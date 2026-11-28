Hyundai Tucson tháng 11/2026 được niêm yết từ 769 đến 989 triệu đồng cho 5 phiên bản, kèm chương trình ưu đãi lên tới 79 triệu đồng. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, có 8 màu sơn ngoại thất và cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander hay Nissan X-Trail.

Tucson xuất hiện lần đầu trên thị trường thế giới năm 2004 và hiện ở vòng đời thứ 4, ra mắt năm 2020. Tại Việt Nam, thế hệ này chính thức đến tay khách hàng trong sự kiện "Khai mở giới hạn" ngày 27/12/2021, rồi được nâng cấp giữa vòng đời vào ngày 9/10/2024. Ngày 18/6, Hyundai Thành Công bổ sung thêm bản N Line.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính của 5 phiên bản

Bản thấp nhất là Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn với giá 769 triệu đồng, trong khi bản Dầu Đặc biệt và N Line cùng ở mức cao nhất, 989 triệu đồng. Cụ thể, chi phí lăn bánh tạm tính tại từng khu vực như sau (đơn vị: triệu đồng):

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe. Mức ưu đãi tới 79 triệu đồng được nêu kèm bản 2.0 Xăng Tiêu chuẩn trong bảng giá nguồn.

Thông số kỹ thuật: khác biệt nằm ở động cơ, mâm và gói an toàn

Cả 4 cấu hình cơ bản đều dùng chung khung kích thước 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm, khoảng sáng gầm 181 mm và bình nhiên liệu 54 lít. Sự phân hóa xuất hiện ở động cơ, hộp số, cỡ mâm và mức trang bị. Bản N Line giống bản 1.6 Turbo về thiết kế, động cơ và trang bị, chỉ khác một số chi tiết bên ngoài.

Theo bảng thông số, bản Tiêu chuẩn được lược bớt nhiều trang bị so với các bản còn lại, như camera 360, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động giảm thiểu va chạm, cốp điện và gạt mưa tự động. Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) chỉ có trên bản Dầu Đặc biệt và 1.6 Turbo HTRAC.

Ngôn ngữ Sensuous Sportiness với lưới tản nhiệt tam giác

Ở thế hệ thứ 4, Tucson chuyển sang ngoại hình thể thao hơn theo triết lý thiết kế Sensuous Sportiness. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tạo hình tam giác, hệ thống chiếu sáng full-LED và đèn ban ngày tích hợp ẩn trong lưới tản nhiệt, chỉ hiện rõ khi xe được khởi động.

Thân xe có các đường gân dập nổi góc cạnh, mâm 17–19 inch dạng cánh quạt và tay nắm cửa mạ crom. Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp báo rẽ và sấy gương. So với đời trước, chiều dài cơ sở tăng 85 mm, đạt 2.755 mm.

Phần đuôi xe có cụm đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights, gạt nước ẩn dưới cánh gió sau, cánh lướt gió và ăng-ten vây cá mập.

N Line: cản hầm hố hơn, huy hiệu N thay chữ H

Bản N Line có cản trước và cản sau thể thao hơn, huy hiệu N Line đặt giữa các mắt đèn định vị LED ở mặt ca-lăng. Xe vẫn dùng mâm 19 inch nhưng khác thiết kế bản Turbo, với huy hiệu N thay cho chữ H của thương hiệu. Cánh gió đuôi được tinh chỉnh theo hướng thể thao, lấy cảm hứng từ xe đua.

Cabin với cụm màn hình cong 12,3 inch

Nội thất Tucson có vô-lăng 3 chấu thể thao, logo thương hiệu thể hiện theo dạng mã morse. Phía sau vô-lăng là cụm màn hình cong gồm màn hình thông tin và màn hình giải trí cùng cỡ 12,3 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây.

Khu vực táp-lô dùng màn hình trung tâm dạng thác nước, tích hợp các nút chức năng, cùng dải bạc chạy dọc táp-lô tạo điểm nhấn. Xe có điều hòa thông gió đa chiều với khả năng lọc không khí tốt hơn.

Danh sách trang bị còn có cần số điện tử dạng nút bấm, âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế sưởi và làm mát, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Autohold, camera 360 cùng gạt mưa và đèn pha tự động. Tùy phiên bản, một số trang bị sẽ không có theo bảng thông số phía trên.

Hyundai Tucson tiếp tục có bản đồ riêng cho thị trường Việt Nam, có thể hoạt động offline với dữ liệu nạp sẵn và kết nối GPS trực tiếp, không phụ thuộc Internet. Ngoài ra, đèn LED nội thất có thể tùy chỉnh 64 màu, cốp điện thông minh có 4 mức độ mở, và xe cho phép khởi động từ xa bằng một nút trên chìa khóa thông minh.

Riêng bản N Line dùng ghế da kết hợp vải dệt, đường chỉ khâu tương phản màu đỏ, lưng ghế khắc logo N Line, chân ga, chân phanh và điểm đặt chân mạ inox. Các trang bị khác tương tự bản 1.6 Turbo.

Ba tùy chọn động cơ SmartStream

Tucson tiếp tục có 3 tùy chọn động cơ, được nâng cấp theo công nghệ Smartstream:

1.6L T-GDi: công suất cực đại 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Theo nhà sản xuất, động cơ này tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất và giảm 12% lượng khí thải.

Diesel D2.0: công suất 186 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Xăng 2.0L MPI: công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Xe cũng dùng hệ khung gầm mới, giúp xử lý tiếng ồn và độ rung tốt hơn, đồng thời góp phần tăng an toàn và giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

Gói SmartSense và tính năng PCA lần đầu xuất hiện

Tucson được trang bị gói an toàn SmartSense với hỗ trợ giữ làn LFA, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù BVM và BCA, phòng tránh va chạm trước FCA và kiểm soát hành trình thông minh Smart Cruise Control. Bên cạnh đó là các công nghệ kế thừa như ABS, BA, EBD, TCS, VSM, ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC, cảnh báo va chạm khi lùi RCCA, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW, cảm biến áp suất lốp TPMS, chống trộm Immobilizer và 6 túi khí.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Tucson tại Việt Nam có hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist). Theo nguồn tin, đây là trang bị chỉ có trên mẫu xe này trong phân khúc SUV cỡ C ở thời điểm hiện tại.

Nhận định chung: nhiều trang bị, giá dễ tiếp cận

Nhìn chung, Hyundai Tucson có thiết kế thời trang, nhiều trang bị tiện nghi, mức tiêu thụ nhiên liệu tốt và đa dạng lựa chọn động cơ. Nguồn tin đánh giá đây là mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc. Điểm hạn chế được nêu là khoang hành lý hơi nhỏ.

Với 5 phiên bản trải rộng từ 769 đến 989 triệu đồng, người mua có thể chọn theo nhu cầu: bản xăng 2.0 cho nhu cầu cơ bản, bản dầu hoặc 1.6 Turbo cho trang bị an toàn đầy đủ hơn, và N Line cho ngoại hình thể thao.