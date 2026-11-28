Theo Motor1, Hyundai vừa ra mắt concept xe điện Mercury được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Ra mắt tại triển lãm ôtô quốc tế ở Quảng Châu (Trung Quốc), Hyundai Mercury sở hữu phần đầu xe được hãng mô tả là “mũi cá mập”. Concept SUV điện là mẫu xe thứ ba trong dòng sản phẩm Ioniq Planet dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Mẫu xe tại triển lãm phủ lớp sơn màu vàng xanh Citrine Neon, đi kèm bộ mâm màu đen kích thước 20 inch cùng bộ lốp Michelin Pilot Sport. Hyundai Mercury sở hữu khoảng sáng gầm xe tương đối tốt.

Quy định an toàn mới tại Trung Quốc là nguyên nhân Hyundai Mercury không được trang bị tay nắm cửa ẩn kiểu thò thụt. Ở đuôi xe có một bộ khuếch tán gió 2 mảnh khá lớn, cùng cánh lướt gió dày dặn tích hợp đèn phanh đặt dọc.

Các thông số kỹ thuật chi tiết chưa được công khai. Hyundai chỉ đang lên kế hoạch hợp tác cùng CATL phát triển một phiên bản đổi pin cho Mercury, qua đó tận dụng mạng lưới trạm đổi pin xe điện hiện hữu tại Trung Quốc.

CATL lúc này đang trong quá trình mở rộng mạng lưới hoán đổi pin Choco-Swap tại Trung Quốc. Hiện, Choco-Swap có hơn 2.500 trạm, dự kiến vượt mốc 3.000 trạm vào cuối năm nay. CATL đặt kỳ vọng mở rộng lên 6.000 trạm vào năm 2027, phủ sóng 297 thành phố ở Trung Quốc.

Theo Motor1, lợi thế lớn nhất của công nghệ hoán đổi pin là tốc độ, khi người dùng có thể ngay lập tức có được bộ pin đầy trong khoảng 100 giây - tương đương một lượt đổ xăng. Thay vì phải chờ cắm sạc, người dùng chỉ cần lái xe vào trạm chuyên dụng để hệ thống tự động hoán đổi pin.

Ngoài Mercury, danh mục xe Hyundai dành riêng cho thị trường Trung Quốc còn có phiên bản EREV của Hyundai Ioniq V ra mắt vào năm sau, bên cạnh phiên bản thương mại của concept Earth vào năm 2028.