Sau 10 năm vắng bóng tại thị trường Nhật Bản, Ford đang có kế hoạch quay trở lại quốc gia châu Á này. Động thái này được xem là một phần trong nỗ lực đưa thêm ôtô Mỹ vào thị trường Nhật Bản, phù hợp với mong muốn của Tổng thống Donald Trump về việc tăng sự hiện diện của xe Mỹ tại quốc gia này.

Ford sẽ trở lại thị trường Nhật Bản khi phân phối các mẫu xe đặc chủng cho chính quyền địa phương, các bộ ngành, cơ quan hành chính và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF).

Global Fleet Sales sẽ hợp tác với Space Factory, một doanh nghiệp có trụ sở tại Yokohama, để nhập khẩu và cung cấp nhiều dòng xe Ford. Nhà phân phối này thuộc RMA Group, tập đoàn có trụ sở tại Thái Lan, dự kiến phân phối xe cho chính quyền địa phương, các bộ ngành, cơ quan hành chính và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF).

Danh mục xe được lên kế hoạch nhập khẩu khá đa dạng, bao gồm toàn bộ dòng bán tải Ford F-Series với các phiên bản F-150, F-250, F-350, F-450 và F-550. Bên cạnh đó, Ford Ranger, Ranger Super Duty, Transit và Everest cũng sẽ được đưa vào danh mục phân phối.

Các phương tiện có thể được tùy biến theo nhu cầu sử dụng của từng cơ quan. Danh mục xe được lên kế hoạch nhập khẩu khá đa dạng, bao gồm toàn bộ dòng bán tải F-Series, Ranger, Ranger Super Duty, Transit và Everest.

Các phương tiện có thể được tùy biến theo nhu cầu sử dụng của từng cơ quan. RMA Special Vehicles tại Thái Lan sẽ phụ trách chuyển đổi và trang bị lại xe, chẳng hạn Ranger thành xe cứu hỏa hoặc phương tiện ứng cứu khẩn cấp. Đơn vị này vốn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Ford, đồng thời đang vận hành cơ sở tại Australia chuyên chuyển đổi F-150 từ cấu hình tay lái thuận sang tay lái nghịch.

Không phải tất cả xe Ford được đưa tới Nhật Bản đều sản xuất tại Mỹ. Ranger Super Duty hiện tại là mẫu xe được phát triển ban đầu tại Australia và sản xuất ở Thái Lan, cho thấy chương trình nhập khẩu này có thể bao gồm các phương tiện từ nhiều thị trường khác nhau.

RMA Special Vehicles tại Thái Lan sẽ phụ trách chuyển đổi và trang bị lại xe, trong khi Space Factory sẽ đảm nhiệm thủ tục đăng ký, bàn giao xe và đào tạo nhân viên kỹ thuật để cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tại Nhật Bản.

Ford không phải hãng xe duy nhất đang mở rộng hoạt động đưa xe Mỹ vào Nhật Bản. Toyota đã bắt đầu nhập khẩu Tundra và Highlander sản xuất tại Mỹ hồi đầu năm nay. Nissan cũng đưa Murano về phân phối tại thị trường nội địa, trong khi Honda cam kết bán Passport TrailSport Elite và Acura Integra Type S tại Nhật Bản.

Việc nới lỏng thủ tục được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hãng xe Mỹ tiếp cận thị trường Nhật Bản, vốn từ lâu được xem là khó thâm nhập đối với các thương hiệu nước ngoài. Với Ford, lần trở lại này trước mắt vẫn tập trung vào nhóm khách hàng tổ chức và cơ quan công quyền, thay vì mở rộng bán hàng đại trà cho người tiêu dùng.