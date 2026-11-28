Liên doanh GAC Toyota đang chuẩn bị đưa một mẫu SUV điện hóa mới đến triển lãm Ô tô Quảng Châu (Trung Quốc). Dù chưa công bố tên gọi, những thông tin xuất hiện trước đó cho thấy sản phẩm nhiều khả năng là Highlander EREV. Hồi tháng 8, tập đoàn GAC từng xác nhận kế hoạch giới thiệu mẫu xe này trong nửa cuối năm 2026.

Toyota vừa nhá hàng một mẫu SUV 7 chỗ mới sử dụng công nghệ EREV tại Trung Quốc.

Khác với Highlander đang bán tại Trung Quốc sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L hoặc hệ truyền động hybrid 2.5L, phiên bản mới được phát triển theo công nghệ EREV. Trong cấu hình này, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng hoạt động như một máy phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống. Cách tiếp cận này cho phép xe vận hành chủ yếu bằng điện mà vẫn có thêm nguồn năng lượng hỗ trợ khi cần di chuyển đường dài.

Những thông tin rò rỉ được truyền thông Trung Quốc đăng tải ngày 2/11 cho biết mẫu SUV mới có cấu hình 7 chỗ, chiều dài cơ sở 3.050 mm. Xe được cho là sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L làm bộ mở rộng phạm vi hoạt động, thay vì trực tiếp truyền sức mạnh tới bánh xe. Với kích thước này, Highlander EREV được kỳ vọng tiếp tục đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình với không gian ba hàng ghế.

Đáng chú ý, phạm vi hoạt động là thông số khiến mẫu xe thu hút sự quan tâm. Theo dữ liệu chưa chính thức, xe có thể di chuyển khoảng 150 km chỉ bằng năng lượng điện. Khi kết hợp với nguồn năng lượng từ động cơ xăng, tổng quãng đường vận hành được dự đoán đạt khoảng 1.000 km. Tuy nhiên, Toyota chưa xác nhận các thông số, tiêu chuẩn đo lường cũng như giá bán của sản phẩm.

Bản phát thảo Toyota Highlander thế hệ mới.

Không chỉ hé lộ mẫu SUV mới, Toyota còn đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển xe EREV tại Trung Quốc. Theo Nikkei, hãng dự kiến bắt đầu sản xuất dòng xe sử dụng công nghệ này từ tháng 4/2027, với mục tiêu đạt sản lượng 200.000 chiếc trong năm đầu tiên và tăng gấp đôi lên 400.000 chiếc vào năm 2028. Đáng chú ý, quá trình phát triển Highlander và Sienna thế hệ mới dành riêng cho thị trường Trung Quốc sẽ do đội ngũ kỹ sư bản địa đảm nhiệm.

Trước dự án Highlander EREV, Toyota đã giới thiệu một phiên bản Highlander thuần điện tại Mỹ vào tháng 2. Mẫu xe này sử dụng bộ pin có dung lượng tối đa 95,8 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động ước tính 507 km ở cấu hình dẫn động bốn bánh. Như vậy, cùng một dòng SUV, Toyota đang phát triển hai hướng điện hóa khác nhau để phù hợp với đặc điểm từng thị trường.

Việc Toyota quan tâm nhiều hơn đến công nghệ EREV không phải là điều ngẫu nhiên. Trung Quốc đang trở thành thị trường quan trọng của dòng xe này khi nhu cầu đối với những phương tiện kết hợp mô-tơ điện và động cơ xăng phát điện ngày càng tăng. Riêng trong tháng 10/2026, doanh số xe EREV tại quốc gia này đạt 114.000 chiếc, trong khi xe hybrid cắm sạc (PHEV) đạt 226.000 chiếc.

Nếu những thông tin ban đầu được xác nhận, Highlander EREV sẽ bổ sung một lựa chọn đáng chú ý vào danh mục SUV điện hóa của Toyota tại Trung Quốc. Khả năng chạy điện khoảng 150 km cùng tổng tầm hoạt động dự kiến 1.000 km có thể trở thành lợi thế của mẫu xe trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ sử dụng công nghệ tương tự. Dù vậy, hiệu quả thực tế vẫn cần chờ những thông số chính thức và kế hoạch thương mại hóa từ nhà sản xuất.