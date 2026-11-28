Sedan hạng B sau 5 năm: Honda City mất giá nhiều nhất, Accent giữ giá hơn

Từng là phân khúc sôi động của thị trường ô tô Việt Nam, sedan hạng B quy tụ nhiều cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mazda2 và Mitsubishi Attrage. Năm 2021, những mẫu xe này được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ giá bán vừa tầm, kiểu dáng phù hợp với gia đình và khả năng đáp ứng cả nhu cầu đi lại cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ.

Sau 5 năm lăn bánh, giá xe ô tô cũ đã giảm đáng kể. Với ngân sách dưới 400 triệu đồng, người mua hiện có thể tìm thấy nhiều lựa chọn thuộc nhóm sedan hạng B đời 2021. Tuy nhiên, mức giảm giá giữa các mẫu xe không giống nhau.

Honda City dẫn đầu về mức mất giá

Theo khảo sát giá xe cũ, Honda City là mẫu xe có tỷ lệ khấu hao cao nhất trong nhóm được đề cập. Năm 2021, khi thế hệ mới chính thức phân phối tại Việt Nam, Honda City có hai phiên bản L và RS với giá bán khoảng 648 - 681 triệu đồng, chưa bao gồm ưu đãi.

Hiện nay, hai phiên bản này được rao bán trên thị trường xe cũ với giá lần lượt khoảng 370 - 395 triệu đồng. Như vậy, sau 5 năm, City bản L giảm khoảng 278 triệu đồng, tương đương 42,9%; bản RS giảm khoảng 286 triệu đồng, tương đương 42% so với chi phí lăn bánh ban đầu được khảo sát.

Giá xe cũ và mức khấu hao mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo tình trạng, số km và lịch sử sử dụng của từng chiếc xe.

Honda City dẫn đầu về mức mất giá

Toyota Vios ghi nhận mức giảm giá đáng kể

Toyota Vios, đối thủ quen thuộc của Honda City, cũng ghi nhận mức giảm giá đáng kể nhưng thấp hơn.

Với các phiên bản số tự động ra mắt năm 2021, chi phí lăn bánh ban đầu khoảng 605 - 660 triệu đồng. Hiện tại, Vios 1.5E CVT tùy chọn 3 hoặc 7 túi khí được rao bán khoảng 360 - 380 triệu đồng. Phiên bản 1.5G CVT có giá khoảng 400 triệu đồng.

Tính theo chi phí sở hữu ban đầu, Vios 1.5G CVT giảm khoảng 261 triệu đồng, tương đương 39,5%. Trong khi đó, mức khấu hao của bản 1.5E CVT vào khoảng 245 triệu đồng.

Hyundai Accent giữ giá tốt hơn các đối thủ

Trong nhóm các mẫu xe được khảo sát, Hyundai Accent có tỷ lệ mất giá thấp hơn Honda City và Toyota Vios.

Cụ thể, phiên bản 1.4 AT Tiêu chuẩn từng có chi phí lăn bánh khoảng 574 triệu đồng vào năm 2021, hiện được rao bán khoảng 340 triệu đồng. Mức khấu hao tương ứng khoảng 40,8%.

Với phiên bản 1.4 AT Đặc biệt, chi phí lăn bánh ban đầu khoảng 620 triệu đồng, trong khi giá xe cũ hiện vào khoảng 385 triệu đồng. Sau 5 năm, mẫu xe này giảm khoảng 235 triệu đồng, tương đương 37,8%.

Một trong những lý do giúp Accent đời cũ vẫn được quan tâm là sự ưa chuộng của người dùng đối với thế hệ xe này. Điều đó phần nào giúp giá bán trên thị trường xe đã qua sử dụng duy trì ở mức tương đối tốt.

Hyundai Accent giữ giá tốt hơn các đối thủ

Những điều cần lưu ý khi mua sedan hạng B cũ sau 5 năm

Với ngân sách dưới 400 triệu đồng, người mua có thể cân nhắc nhiều mẫu sedan hạng B đời 2021. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm xe thường được lựa chọn để chạy dịch vụ vận tải. Vì vậy, tình trạng thực tế và lịch sử sử dụng cần được quan tâm không kém giá bán.

Sau 5 năm lăn bánh, tùy cường độ sử dụng và cách chăm sóc của chủ cũ, một số bộ phận như lốp, ắc-quy, má phanh và hệ thống treo có thể đã đến thời điểm cần bảo dưỡng hoặc thay thế. Những khoản chi này có thể khiến tổng chi phí sở hữu tăng lên đáng kể sau khi mua xe.

Người mua nên kiểm tra kỹ giấy tờ, nguồn gốc và lịch sử bảo dưỡng; đồng thời đưa xe đến gara hoặc xưởng dịch vụ uy tín để đánh giá động cơ, hộp số, hệ thống khung gầm. Việc kiểm tra dấu hiệu đâm đụng, ngập nước cũng rất cần thiết, bởi những hư hỏng này không phải lúc nào cũng dễ nhận ra qua vẻ ngoài.

Ngoài ra, không nên chỉ dựa vào tỷ lệ mất giá để kết luận một mẫu xe cũ đang được bán rẻ hay đắt. Người mua cần so sánh với giá xe mới cùng phân khúc, các chương trình ưu đãi hiện hành và dự trù chi phí sửa chữa có thể phát sinh.

Một chiếc sedan đời cao, nhiều trang bị nhưng từng sử dụng với cường độ lớn chưa chắc là lựa chọn tốt hơn chiếc xe ít tiện nghi nhưng được bảo dưỡng đầy đủ. Với xe đã qua 5 năm sử dụng, ưu tiên chất lượng thực tế, hồ sơ rõ ràng và tình trạng vận hành ổn định vẫn là cách mua sắm thận trọng hơn.