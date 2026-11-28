Chiếc Mazda CX-3 thế hệ thứ 2 vừa được bắt gặp trên đường thử tại Nhật Bản. Theo Paultan, hình ảnh chiếc xe được ngụy trang kín thân đã được chia sẻ trên mạng xã hội X, cho thấy nhiều thay đổi đáng chú ý so với phiên bản hiện tại. Đây có thể là một trong những hình ảnh thực tế đầu tiên của CX-3 thế hệ mới, mẫu xe đã được Mazda lên kế hoạch giới thiệu vào năm 2027.

Hình ảnh được tài khoản "unos_na6ce_1993" chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy nguyên mẫu SUV đang chạy thử trên cao tốc Matsuyama, gần thành phố Ozu thuộc tỉnh Ehime, Nhật Bản. Dù được ngụy trang kín thân xe, một số chi tiết ngoại thất vẫn có thể nhận diện. Đáng chú ý nhất là thiết kế thân xe có phần vuông vức hơn, khác biệt với những đường nét mềm mại trên Mazda CX-3 hiện tại.

Ở thế hệ đầu tiên, đường gân thân xe được tạo hình uốn cong, kết hợp phần mui vuốt thấp về phía sau. Tuy nhiên trên nguyên mẫu mới, đường gân chạy dọc thân xe gần như nằm ngang, trong khi phần mui cũng ít dốc hơn. Thay đổi này có thể giúp Mazda cải thiện khoảng không phía trên đầu hành khách và diện tích sử dụng trong khoang nội thất. Đây vốn là một trong những điểm hạn chế của CX-3 thế hệ hiện tại, đặc biệt khi so sánh với những mẫu SUV cùng phân khúc.

Mẫu xe Mazda CX-3 được bắt gặp chạy thử tại Nhật Bản. Ảnh: unos_na6ce_1993/X.

Ngoài ra, Mazda dường như cũng thay đổi cách bố trí tay nắm cửa sau. Chi tiết này được đặt sát cột C, giúp khu vực cửa xe có thiết kế liền mạch hơn. Ở phía đuôi, cụm đèn hậu mang tạo hình uốn cong, tương đồng với ngôn ngữ thiết kế trên những dòng SUV Mazda ra mắt gần đây.

Không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp sau hơn một thập kỷ, Mazda CX-3 thế hệ mới còn được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò sản phẩm có vị trí thấp nhất trong danh mục xe của thương hiệu Nhật, thay thế Mazda2 tại một số thị trường.

Theo truyền thông quốc tế, Mazda đang chuẩn bị thay đổi danh mục sản phẩm phổ thông. Trong đó, CX-3 thế hệ thứ 2 sẽ đóng vai trò mẫu xe khởi điểm của thương hiệu, thay cho Mazda2. Điều này đồng nghĩa Mazda2 có thể không còn giữ vị trí sản phẩm dễ tiếp cận nhất trong danh mục xe của hãng Nhật như trước. Tuy nhiên việc thay đổi vai trò sản phẩm không đồng nghĩa Mazda đã xác nhận dừng kinh doanh Mazda2 trên toàn cầu.

Trong báo cáo tài chính công bố hồi tháng 8, Mazda xác nhận CX-3 thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT), Thái Lan. Hãng xe Nhật cũng cho biết mẫu SUV cỡ B này sẽ bắt đầu được giới thiệu từ năm 2027, với kế hoạch phân phối theo từng giai đoạn tại khu vực ASEAN, Nhật Bản và một số thị trường khác. Việc lựa chọn Thái Lan làm nơi sản xuất đồng thời đưa ASEAN vào kế hoạch phân phối cho thấy khu vực Đông Nam Á sẽ nằm trong nhóm thị trường được Mazda ưu tiên đối với thế hệ CX-3 mới.

Theo kế hoạch đã được công bố, Mazda CX-3 mới sẽ bắt đầu được giới thiệu từ năm 2027 và sử dụng Thái Lan làm cơ sở sản xuất. Những thông tin chi tiết về kích thước, động cơ, trang bị cũng như giá bán vẫn chưa được hãng xe Nhật công bố.