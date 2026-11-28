Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 (Auto Guangzhou 2026), Honda mang đến trưng bày mẫu Avancier thế hệ mới. Chiếc xe được đặt trong khu vực có rào chắn, cho phép khách tham quan quan sát ngoại thất ở khoảng cách gần nhưng không thể trực tiếp tiếp cận.

So với những hình ảnh công bố ban đầu, Honda Avancier 2027 ngoài đời thực có phần bớt đồ sộ, với các đường nét thân xe mềm mại hơn, đặc biệt ở khu vực nắp ca-pô và cửa hậu. Màu sơn xanh lam phấn tông đậm cũng mang đến diện mạo nhẹ nhàng, phù hợp với định hướng SUV dành cho gia đình của Honda.

Tuy nhiên, mẫu xe SUV 3 hàng ghế nhà Honda vẫn giữ được phong cách thể thao thông qua thiết kế mâm xe, các chi tiết màu đen trên cản trước, cản sau và ốp sườn. Phần nóc và các cột trụ màu đen tạo điểm nhấn cho ngoại thất hai tông màu.

Đáng chú ý, chiếc Honda Avancier xuất hiện tại Trung Quốc được trang bị cảm biến LiDAR phía trên kính chắn gió. Đây là trang bị không xuất hiện trên các phiên bản dành cho thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, chức năng cụ thể của cảm biến này chưa được tiết lộ.

Toàn bộ kính của chiếc xe trưng bày được làm tối màu, khiến thiết kế và trang bị bên trong khoang nội thất vẫn chưa được hé lộ. Thậm chí, chưa thể xác định chiếc xe sử dụng cấu hình vô lăng bên trái hay bên phải. Tại Thái Lan, Avancier 2027 sở hữu khoang nội thất ba hàng ghế với cấu hình 6 chỗ ngồi.

Ghế được bọc da thật kết hợp da tổng hợp, đi kèm hệ thống đèn viền nội thất tùy chỉnh màu sắc. Khoang lái nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và cần số điện tử dạng gạt.

Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, tích hợp các ứng dụng và dịch vụ Google Built-in, kết hợp hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa hỗ trợ Dolby Atmos. Xe cũng được trang bị hệ thống kết nối Honda CONNECT thế hệ thứ 5, hỗ trợ chìa khóa kỹ thuật số Digital Key và cập nhật phần mềm từ xa OTA.

Tại Thái Lan, Avancier 2027 sở hữu hệ truyền động Honda Hybrid thế hệ mới, phát triển từ hệ thống hybrid hai mô-tơ điện, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh thông minh DualPower eAWD. Hệ thống sử dụng động cơ xăng 2.0L DOHC, 4 xi-lanh, 16 van, sản sinh công suất tối đa 144 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 181 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Kết hợp với hộp số vô cấp điện tử E-CVT và bộ pin lithium-ion, hệ truyền động hybrid cho tổng công suất tối đa 212 mã lực.Theo công bố của nhà sản xuất, Honda Avancier được công bố tại Thái Lan đạt mức tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất 21,7 km/lít, tương đương khoảng 4,61 lít/100 km.

Hiện vẫn chưa rõ Honda sẽ triển khai dây chuyền lắp ráp Avancier thế hệ mới tại Trung Quốc hay tập trung toàn bộ hoạt động sản xuất mẫu SUV này tại Thái Lan. Những thông tin liên quan đến phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc vẫn cần chờ công bố chính thức từ hãng.

Video: Mẫu xe SUV Honda Avancier 2027 ra mắt Trung Quốc.