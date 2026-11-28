Thaco Auto vừa giới thiệu loạt xe phân khối lớn (PKL) tại Việt Nam, gồm BMW R 12 S hoàn toàn mới, BMW R 1300 GS Trophy màu mới cà BMW C 400 GT Exclusive bản Blue Ridge Mountain metallic.

Trong đó, tâm điểm của lần ra mắt này là chiếc BMW R 12 S với giá bán 789 triệu đồng. Đây là mẫu môtô được phát triển dựa trên nền tảng của BMW R 12 nineT, mang hơi hướm của những chiếc môtô thể thao thập niên 1970.

Cụ thể, BMW R 12 S lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc R 90 S, mẫu môtô từng giành chiến thắng tại giải đua Daytona 200 vào năm 1976.

Xe sở hữu kiểu dáng đặc trưng của dòng café racer với phần ốp quây đầu xe kéo dài về phía trước, kính chắn gió tối màu cùng cụm đèn pha LED dạng tròn. Lớp sơn cam Lava Orange Metallic trên thân xe cũng được lấy cảm hứng từ màu sơn Daytona Orange của chiếc R 90 S.

BMW R12 S có giá 789 triệu đồng. Ảnh: BMW Motorrad.

Đáng chú ý, BMW R 12 S bán tại Việt Nam được trang bị sẵn hàng loạt chi tiết thuộc gói Option 719 của hãng, gồm bộ mâm nan hoa Classic II màu bạc cùng 2 gói phụ kiện Billet Pack Shadow và Shadow II.

Các chi tiết thuộc gói phụ kiện này được gia công CNC từ nhôm nguyên khối, hoàn thiện bề mặt màu đen tương phản với màu cam chủ đạo của thân xe.

Về sức mạnh, BMW R 12 S sử dụng động cơ Boxer 2 xi-lanh dung tích 1.170 cc, làm mát bằng không khí và dầu. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 109 mã lực, mô-men xoắn cực đại 115 Nm. Người lái có thể lựa chọn giữa 3 chế độ vận hành gồm Rain, Road và Dynamic.

Khác với R 12 S, những thay đổi trên chiếc BMW R 1300 GS Trophy lần này chủ yếu nằm ở phần nhìn. Mẫu adventure được bổ sung tùy chọn màu sơn trắng ánh kim nhám, kết hợp cùng các dải họa tiết xanh và đỏ trên thân xe.

BMW R 1300 GS Trophy vẫn sử dụng khối động cơ Boxer dung tích 1.300 cc, tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên BMW ShiftCam, cho công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 149 Nm.

Chiếc R 1300 GS Trophy có công suất khoảng 145 mã lực. Ảnh: BMW Motorrad.

Những trang bị đáng chú ý trên mẫu adventure này gồm hệ thống treo trước EVO-Telelever, treo sau EVO-Paralever, đèn Matrix LED có khả năng điều chỉnh luồng sáng theo độ nghiêng của xe khi vào cua cùng hệ thống phanh kết hợp Full Integral ABS Pro.

Xe sở hữu 7 chế độ lái, trong đó có 2 chế độ Enduro và Enduro Pro dành riêng cho nhu cầu di chuyển off-road. BMW R 1300 GS Trophy với màu sơn mới có giá bán 869 triệu đồng.

Ở nhóm xe tay ga phân khối lớn, BMW C 400 GT Exclusive được bổ sung tùy chọn màu xanh ánh kim Blue Ridge Mountain Metallic. Điểm nhấn trên phiên bản này là bộ mâm đúc hợp kim và cùm phanh trước màu vàng, đồng bộ với đường chỉ khâu trên yên xe.

Mẫu scooter sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 350 cc, đạt tiêu chuẩn khí thải EU5+, sản sinh công suất tối đa 34 mã lực.

Hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, BMW C 400 GT Exclusive có chiều cao yên 765 mm, khoang chứa đồ đủ sức chứa một laptop 15 inch hoặc 2 mũ bảo hiểm. Các công nghệ hỗ trợ người lái gồm ABS Pro, hệ thống kiểm soát lực kéo DTC và hệ thống kiểm soát mô-men hãm động cơ MSR.

BMW C 400 GT bản Exclusive với phối màu xanh ánh kim Blue Ridge Mountain Metallic. Ảnh: BMW Motorrad.

BMW C 400 GT Exclusive màu mới được niêm yết ở mức 286 triệu đồng. Cả 3 mẫu xe đều được áp dụng chính sách bảo hành 3 năm không giới hạn số km cùng gói cứu hộ dọc đường 24/7.