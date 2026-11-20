Sau khi tốt nghiệp Trường Sư phạm 7+3 Hà Bắc, năm 1971, thầy giáo trẻ Nguyễn Vũ Loãn được phân công về Trường Phổ thông cấp II Hòa Long, bên đê sông Cầu, nay thuộc phường Kinh Bắc. Hòa Long khi ấy gần trận địa pháo phòng không bảo vệ cầu Đáp Cầu và tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội với Lạng Sơn. Lớp học có khi phải tổ chức vào ban đêm, dưới những căn hầm chữ A.

Nhà giáo Nguyễn Vũ Loãn vận động ủng hộ hàng trăm đầu sách tặng Trường Tiểu học Tam Đa số 2 để xây dựng thư viện.

Vượt qua thiếu thốn, hiểm nguy, thầy giáo trẻ hăng say truyền đạt kiến thức cho học trò, cùng Nhân dân đào hầm, lao động sản xuất. Những trang giáo án được viết trong hoàn cảnh đặc biệt ấy chính là những bài học đầu tiên về lòng tận tụy, trách nhiệm và tình yêu quê hương mà ông mang theo suốt cuộc đời. Vừa tròn một năm gắn bó với nghề, ông lên đường nhập ngũ, vào chiến trường miền Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông được giao nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân miền Nam. Ông được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và được cử ra Bắc học tại Trường Sĩ quan Thông tin, hướng tới trở thành chỉ huy cấp đại đội. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, ông xin rời quân ngũ, trở lại với nghề giáo.

Đầu năm 1979, khi “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” (tên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Tuyên - PV), thầy giáo Nguyễn Vũ Loãn một lần nữa rời bảng đen, phấn trắng hành quân lên biên giới phía Bắc bảo vệ Tổ quốc. Trải qua những tháng ngày đối mặt với hiểm nguy, người thầy khoác áo lính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về dạy học tại Trường Phổ thông cấp I + II Tam Đa, huyện Yên Phong trước đây.

Đầu những năm 1980, việc dạy học ở Tam Đa còn nhiều gian khó. Là giáo viên dạy Toán - Vật lí, thầy Loãn cùng đồng nghiệp kiên trì đến từng gia đình, động viên cha mẹ tạo điều kiện cho con em học tập, giúp những học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường. Sự bền bỉ ấy góp phần đưa Tam Đa sớm trở thành địa phương tiêu biểu của huyện Yên Phong trong công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục.

Được sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp, thầy được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý, lần lượt giữ các chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Đa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Đa số 1. Năm 2000, Trường Tiểu học Tam Đa số 1 trở thành trường đầu tiên của huyện Yên Phong đạt chuẩn quốc gia. Cá nhân thầy giáo Loãn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2006, ông tích cực tham gia công tác khuyến học ở quê nhà - xã Đông Phong, huyện Yên Phong. Ông tâm niệm, muốn phong trào khuyến học phát triển thì người làm khuyến học phải gần dân, hiểu hoàn cảnh từng gia đình. Ông dành thời gian tìm hiểu các dòng họ, phát hiện những gia đình tiêu biểu trong việc chăm lo học tập cho con cháu để động viên, khích lệ; quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Đông Phong, ông cùng Ban Chấp hành Hội chú trọng phát triển hội viên, thúc đẩy các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập suốt đời”. Nhờ sự chung sức của nhiều lực lượng, Đông Phong đã trở thành điểm sáng của tỉnh Bắc Ninh trước đây về phong trào “Tiếng trống khuyến học ban đêm”. Mô hình được lan tỏa đến nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Hơn một năm trước, 3 xã: Đông Phong, Thụy Hòa và Tam Đa (cũ) sáp nhập thành xã Tam Đa. Nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo địa phương và Nhân dân, ông tiếp tục tham gia công tác ở cơ sở, hiện là Chủ tịch Hội Cựu giáo chức kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học xã Tam Đa. Ông quan tâm tổ chức tuyên truyền, vận động các thôn và các cơ quan thành lập ban khuyến học; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Tháng 10/2026, ông vận động doanh nghiệp ủng hộ kinh phí tổ chức vinh danh hơn 70 học sinh tiêu biểu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Bằng uy tín và sự nhiệt thành của mình, ông đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân trao tặng sách cho trường học trên địa bàn.

Từ những lớp học dưới hầm chữ A năm nào đến khát vọng xây dựng xã học tập hôm nay, hành trình của nhà giáo Nguyễn Vũ Loãn là câu chuyện về một người thầy luôn dành tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, tình yêu thương đối với các thế hệ học trò.