trạng bâng khuâng, lo lắng vì chưa biết công việc mới sẽ như thế nào. Tuy nhiên, với suy nghĩ đây là nhiệm vụ được tổ chức phân công, cô nhanh chóng bắt nhịp, chủ động thích nghi và đón nhận công việc bằng tâm thế thoải mái.

Trở lại trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ, cô Hân có thêm cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn những vất vả của giáo viên mầm non. Từ việc chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ đến tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, mỗi công việc đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tụy và tình yêu thương. Những trải nghiệm ấy giúp cô thêm thấu hiểu, sẻ chia với đồng nghiệp.

Tiếp tục phát huy năng lực

Ở phường Kinh Bắc, câu chuyện của Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhâm, giáo viên Toán, Trường Trung học cơ sở Tiền An, cũng để lại nhiều ấn tượng. Là giáo viên có năng lực, được rèn luyện qua nhiều trường trung học phổ thông và trung học cơ sở tại thành phố Bắc Ninh (cũ), năm 2023, cô được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tiền An. Khi thực hiện sắp xếp trường học, để tạo thuận lợi trong công tác bố trí cán bộ, cô Nhâm chủ động viết đơn xin thôi giữ chức vụ phó hiệu trưởng, trở lại làm giáo viên Toán - Tin.

Nhà giáo Vương Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tiền An cho biết, ngay cả khi đảm nhiệm công tác quản lý, cô Nhâm vẫn trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, ôn thi vào lớp 10 công lập và đạt kết quả cao. Việc chủ động xin thôi giữ chức vụ quản lý thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Ở cương vị giáo viên, cô Nhâm tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tận tâm với học sinh. Nhà trường cũng ghi nhận, trân trọng sự đóng góp của cô và xác định tiếp tục tạo điều kiện để những giáo viên có năng lực được phát huy sở trường, đóng góp cho sự phát triển chung.

Ngoài những cán bộ quản lý nêu gương như trên, không thể phủ nhận vẫn còn khá nhiều nhà giáo cảm thấy hụt hẫng, bâng khuâng khi đang từ vị trí quản lý phải chuyển xuống làm giáo viên đứng lớp. Thiết nghĩ, tổ chức cần thấu hiểu, phân tích và động viên kịp thời để họ tiếp tục phát huy tốt năng lực chuyên môn khi trở lại bục giảng. Sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người cao quý.