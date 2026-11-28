Với hơn 40.000 xe bán ra trong vòng 4 năm kể từ khi giới thiệu tại Việt Nam, riêng từ đầu năm 2026 đến tháng 11, Ford đã bán được hơn 10.000 xe. Với doanh số tăng trưởng liên tục, Ford ngày càng khẳng định sức hút của mẫu SUV đô thị cỡ C này với thị hiếu người Việt.

Ford bán được 40.000 xe Territory tại Việt Nam sau 4 năm ra mắt, điều này chứng tỏ sức hút của mẫu SUV hạng C này.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đến hết tháng 10/2026, Ford Territory đạt doanh số 9.943 xe kể từ đầu năm, đứng thứ hai trong nhóm SUV/crossover cỡ C sử dụng động cơ đốt trong, sau Mazda CX-5 với 13.510 xe. Tuy nhiên, khoảng cách với mẫu xe dẫn đầu vẫn còn khá lớn, trong khi Mitsubishi Destinator đang nổi lên thành đối thủ đáng chú ý ở nhóm giá bán tương đương.

Sức hút của Territory bắt đầu từ không gian nội thất rộng nhất phân khúc. Với chiều dài 4.685 mm và chiều rộng 1.935 mm, chiều dài cơ sở 2.726 mm. Territory mang đến khoảng để chân rộng rãi cho hàng ghế sau, sàn phẳng ở vị trí ngồi giữa và khoang hành lý 448 lít có thể mở rộng khi gập hàng ghế sau, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của gia đình.

Về động cơ, Territory sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Về tiện nghi, Territory có màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ lái Co-Pilot360 với gần 20 tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và camera 360 độ mang lại sự an tâm cho người lái.

Tháng 7/2026, Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với phiên bản Territory Platinum mới, hướng đến những khách hàng thích trải nghiệm tiện nghi và công nghệ. Phiên bản này được trang bị nội thất da cao cấp, hệ thống âm thanh vòm 10 loa cùng các tính năng hỗ trợ lái thông minh.