Đoàn kết xây dựng quê hương

Công trình tranh tường tuyên truyền xây dựng NTM do các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trên địa bàn xã

Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết: Để kết nối xây dựng những công trình, phần việc góp phần xây dựng NTM, chúng tôi đã xây dựng chương trình công tác năm, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với các phong trào thi đua, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chính quyền xã nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm, rà soát các công trình, phần việc cần thực hiện, từ đó, lựa chọn hình thức vận động và kết nối nguồn lực phù hợp. Từ cách làm này, nhiều công trình, phần việc gắn với đời sống dân sinh và diện mạo nông thôn được triển khai như: thắp sáng đường thôn - đường cờ Tổ quốc; cầu dân sinh; đường bê tông nông thôn, tranh tường...

Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã không chỉ tập trung vận động nguồn lực trong Nhân dân mà còn chủ động kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài xã để vận động hỗ trợ.

Chị Nguyễn Vi Hà Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã cho biết: Trong quá trình thực hiện các công trình, Đoàn xã luôn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, từ việc nắm nhu cầu của thôn đến tuyên truyền, vận động và kết nối nguồn lực. Tính riêng từ năm 2026 đến nay, chúng tôi đã kết nối với các đoàn sinh viên tình nguyện của các trường, các đơn vị cùng người dân trên địa bàn thực hiện được 6 công trình thắp sáng đường thôn - đường cờ Tổ quốc, vẽ 4 tranh tường, xây dựng 1 sân chơi cho trẻ em. Qua đó, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Từ cách tuyên truyền gắn với nhu cầu thực tế, vận động đi đôi với phát huy vai trò chủ thể của người dân và chủ động kết nối các nguồn lực xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhân Lý đã tạo được sự hưởng ứng của nhiều lực lượng. Từ năm 2025 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã huy động xây dựng 16 công trình "Thắp sáng đường thôn - Đường cờ Tổ quốc"; vẽ 5 tranh tường tuyên truyền, cổ động; xây dựng và hỗ trợ 2 tuyến đường bê tông nông thôn tại thôn Lâm Sơn; xây dựng 1 sân chơi cho trẻ em; xây dựng công trình gắn 14 khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng NTM, đại đoàn kết dân tộc; xây dựng 2 cầu dân sinh..., với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Những kết quả đó không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, nâng cao đời sống người dân mà quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận, gắn kết trong cộng đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn huy động được hơn 231 triệu đồng (vượt chỉ tiêu được giao) thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và an sinh xã hội năm 2026 trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Tý, thôn Lạng Giai cho biết: Vừa qua, khi MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã tuyên truyền, vận động các hộ tham gia thực hiện công trình "Thắp sáng đường thôn - Đường cờ Tổ quốc", tôi nhận thấy công trình rất thiết thực. Gia đình tôi đã đóng góp kinh phí và ngày công để thực hiện công trình. Đến nay, công trình đã hoàn thiện, đường làng sáng hơn, giúp người dân chúng tôi đi lại thuận tiện hơn.

Với những kết quả đạt được, tháng 7/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhân Lý được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhân Lý tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, nắm bắt nhu cầu của Nhân dân và phát huy vai trò kết nối các nguồn lực. Qua đó, đưa tinh thần đại đoàn kết trở thành động lực thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng xã Nhân Lý ngày càng khang trang, phát triển.