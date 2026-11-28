Đa số các mẫu xe đều lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, cho thấy xu hướng tiêu dùng ô tô điện hoá đang tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời thể hiện kỳ vọng của các nhà sản xuất và phân phối chính hãng.

GAC GN8 và S7

Mới đây, fanpage chính thức của GAC Motor Việt Nam đã hé lộ và kế hoạch ra mắt hai mẫu xe GN8 và S7 ngay trong tháng cuối năm 2026. Cả hai mẫu xe Trung Quốc này đều trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV).

Hai mẫu xe hybrid sạc ngoài GN8 PHEV và S7 PHEV được hé lộ trên fanpage GAC Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Trong đó, GAC S7 PHEV có cấu hình 5 chỗ ngồi, trang bị một số tiện nghi như màn hình trung tâm 15,6 inch, dàn âm thanh 22 loa, ghế ngồi tích hợp massage Shiatsu 8 điểm.

GAC GN8 PHEV có kiểu dáng đa dụng MPV và định vị ở phân khúc cao cấp. Nội thất được bọc da Nappa, hai hàng ghế đều có chức năng massage.

GAC Việt Nam chưa tiết lộ thông số của hai mẫu xe này. Tuy nhiên, giới thạo xe dự đoán GN8 PHEV có thể vận hành thuần điện 106 km/lần sạc đầy theo WLTC, trong khi S7 PHEV có thể vận hành thuần điện tối đa 150 km/lần sạc theo chuẩn NEDC.

iCaur V23 và V27

Hai mẫu SUV điện hoá V23 và V27 mang thương hiệu iCaur thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc) đã xuất hiện tại Việt Nam khoảng hai tháng trước đây.

Dự kiến V23 và V27 bắt đầu mở bán sớm vào ngày 29/11 ngay trong khuôn khổ sự kiện khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô Gel - O&J của liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên. Sau đó, cặp SUV này sẽ chính thức ra mắt thị trường trong tháng 12/2026.

Hai mẫu SUV địa hình iCaur V23 và V27 dự kiến mở bán sớm ngày 29/11 - Ảnh: iCaur

Trong đó, iCaur V23 là mẫu xe thuần điện nhiều khả năng sẽ được phân phối bản hiệu suất cao, trang bị đầy đủ tiện nghi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ.

iCaur V27 lại là mẫu xe sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV). Theo tìm hiểu, iCaur V27 phân phối tại Việt Nam sẽ là bản trang bị motor kép với công suất 455 mã lực và mô-men xoắn 505 Nm. Động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L chỉ làm nhiệm vụ cung cấp điện.

Cả hai mẫu xe iCaur đều mang kiểu dáng SUV địa hình. Giới thạo xe dự đoán mức giá bán lẻ của iCaur V23 và iCaur V27 sẽ nằm trong khoảng 1-2 tỷ đồng.

MG Urban

Mẫu hatchback thuần điện MG Urban bắt đầu được mở bán sớm vào cuối tháng 11 và dự kiến chính thức ra mắt và công bố giá bán lẻ vào ngày 5/12.

MG Urban 2026 trên thực tế là thế hệ hoàn toàn mới của mẫu xe MG4 EV đã từng phân phối tại thị trường Việt Nam trước đây. Xe định vị ở phân khúc cỡ C, sở hữu chiều dài tổng thể 4.395 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.549 mm và trục cơ sở 2.750 mm.

Mẫu xe thuần điện MG Urban thế hệ mới - Ảnh: MG

Thiết kế của MG Urban lấy cảm hứng từ dòng siêu xe MG Cyberster đã từng được trưng bày trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) năm 2024.

Khoang lái MG Urban thiết kế tối giản và mang phong cách thể thao với vô-lăng vát đáy D-cut, cần số điện tử đặt sau vô-lăng. Ở trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 12,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa tự động có tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM2.5.

Khả năng vận hành của MG Urban được đảm nhiệm bởi motor điện đặt trước, phiên bản Go có công suất 148 mã lực và phiên bản Style công suất 158 mã lực. Pin xe cũng có hai tuỳ chọn. Trong đó, phiên bản Urban Go sử dụng pin LFP dung lượng 42,8 kWh do CATL cung cấp, tầm hoạt động tối đa 435 km sau mỗi lần sạc đầy. Phiên bản Style dùng pin 53,9 kWh, phạm vi di chuyển dài nhất 530 km.

