Thay dầu động cơ luôn là đề tài gây tranh cãi trong cộng đồng xe hơi. Một số người tin rằng chỉ cần thay dầu mỗi 5.000 dặm (≈8.000 km), trong khi người khác lại cho rằng có thể kéo dài tới 20.000 dặm (≈32.000 km) nếu dùng dầu tổng hợp. Thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Hình minh họa quá trình thay dầu động cơ ô tô. Ảnh: Carscoops

Câu trả lời chính xác phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và chính sự phức tạp này khiến nhiều tài xế bối rối. Vào giữa thế kỷ trước, việc thay dầu ba tháng một lần hoặc sau mỗi 4.800 km là tiêu chuẩn phổ biến, bởi công nghệ dầu nhớt và động cơ thời đó chưa phát triển như hiện nay.

Các chất phụ gia trong dầu đa cấp cũ bị phân hủy theo thời gian, giảm khả năng bảo vệ động cơ và buộc phải thay dầu thường xuyên hơn.

Đối với những chiếc xe đời cũ sử dụng dầu đa cấp thông thường, chủ xe vẫn nên thay dầu sau mỗi 8.000 km thay vì 16.000 km. Tuy nhiên, từ những năm 1980 và 1990, dầu tổng hợp mỏng và đắt tiền hơn đã xuất hiện trên các mẫu xe mới, có khả năng duy trì chất lượng lâu hơn nhiều.

Đây chính là loại dầu mà các hãng xe đổ vào khi khuyến nghị chủ xe có thể đi tới 32.000 km trước khi cần thay dầu.

Dầu bán tổng hợp bền hơn dầu đa cấp cũ nhưng rẻ hơn dầu tổng hợp hoàn toàn, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA). Tuy nhiên, loại dầu này vẫn phân hủy nhanh hơn và cần được thay sau mỗi 9.600 km. Việc chi tiền cho dầu tổng hợp không đồng nghĩa với việc chủ xe có thể an tâm đi 32.000 km giữa các lần thay dầu, bởi điều kiện vận hành thực tế đóng vai trò quyết định.

Hãy tưởng tượng hai chiếc xe giống hệt nhau, một chiếc chuyên chạy đường cao tốc xuyên quốc gia với tốc độ ổn định, chiếc còn lại chỉ di chuyển trong phạm vi 4,8 km cho các việc vặt trong thành phố và động cơ hiếm khi nóng lên. Dù cùng loại động cơ và cùng lịch bảo dưỡng theo khuyến nghị của hãng, dầu của chiếc xe chạy đường ngắn phải làm việc vất vả hơn nhiều.

Theo chuyên gia bôi trơn Sean Nguyen của Pennzoil trên trang web Bob Is The Oil Guy, những hành trình ngắn trong đô thị đặc biệt gây hại cho động cơ phun nhiên liệu trực tiếp hiện đại, bởi nhiên liệu và hơi ẩm có thể tích tụ trong dầu.

Khi động cơ được làm nóng đúng cách, các tạp chất này sẽ bốc hơi, tuy nhiên việc chạy xe thường xuyên với quãng đường ngắn sẽ ngăn cản quá trình này.

Điều này có thể dẫn đến hình thành axit, ăn mòn các bộ phận bên trong động cơ. Với những người chỉ sống cách nơi làm việc vài km, Nguyen khuyến nghị nên cho xe chạy liên tục 30 phút mỗi tuần để giúp bốc hơi nhiên liệu và hơi ẩm tích tụ. Ông cũng khuyên nên tuân thủ chu kỳ bảo dưỡng chính thức được ghi trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe.

Cách lái xe này có thể thuộc định nghĩa "vận hành khắc nghiệt" của hãng xe, dẫn đến khuyến nghị rút ngắn chu kỳ thay dầu. Đối với các mẫu xe Stellantis SRT như Dodge Challenger Hellcat, điều này đồng nghĩa với việc thay dầu sáu tháng một lần hoặc sau mỗi 9.600 km.

Chủ xe cũng không nên nghĩ rằng chỉ cần thay dầu mỗi năm một lần nếu chỉ đi được 4.800 km, bởi dầu vẫn bị phân hủy ngay cả khi xe đỗ trong thời gian dài.

Lời khuyên tốt nhất là xem chu kỳ bảo dưỡng chính thức của hãng xe như giới hạn tối đa về thời gian và quãng đường giữa các lần thay dầu. Nếu xe phải vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, hoặc việc thay dầu sớm hơn giúp chủ xe yên tâm hơn, hãy thực hiện trong đó chi phí thay dầu rẻ hơn nhiều so với việc phải thay mới hoàn toàn động cơ.