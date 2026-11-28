SUV PHEV Nissan NX7 ra mắt tại Trung Quốc ngày 27/11.

Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu ngày 27/11/2026, Dongfeng Nissan đã chính thức ra mắt NX7, mẫu SUV plug-in hybrid có khả năng di chuyển tối đa 325 km bằng mô-tơ điện theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Mẫu xe mới có giá khởi điểm 129.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 504 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình ưu đãi ra mắt giúp giảm giá khởi điểm xuống còn 119.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 465 triệu đồng.

NX7 là mẫu xe thứ tư thuộc dòng N Series dành riêng cho thị trường Trung Quốc của liên doanh Dongfeng Nissan, sau sedan thuần điện N7, sedan plug-in hybrid N6 và SUV NX8. Được phát triển chủ yếu cho khách hàng Trung Quốc, mẫu xe kết hợp bộ pin dung lượng lớn của CATL với hệ truyền động hybrid sạc ngoài của Nissan, cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái và giải trí do các đối tác bản địa phát triển.

Ba phiên bản Dongfeng Nissan NX7

Dongfeng Nissan NX7 được phân phối với 3 phiên bản, giá bán chính thức dao động từ 129.900-149.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 504-582 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi ra mắt giúp giá xe giảm 10.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 39 triệu đồng. Đây là mức giá khuyến mại có thời hạn, không phải giá niêm yết chính thức.

NX7 có kích thước dài 4.785 mm, rộng 1.920-1.932 mm và cao 1.660-1.665 mm, tùy phiên bản. Xe sở hữu trục cơ sở 2.815 mm và cấu hình 5 chỗ ngồi, thuộc phân khúc SUV cỡ trung tại Trung Quốc.

Nissan xem Trung Quốc không chỉ là thị trường tiêu thụ quan trọng mà còn là trung tâm phát triển công nghệ và xuất khẩu toàn cầu. NX7 phản ánh chiến lược hợp tác với các đối tác địa phương để phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Trung Quốc, đồng thời hướng đến khả năng mở rộng sang các thị trường nước ngoài.

Hệ truyền động plug-in hybrid, chạy điện tối đa 325 km

Cả ba phiên bản Nissan NX7 đều sử dụng chung hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh, công suất 73 kW (98 mã lực), với mô-tơ điện công suất 170 kW (228 mã lực). Hệ thống sử dụng bộ pin lithium sắt phốt phát (LFP) dung lượng 40,95 kWh do CATL cung cấp. Đây là dung lượng tương đối lớn đối với một mẫu xe plug-in hybrid, cho phép NX7 thực hiện phần lớn hành trình di chuyển hằng ngày bằng năng lượng điện.

Theo công bố của Dongfeng Nissan, phiên bản 320 Pro có phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 325 km theo chu trình CLTC. Trong khi đó, hai phiên bản 320 Max và 320 Ultra LiDAR Edition đạt tối đa 320 km. Nhà sản xuất cũng công bố tổng phạm vi hoạt động lên đến 1.666 km khi xe có đầy pin và bình nhiên liệu.

Bộ pin còn được trang bị công nghệ an toàn Cloud Shield của Dongfeng Nissan. Theo hãng, hệ thống này tích hợp nhiều lớp bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan nhiệt và hư hỏng bộ pin.

Trang bị LiDAR và công nghệ hỗ trợ lái của Momenta

Dongfeng Nissan cho biết NX7 được trang bị 22 công nghệ an toàn chủ động và hỗ trợ lái.

Phiên bản cao cấp nhất 320 Ultra LiDAR Edition được trang bị cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe, kết hợp hệ thống hỗ trợ lái thông minh R7 World Model của Momenta. Cấu hình này hướng đến khả năng hỗ trợ lái theo bản đồ dẫn đường trên cả đường cao tốc lẫn đường đô thị, bao gồm hỗ trợ chuyển làn, xử lý các giao lộ phức tạp và di chuyển trên những tuyến phố hẹp. Xe cũng có hệ thống hỗ trợ đỗ tự động.

Dongfeng Nissan cho biết NX7 được trang bị 22 công nghệ an toàn chủ động và hỗ trợ lái, trong đó có phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ đánh lái khẩn cấp. Tuy nhiên, danh sách tính năng cụ thể sẽ khác nhau tùy phiên bản.

Hai phiên bản thấp hơn không có cấu hình LiDAR tương tự bản cao cấp. Đây cũng là một trong những khác biệt đáng chú ý giữa ba phiên bản NX7.

Nội thất nhiều màn hình và công nghệ kết nối

Khoang lái của Nissan NX7 tập trung vào các trang bị công nghệ, với màn hình trung tâm 17,3 inch độ phân giải 3K và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) thực tế tăng cường kích thước 55 inch. Hệ thống HUD có khả năng hiển thị thông tin vận hành và hướng dẫn dẫn đường trong tầm nhìn của người lái.

Hệ thống thông tin giải trí Nissan OS 3.0 sử dụng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P, đi kèm RAM 24 GB. Công nghệ điều khiển bằng giọng nói được phát triển dựa trên nền tảng Spark Intelligent Cockpit 3.0 của iFLYTEK, hỗ trợ tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông và phương ngữ Tứ Xuyên.

Trang bị tiện nghi cũng là một trong những điểm nhấn của NX7. Tùy phiên bản, xe có ghế AI Zero-Pressure Cloud Blanket Seats 2.0, chức năng thông gió và sưởi cho bốn ghế, cùng ngăn chứa đồ dung tích 6,33 lít có khả năng làm lạnh và sưởi ấm.

Những trang bị này phản ánh xu hướng cạnh tranh tại phân khúc SUV gia đình ở Trung Quốc, nơi tiện nghi khoang lái, công nghệ kết nối và hệ thống hỗ trợ lái ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng bên cạnh thông số vận hành.

Nissan mở rộng danh mục xe phát triển riêng cho Trung Quốc

NX7 nằm trong chiến lược đẩy nhanh quá trình điện hóa của Nissan tại Trung Quốc.

NX7 nằm trong chiến lược đẩy nhanh quá trình điện hóa của Nissan tại Trung Quốc, thị trường mà các nhà sản xuất nội địa đang tạo sức ép cạnh tranh ngày càng lớn bằng những mẫu xe điện và plug-in hybrid có giá bán hấp dẫn.

Hãng đang mở rộng dòng N Series với các sản phẩm được phát triển dựa trên thị hiếu người tiêu dùng địa phương và sự hợp tác với các đối tác công nghệ tại Trung Quốc. N7, N6, NX8 và NX7 hiện nay đang bao phủ nhiều phân khúc xe cũng như cấu hình truyền động điện hóa khác nhau.

Nissan cũng từng cho biết một số mẫu xe năng lượng mới phát triển tại Trung Quốc sẽ được giới thiệu ở các thị trường nước ngoài. Ví dụ, N7 đã được phân phối tại Philippines, trong khi NX8 và NX7 cũng được định hướng mở rộng ra ngoài Trung Quốc. Trước mắt, Nissan chưa công bố cụ thể những thị trường xuất khẩu hoặc thời điểm phân phối NX7 tại nước ngoài.

(nguồn otofun)