Tại sự kiện mở bán sớm mới đây, MG Việt Nam hé lộ mức giá bán lẻ khuyến nghị của Urban dưới ngưỡng 600 triệu đồng. Đáng chú ý là người tiêu dùng đặt mua sớm sẽ hưởng hơn 10 hình thức ưu đãi với tổng trị giá lên đến hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, MG Việt Nam cũng đã ra mắt đồng thời hai mẫu xe điện hoá là MG GT thuần điện và MG ZS Hybrid+.

Mitsubishi Outlander 2026

Màn tái xuất của Mitsubishi Outlander thế hệ mới là một bất ngờ bởi mẫu xe gầm cao cỡ C đã chính thức bị dừng bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 11/2026.

Đáng chú ý là sau khi Outlander rút lui, hãng xe Nhật Bản đã bổ sung mẫu xe Destinator vào phân khúc SUV cỡ C xem như một sự thay thế. Do đó, Outlander 2026 ít nhiều có thể xem là "dẫm chân" Destinator dù được định vị cao hơn.

Những chiếc xe Outlander thế hệ mới đầu tiên đã về đến Việt Nam - Ảnh: Mitsubishi

Một điểm bất ngờ nữa là Mitsubishi Outlander 2026 sẽ được xếp vào nhóm ô tô điện hoá, dù mẫu xe chỉ sử dụng công nghệ hybrid nhẹ (MHEV) với motor điện chỉ sắm vai trò hỗ trợ ở nhịp khởi hành hoặc tăng tốc.

Mẫu xe trang bị động cơ Turbo 1.5L Mild Hybrid kết hợp hộp số vô cấp (CVT) và hệ dẫn động 4 bánh S-AWC, công suất cực đại 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm.

Theo kế hoạch, Mitsubishi Outlander 2026 sẽ chính thức ra mắt thị trường vào giữa tháng 12. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản nên nhiều khả năng giá bán lẻ sẽ cao hơn đáng kể so với Destinator lắp ráp tại Indonesia.

Volkswagen ID. Era 9X

Volkswagen ID. Era 9X thuộc loại hình xe trang bị hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Đây cũng là kiểu loại xe được Bộ Xây dựng bổ sung vào danh mục ô tô điện hóa có thể được hưởng chính sách ưu đãi thuế.

Mẫu xe Volkswagen ID. Era 9X đang được trưng bày trước khi chính thức ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh: VW

Với thiết lập truyền động EREV, mẫu SUV cỡ lớn đến từ nước Đức sử dụng 2 motor điện cho công suất đầu ra đạt 510 mã lực và mô-men xoắn 660 Nm. Mẫu xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Do là xe truyền động điện nên hộp số ở dạng một cấp. Động cơ xăng dung tích nhỏ 1.5L chỉ làm nhiệm vụ cấp điện và sạc pin cho xe.

Gói pin trên Volkswagen ID. Era 9X có dung lượng 65,2 kWh, cung cấp tầm hoạt động lên đến 1.651 km khi được đổ đầy bình xăng. Xe được hỗ trợ sạc nhanh DC giúp nạp lại 10 - 80% dung lượng pin chỉ trong 16,5 phút. Do động cơ xăng chỉ làm nhiệm vụ sạc pin nên mức tiêu thụ nhiên liệu của Volkswagen ID. Era 9X chỉ khoảng 4,57 lít/km theo điều kiện giao thông hỗn hợp.

Nội thất thiết kế phong cách Multi-layers. Khoang lái nổi bật với 2 màn hình có độ phân giải 2.5K cùng kích thước 15,6 inch. Đáng chú ý là trên trần xe còn gắn thêm một màn hình 3K kích thước lên đến 21,4 inch phục vụ hoạt động giải trí cho hành khách phía sau. Hàng ghế thứ hai cũng trang bị các màn hình cảm ứng đa chức năng.

Nhà phân phối chính hãng Volkswagen cho biết, Việt Nam là thị trường đầu tiên ngoài Trung Quốc được phân phối mẫu xe ID. Era 9X. Với giá bán lẻ dưới 3 tỷ đồng cùng các thông số vượt trội, Volkswagen ID. Era 9X được nhận định cạnh tranh tốt hơn rất nhiều so với mẫu xe Lynk & Co 900 đến từ Trung Quốc hiện đang có giá 3,069 tỷ đồng.