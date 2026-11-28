Ở tầm giá khoảng 50 triệu đồng, thị trường xe máy Việt đang có khá nhiều lựa chọn. Nếu trước đây, ngân sách này thường khiến người mua tập trung vào những mẫu xe tay ga quen thuộc, sự xuất hiện của loạt xe điện mới đã phần nào thay đổi cuộc chơi.

VinFast Kinet

VinFast Kinet là một trong những cái tên đáng cân nhắc, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ yêu thích xe tay ga thể thao nhưng muốn chuyển sang sử dụng xe điện. Khác với những mẫu xe máy điện phổ thông trước đây của hãng, Kinet sở hữu ngoại hình khá hầm hố với phần đầu xe góc cạnh, thân xe nhiều đường gân nổi cùng bộ mâm 14 inch ở cả trước và sau.

Ở vị trí người lái, Kinet sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại như màn hình TFT hỗ trợ kết nối điện thoại qua Bluetooth, chìa khóa thông minh hay tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Mẫu xe cũng có cốp chứa đồ dung tích 22 lít. Mẫu xe được trang bị motor điện Inhub có công suất tối đa 5.200 W (khoảng 7 mã lực), cho phép xe đạt tốc độ cao nhất 90 km/h.

VinFast Kinet là mẫu xe đáng cân nhắc trong tầm giá. Ảnh: Phong Vân.

Với khả năng vận hành này, Kinet không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong nội đô mà còn có thể đáp ứng những hành trình dài hơn, khi người lái cần di chuyển trên các tuyến đường ngoại thành. Mẫu xe sử dụng đồng thời 2 pin LFP, tổng dung lượng 3 kWh. Theo công bố từ nhà sản xuất, Kinet có thể di chuyển tối đa 145 km sau mỗi lần đầy pin.

Điểm hay trong cách VinFast định giá Kinet nằm ở việc người mua có thể chủ động lựa chọn giữa hình thức mua và thuê pin. Xe có giá 40 triệu đồng nếu chưa kèm pin, hoặc 49,9 triệu đồng nếu mua đủ 2 pin.

Như vậy với ngân sách 50 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu một mẫu xe máy điện có thiết kế thể thao, tốc độ tối đa 90 km/h, đầy đủ pin cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại mà còn được sử dụng hệ thống tủ đổi pin được phủ rộng khắp cả nước từ hãng xe nội địa Việt.

Theo công bố từ VinFast, Kinet còn sở hữu thời gian bảo hành 6 năm và riêng pin là 8 năm, tạo lợi thế cạnh tranh cho khách hàng khi lựa chọn.

Dat Bike Quantum S

Dat Bike Quantum S cũng là một đại diện xe máy điện phù hợp trong tầm giá 50 triệu đồng, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên sức mạnh động cơ và quãng đường di chuyển.

Trong đó, Quantum S1 là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, với giá khởi điểm 49,9 triệu đồng, đã bao gồm pin và bộ sạc. Người mua có thể lựa chọn Quantum S2 với giá từ 42,9 triệu đồng nếu muốn tiết kiệm chi phí ban đầu.

Dat Bike Quantum S1 đang được bán với giá 49,9 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Điểm đáng chú ý nhất trên Quantum S1 là động cơ điện công suất tối đa 7.000 W, cho phép xe đạt vận tốc cao nhất 100 km/h. Đây là thông số khá nổi bật nếu đặt cạnh những mẫu xe điện phổ thông cùng tầm giá.

Mẫu xe còn sở hữu bộ pin dung lượng 6,4 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 285 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của Dat Bike. Quãng đường này phù hợp với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển xa hoặc không muốn sạc pin quá nhiều lần.

Honda UC3

Với những người muốn trải nghiệm xe máy điện nhưng vẫn ưu tiên thương hiệu Nhật Bản, Honda UC3 cũng là lựa chọn có thể cân nhắc.

Mẫu xe này được Honda Việt Nam mở bán từ tháng 6 với 2 phiên bản. Đáng chú ý, hãng áp dụng chính sách giá kích cầu, đưa giá bán của UC3 xuống khoảng 56,5-57,9 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết ban đầu.

Mức giá của UC3 khoảng 56,5-57,9 triệu đồng sau chương trình kích cầu. Ảnh: Đan Thanh.

UC3 sở hữu thiết kế khá hiện đại, với những đường cong mềm mại chạy dọc thân xe và hệ thống đèn LED tạo hình liền mạch. Xe có màn hình TFT 5 inch, kết nối Honda RoadSync, chìa khóa thông minh và cốp dung tích 26 lít.

Mẫu xe sử dụng motor điện có công suất tối đa khoảng 6.000 W, tốc độ cao nhất 82 km/h. Bộ pin LFP cho phép UC3 di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy.

Honda Air Blade

Honda Air Blade vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá khoảng 50 triệu đồng với những khách hàng vẫn chưa sẵn sàng chuyển đổi sang xe máy điện. Air Blade 125 hiện được phân phối với 3 phiên bản, giá niêm yết từ khoảng 42,4 triệu đến 48 triệu đồng.

Ở mẫu xe thế hệ 2026, Air Blade tiếp tục sở hữu thiết kế thể thao với những đường nét góc cạnh. Xe được trang bị động cơ eSP+ 4 van, hệ thống khóa thông minh và cốp chứa đồ dung tích 23,2 lít.

Honda AirBlade tại Việt Nam được phân phối với nhiều phiên bản, giá t 42,5 triệu cho bản 125 cc. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài bản 125, Air Blade còn có tùy chọn động cơ 160 cc mạnh mẽ hơn, nhưng giá bán vượt mốc 57 triệu đồng tại Việt Nam.

Yamaha Grande

Một lựa chọn xe xăng khác trong tầm giá này là Yamaha Grande. Khác với kiểu dáng thể thao của Air Blade, Grande hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thiết kế thanh lịch, đặc biệt phù hợp với người dùng nữ.

Hiện mẫu xe tay ga của Yamaha được bán với giá từ khoảng 46,6 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao hơn có giá trên 50 triệu đồng.

Điểm nổi bật của Grande nằm ở động cơ Blue Core Hybrid 125 cc, tập trung tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông số được Yamaha công bố, mẫu xe tiêu thụ khoảng 1,66 lít xăng/100 km.

Yamaha Grade là mẫu xe trong tầm giá 50 triệu đồng phù hợp với nữ giới. Ảnh: Yamaha.

Bên cạnh thiết kế và khả năng tiết kiệm xăng, Yamaha Grande còn sở hữu cốp chứa đồ dung tích 27 lít, nắp bình xăng đặt phía trước, chìa khóa thông minh cùng các tiện ích kết nối điện thoại.

Với người dùng thường xuyên đi lại trong thành phố, ưu tiên ngoại hình thanh lịch nhưng chưa có nhu cầu chuyển đổi sang xe điện, Grande vẫn là một trong những cái tên phù hợp trong tầm giá 50 triệu đồng.