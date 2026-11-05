Dodge Durango SRT Hellcat gia nhập đội xe cảnh sát Mỹ

Theo Carscoops, cảnh sát bang Texas (Mỹ) vừa bổ sung mẫu SUV cơ bắp Dodge Durango SRT Hellcat vào đội xe tuần tra. Với công suất trội hơn cả một chiếc Lamborghini Aventador tiêu chuẩn, chiếc Durango SRT Hellcat phủ màu đen được cho là khá phù hợp để gia nhập đội xe cảnh sát ở tiểu bang Texas.

Cách đây vài năm, những chiếc SRT Hellcat chỉ xuất hiện như một phiên bản giới hạn đặc biệt, ra mắt giữa bối cảnh Durango đã là dòng xe khá quen mặt với khách hàng Mỹ. Dodge từng giới thiệu phiên bản này cho đời xe 2021 và đã khai tử chỉ sau 12 tháng.

Khi đó, Dodge Durango SRT Hellcat tưởng chừng đã lùi vào lịch sử. Phiên bản đặc biệt này sau đó có màn trở lại đầy ngoạn mục vào năm 2023, tiếp tục đóng vai trò là phiên bản flagship quan trọng cho dòng SUV kể từ thời điểm đó.

Chiếc Dodge Durango SRT Hellcat gần đây đã được bàn giao cho khu vực Bắc Texas thuộc cơ quan An ninh công cộng Texas. Xe không đi kèm bộ tem sặc sỡ gây chú ý như những dàn xe cảnh sát độc lạ ở Dubai, thay vào đó sở hữu ngoại thất lấy màu đen làm chủ đạo, kết hợp cùng các họa tiết chìm ở hai bên hông.

Điểm phân biệt giữa chiếc xe cảnh sát này với một chiếc Hellcat thông thường là bộ cản bảo vệ màu đen, cùng với hệ thống đèn nháy ưu tiên xanh-đỏ đặc trưng của xe tuần tra cảnh sát.

Chuyên trang Carscoops cho biết vẫn chưa rõ liệu lực lượng cảnh sát Texas sẽ sử dụng chiếc Dodge này để tuần tra, hay chỉ đơn thuần phục vụ mục đích trưng bày.

Trong trường hợp không dùng làm xe tuần tra, chiếc Dodge Durango SRT Hellcat sẽ gia nhập danh sách dài các dòng xe cảnh sát cao cấp được sử dụng tại các sự kiện cộng đồng, không chỉ nhằm quảng bá cho lực lượng cảnh sát địa phương mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ với cư dân trong vùng

Với động cơ V8 siêu nạp cung cấp công suất đầu ra tối đa 710 mã lực, Durango SRT Hellcat được cho sẽ là cái tên đầy sức hút đối với những người đam mê xe tại Texas.

Vào tháng 8/2025, Dodge thông báo loại bỏ động cơ V6 hút khí tự nhiên dung tích 3.6L từng được trang bị trên Durango. Kể từ đó, hãng chỉ phân phối mẫu SUV này với các tùy chọn động cơ Hemi V8 dung tích 5.7L và 6.4L, bên cạnh động cơ V8 siêu nạp dung tích 6.2L trên bản Hellcat.

Trong một khoảng thời gian ngắn, các phiên bản Dodge Durango dùng động cơ 6.4L và bản Hellcat từng bị cấm bán tại 17 bang áp dụng quy định của Ủy ban Tài nguyên không khí bang California, nhưng Dodge đã nhanh chóng cập nhật Durango để đáp ứng các quy định tại địa phương.